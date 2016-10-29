– October 29, 2016

البصرة تفوز ببطولة العراق لكرة المكفوفين

بغداد – الزمان الرياضي

حصل فريق نادي البصرة بكرة القدم للمكفوفين للرجال على لقب بطولة العراق للعبة بعد ان حقق الفوز في المباراة النهائية التي جمعته مع فريق وسام المجد بنتيجة 16 مقابل 12 هدفا ، فيما حقق فريق اللجنة الفرعية في البصرة المركز الثالث في البطولة ذاتها بعد الفوز على فريق اللجنة الفرعية في الديوانية بنتيجة 13 مقابل 3 ( عدم أهلية ).وفي منافسات فرق النساء فاز فريق وسام المجد بالمركز الاول ولجنة الديوانية ثانيا ولجنة ديالى ثالثا وذلك في قاعة المركز التدريبي للجنة البارالمبية الوطنية في المجمع الرياضي لوزارة الشباب والرياضة في شارع فلسطين

وقال رئيس الاتحاد العراقي للمكفوفين سعد عبد المجيد ان البطولة شاركت فيها جميع الاندية واللجان الفرعية المعتمدة لدى الاتحاد واستمرت على مدى ثلاثة ايام من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة عصرا

واضاف عبد المجيد ، البطولة افرزت الكثير من المستويات الجيدة للاعبين واللاعبات ما حفز ذلك منحهم الفرصة مستقبلا لتمثيل المنتخبات الوطنية للعبة ومشاركتهم في البطولات الخارجية لتمثيل البلد وتحقيق النتائج الايجابية التي من شأنها الارتقاء بالمستوى العام للعبة بشكل كبيرواشار الى ان رئيس اللجنة البارالمبية العراقية الدكتور عقيل حميد عودة والامين العام فاخر الجمالي واعضاء المكتب التنفيذي للجنة البارالمبية العراقية وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضة حضروا مباريات البطولة واسهموا في توزيع الجوائز والكؤوس على الفائزين بالمراكز الاولى فيهاوقال ان اللجنة البارالمبية العراقية والاتحاد العراقي للعبة كرمت عائلة الشهيد اللاعب الشاب ياسر صادق خلال حفل اختتام البطولة التي حرصنا ان تحمل اسم الشهيد البطل وذلك بقرار رسمي من اللجنة البارالمبية واتحاد اللعبة.