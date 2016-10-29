– October 29, 2016

رحلة في عوالم مختلفة

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المسجد الأزرق بتبريز يجمع سياحاً من أسبانيا وفرنسا وألمانيا وأستراليا

طارق الكناني

بغداد

كانت الشمس قد مالت الى الغروب عندما توقفت العجلة التي تقلنا إلى مطار النجف فاليوم الرحلة إلى إيران تختلف عن باقي الرحلات التي ذهبت بها على مدى عشر سنوات مضت ،البرنامج قد تم اعداده بحرفية عالية وبموجب الخارطة السياحية التي زودني بها صديقي فهي توضح كل معالم البلد الحضارية والتاريخية والمسافات التي تفصل بين المدن وأنواع المواصلات الموجودة سواء كانت سيارات أم قطارات أم طيراناً، تم وضع ثلاثة أماكن للرحلة وهي شيراز التي تقع للجنوب وتبريز وأردبيل في شمال غرب إيران فالمسافة التي تفصل بين أردبيل وتبريز 240 كم والسفر اليها برّاً بواسطة السيارة يستغرق أكثر من ساعتين .

عندما نزلت الطائرة في مطار طهران كانت الساعة تشير إلى الحادية عشر والنصف مساءً حيث تم تأخير موعد الرحلة ساعة كاملة وعند اكمالنا عملية إستلام الحقائب وختم الدخول حملّنا أمتعتنا في التاكسي وذهب بنا إلى طهران عاصمة البهلويين حيث حكم آخر ملوكهم شاهنشاه آريمهر (محمد رضا بهلوي) هذا الملك الذي يتحدر من عائلة سائس خيول الملك أو كما يحلو لهم أن يسمونه رئيس اسبطلات الخيول العائدة للملك ، حيث سيطر على الحكم بعد القضاء عليه وأسس مملكة قوية في الشرق الأوسط كان لها الدور الكبير في السياسة الدولية ،لم تكن اقامتنا في طهران طويلة فقد بلغت الساعة الثانية صباحاً عندما أستقرَّ بنا المقام في الفندق وفي الصباح تجوّلنا في أحدى ساحاتها المعروفة بأسم (فردوسي) نسبة للشاعر الفردوسي صاحب الشهنامة حيث توجد ساحة في كل مدن إيران بإسم هذا الشاعر مع تمثال كبير له قد يصل ارتفاعة إلى عدة أمتار مثل تمثاله في مدينة كرمنشاه . وعند مرورنا بشارع (نجاة اللّهي) كانت مكاتب السفريات والحجوزات لوسائل النقل المختلفة تعج بالمكان فدخلنا أحداها وحجزنا تذاكر السفر على متن الطائرة المتجهة إلى تبريز في نفس اليوم حيث كان موعد الإقلاع الساعة الثانية بعد الظهر لقد كان من المقرر أن نتناول طعام الغداء في مطعم (سُنّتي) ولكنَّ الوقت لم يسعفنا، فحزمنا حقائبنا على ظهر التاكسي وغادرنا الفندق، ولكن المفاجأة كانت أن تلك الشوارع التي بدت مقفرة في الصباح الباكر وحتى الساعة الحادية عشرة قد غصت بالسيارات وكل الطرقات التي كنت قد مررت بها وهي فارغة أصبحت لاتطاق، لقد كان السبب في هذا الإزدحام هو إقامة صلاة الجمعة بإمامة المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الخامنئي في تلك المنطقة، وبعد مرور ساعة وصلنا إلى مطار مهرآباد ،هذا المطار الذي كان مطاراً دولياً في حقبة آل بهلوي قد تم تحويله إلى مطار داخلي في العهد الجمهوري وهو يحتوي على أربعة قاعات لاستقبال المسافرين فكانت رحلتنا من القاعة رقم2 ،ولم تقم الرحلة إلاّ بعد مرور ساعة حيث حدث تأخير في موعد الرحلة .

لم تستغرق رحلتنا إلى تبريز أكثر من ساعة وربع حيث أقلّنا التاكسي إلى فندق وسط المدينة وإسمه (هتل اذربيجان) . نظرة واحدة من خلال زجاج الطائرة كانت تكفي لتعرف أن تبريز مدينة تحيطها الجبال من معظم جهاتها .فهي ترتفع عن مستوى سطح البحر بحدود 1500 متر ويسكنها حوالي 2 مليون نسمة أغلبيتهم من الترك الأذريين ،وهم سلالات مغولية، كانت تبريز عاصمة أذربيجان الشرقية عندما كانت تابعة لإيران قبيل الحرب العالمية الأولى ، لقد أعاد بناءها هولاكو وأتخذها عاصمة لملكه في القرن السابع الهجري وحتى 736 هجرية 1336 ميلادية وهي من أشهر مدن إيران وتأتي رابعة من حيث السكان والمساحة ولها إطلالة على نهر آجي الذي يصب في بحيرة أرومية ،يمتاز الجو في تبريز بالحر الشديد في الصيف والبرودة الشديدة في الشتاء لعدم وجود رطوبة .فقد كان يمر طريق الحرير بهذه المدينة ،حيث تم وضع نصب تذكاري يشير إلى هذا المعنى قرب (البازار الكبير)الذي يقع في وسط المدينة والذي يعود تأسيسه إلى أكثر من الف سنة .

