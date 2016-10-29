– October 29, 2016

فيرغسون يتحدّث عن كلوب وغوارديولا

صدارة البايرن ليست مفاجأة وليستر قادر على النجاح بدوري الأبطال

{ لندن – وكالات: تحدث السير أليكس فيرجسون، أسطورة مدربي مانشستر يونايتد، خلال حوار صحفي مع مجلة كيكر الألمانية، عن رأيه في مدربي الفرق الكبرى في إنكلترا، وتوقعه للنادي الذي سيحرز لقب الدوري الإنكليزي، ودوري أبطال أوربا. وكان المدرب الأسكتلندي، اعتزل التدريب قبل 3 سنوات، بعد 27 عامًا قضاها في المهنة، حصل خلالها على 49 لقبًا رياضيًا، وعددًا لا يحصى من الألقاب الشرفية.

كولن يذكرني بليستر سيتي

يعتقد فيرجسون 74 عامًا، خلال الحديث الذي نشرته كيكر أنه من الطبيعي، أن يتصدر بايرن ميونيخ، الدوري الألماني، لكن الذي مثل مفاجأة بالنسبة له هي البداية الضعيفة لفولفسبورج وشالكة، هذا الموسم، أما وجود فريق مثل هامبورج، في قاع البطولة، فهي مسألة يراها غير معقولة. ويؤكد فيرجسون، أنه مندهش (بالمعنى الإيجابي) من أداء ريد بول لايبزيج، الصاعد حديثًا للدوري، وكذلك أداء هيرتا برلين، وكولن، مشيرًا إلى أن الأخير يذكره بليستر سيتي، الذي فاز الموسم الماضي بالدوري الإنكليزي فيما يشبه المعجزة. ورغم أن موقف ليستر سيتي، صعب جدًا في الدوري الإنكليزي حاليًا، إلا أن فيرجسون، يتوقع لهم نجاحًا في دوري أبطال أوربا. وقال في هذا الصدد: رغم أنني لا أصدق أنه بإمكانهم الفوز باللقب، إلا أنه بعد تحقيقهم ثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات، أتوقع أن يذهبوا بعيدا في البطولة. وينتظر فيرجسون، أن يفوز ناد انكليزي بدوري الأبطال الموسم الحالي، مشيرًا إلى أنه صدم من هزيمة مانشستر سيتي أمام برشلونة (0ـ4)، لافتًا إلى أن أرسنال بإمكانه أن يواصل مسيرته في البطولة الأوربية. يؤكد فيرجسون، صدمته من عدم وجود مدربين إنكليز، أو أسكتلنديين (في البريمييرليج)، ويقول قبل أربعة أعوام كان هناك ستة مدربين أسكتلنديين. وتابع: لكن الحاسم في النهاية، هي الجودة، كما أن أصحاب الأندية، الذين جاءوا من وراء البحار، يريدون (تحقيق) النجاح، ويريدون الأفضل. كان فيرجسون، قبل توقيع يورجن كلوب، العام الماضي، على عقد تدريب ليفربول، عبر عن استغرابه من عدم وجود مدربين ألمان في إنكلترا. وقال في هذا الصدد: لا يوجد سبب يمنع عمل (أي) مدرب ألماني في البريميير ليج، وبعدما قاد كلوب، ليفربول في موسم كامل، يؤكد فيرجسون، أن ماقدمه كلوب، يثبت صحة كلامه السابق. وأضاف نرى كلوب متفاعلاً على الخط الجانبي. هذه مسألة لها قيمة كبيرة بالنسبة لناد كبير، وحيوية تقريبًا، وتابع: لقد أدى (يورجن كلوب) عملاً جيدًا فعلاً، وأعاد إحياء الحماس في النادي.. الآن نشعر عن حق بأنه يجب أن يعمل لفريق ليفربول هذا العام. وبالنسبة للمدرب الإسباني بيب جوارديولا، الذي انتقل هذا الصيف لتدريب مانشستر سيتي، يرى فيرجسون أن قدرات جوارديولا ليست محل سؤال، كما أن كونتى يعود مع تشيلسي إلى المسار. وبالنسبة للمدرب البرتغالي مورينيو، مدرب ناديه السابق مانشستر يونايتد، فإن فيرجسون يعتقد أنه بإمكانه منافسة جوارديولا. وقال في هذا الصدد: إنه (مورينيو) فاز بدوري أبطال أوربا، مرتين مع ناديين مختلفين، وببطولة الدوري في ثلاث دول مختلفة.