تاريخ تبريز حافل وموغل بالقدم حيث كانت هذه المدينة موجودة قبل الإسلام في العهود الإشكانية والساسانية ومن ثم في العهود العباسية والخوارزمية والمغولية والاليخانية والتيمورية والجلائرية والقره قويونليّة والصفوية والقاجارية وقد إتخذها الصفويون والقاجاريون في مراحل حكمهم عاصمة لهم ويقال أن سكانها قديماً كانوا من أصول إيرانية (الطورانيون) ومن ثم أستوطنت بها بعض القبائل العربية عند الفتح وأهم القبائل العربية التي سكنتها هم (الأزد).

صباح يوم السبت كان متحف أذربيجان فاتحة الكرنفال تجولنا فيه ومن أهم مشاهداتي في المتحف كان لوحة حجرية عليها نقوش قديمة من العهد الإشكاني حيث يعود تاريخها إلى حوالي 2000 سنة ،سألت أحدى المترجمات في المتحف عن بعض المعروضات وكانت تجيد الإنكليزية وعندما باشرت بالشرح جاء السائق الذي إستأجرته كمرشد سياحي فتدخل في الشرح مما جعل هذه المرأة تتوتر منه وتتوقف عن الشرح بسبب تطفله وفضوله حيث حدثت مشّادة كلامية بينهما إضطررت معها أن اعتذر للسيدة وأتنازل عن سؤالي إياها ، ولمّا كان الأخ غير خبير في التاريخ فقد أكتفيت بالإيماء وأنتهى الموضوع ،تحركت بإتجاه مَعْلَم أثري آخر وهو الجامع الأزرق حيث يقع في وسط المدينة وعلى مقربة من المتحف ويعود تاريخه إلى حوالي سبعمائة سنة بناه جيهانشاه وسميَّ بالجامع الأزرق لأنه قد تم تغليفة بالقاشاني الأزرق من الداخل والخارج ويحتوى هذا الجامع على قاعة كبيرة كمصلى والطابق العلوي مصلى للنساء وهناك قاعة أخرى ملحقة بالجامع يتخذها الملك لإدارة المملكة ولقاء الوفود والنظر في القضايا الخاصة بالمملكة ،حيث كان يفصل بين هذه القاعة والمصلى ستار وفي الطابق العلوي مكان للملكة وحاشيتها ،وهناك أيضا سرداب بالقرب من مجلس الملك أتخذه فيما بعد كمقبرة لزوجته ومن ثم دفن هو أيضاً بهذا المكان ،لقد كانت هذه القاعة قد غلّفت بخزف شديد الزرقة وأعتقد أنه من الخزف الصيني الغالي الثمن ولكن هذا الجامع تعرّض للتدمير مرتين بسبب الزلالزل التي تضرب المنطقة بأستمرار ،حيث يذكر التأريخ أن تبريز كانت تحتوي على ( 350) مسجداً تم تخريب أكثرها بفعل الزلازل. وقد شاهدت عملية إعادة ترميم هذا الجامع وقد وصلت مراحل متقدمة وتم وضع كل الهياكل القديمة المرمرية التي سقطت بفعل الزلازل أمام باب الدخول كما تم الاحتفاظ بالكاشي الأزرق الذي يشبه الخزف الصيني إلى حد بعيد في نفس القاعة التي كان يغلف جدرانها حيث مازالت أجزاء كبيرة منه تغلف سقف القاعة المذكورة.

متاحف كثيرة

المتاحف في تبريز كثيرة ولايمكننا أن نستمتع بمشاهدتها على هذه العجالة فنحن في عجلة من أمرنا والوقت المخصص إلى تبريز لايكفي للإلمام بكل هذه المعالم الجميلة التي تمت العناية بها بشكل يليق بمكانتها التأريخية ،ففي المسجد الأزرق التقيت بالعديد من السائحين الأوربيين فمنهم من أسبانيا وفرنسا وألمانيا وأستراليا حيث كان أغلبهم يسكن بنفس الفندق معنا ،ومن ثم مررت بمعلم حضاري آخر تمتاز به مدينة تبريز ألا وهو متحف السجاد الكاشاني التبريزي والذي يعد السجاد الأول في العالم لايمكن أن ينافسة أحد ،وهناك متحف آخر ملحق به وهو للألات الموسيقية القديمة وغيرها من الأجهزة القديمة التي كان يستخدمها أهالي تبريز حيث يحوي هذا المكان على عدة متاحف ،لقد أكتفى الأطفال ووالدتهم بالجلوس في حديقة المتحف التي كانت غاية في الجمال من حيث التصميم ونوع الزهور والأشجار التي تم غرسها فيها ،بينما تنقلت أنا من متحف إلى آخر ،لم يطل بنا المقام هناك فقد كانت المتاحف الأخرى بانتظارنا ،حيث توجهنا إلى منزل بهنام وهو مبنى تاريخي في تبريز بني خلال القاجاري جزء الأخير من سلالة زاند وبداية العهد القاجاري لقد تم تجديده في عهد القاجاريين وقد تم تزينه بلوحات فنية في تلك الفترة ،منزل بهنام وهو من المعالم الأثرية المعروفة في تبريز وهو غاية في الروعة من حيث التصميم المعماري ويتكون من طابقين وقد أتخذ كمتحف للفن الإسلامي فقد أكتشفت مؤخراً فيه لوحات لايعرف عن تاريخها شيء والدولة الإيرانية الآن تقوم بتجديد هذا المنزل بعناية فائقة.

معالم أثرية

كانت قلعة تبريز هي آخر المعالم الأثرية التي شاهدتها في عصر ذلك اليوم حيث يبلغ إرتفاع تلك القلعة 28 متراً ويقال ان الزلازل لم تبق منها سوى هذا الارتفاع والجهات الأثرية المختصة مهتمة بترميمها وأعادت هيكلها القديم ،تأملنا هذه القلعة التي يزيد عمرها على 700 سنة حيث كان تصميمها وبناءها يطابق البناء التبريزي إلى حد بعيد وخصوصاً الطراز المغولي في البناء والذي تأثر إلى حد بعيد بالطراز الإسلامي ولكن تتجلى فيه عظمة هذا الشعب المقاتل من حيث فخامة البناء وإرتفاعه، فهم يتركون بصمتهم في كل شيء حتى في صناعة الملابس وغطاء الرأس.

كان الناس ودودين جداً معنا لدرجة أنهم دعونا ولعدة مرات إلى دورهم لنكون ضيوفاً لديهم ،ولطالما كرروا سؤالهم المعتاد مع كل غريب (كوجا رفت حاج أغا) من أين أنت ياحاج أو سيدي وبمجرد أن تقول من العراق يبادر بسؤالك السؤال الثاني من أي محافظة بالعراق هل أنت من المنطقة الشمالية ويذكرون على وجه التحديد السليمانية كركوك أو الجنوب وما أن يعلم أنك من كربلاء حتى يطلق لنفسه العنان ويصبح أكثر ودّاً والتصاقاً بك وكأنه يعرفك منذ دهر ويبدأ بالكلام معك بحرية عجيبة مانحاً أياك ثقته كما لم يمنحها لآخيه ،والحقيقة أنا إستغربت هذه الحالة لأول وهلة وأعتبرتها إستفزازاً لي حتى اتحدث عن المحظور ولكني وجدت العكس .

لقد أتاحت لي هذه الثقة التي منحها لي هؤلاء الأشخاص ن أتعرّف على الكثير من خفاياهم وطبائعهم ،فهم يتحدثون اللغة التركية فيما بينهم ويشعرون بإنتمائهم القومي التركي أكثر من انتمائهم الفارسي ،وتمثل لهم أذربيجان قبلة حقيقية يسعون للوصول اليها فهي منبتهم الأصلي والشعور بالغربة في إيران نابع من الموقف العدائي الذي تتخذه الجمهورية الإسلامية من أذربيجان فقد توَّضح لي وبشكل لايقبل الشك أن إيران لاتساند الأذريين أو جمهورية أذريبيجان في صراعها ضد أرمينيا حول مرتفعات (ناكاروني كاراباخ) نابع من خوفها أن تبدأ أذربيجان بالمطالبة بتبريز عاصمتها التأريخية وتتلوها أردبيل وجزء كبير من الساحل الإيراني على بحر قزوين ،وكذلك الموقف التركي من أرمينا والموقف العدائي منها ومساندتها إلى أذربيجان بالرغم من كونها دولة شيعية إلا أن الموقف نابع من الولاء للقومية التركية فهم من نفس الأصول المغولية ، إيران يسكنها (38) مليون تركي من أصول أذرية وهذه نسبة عالية تمثل أكثر من 38 بالمئة في حين يشكل العنصر الفارسي نسبة قليلة لاتتجاوز 17بالمئة وبالرغم من هذا فهم العنصر المتسيد والمسيطر ويدير دفة الحكم . والنصيحة للباحث الذي يريد أن يدرس تأريخ أذربيجان أن يأتي إلى تبريز ومن ثم يعرّج على أردبيل فهناك التأريخ الحقيقي المتجذر لهذه الدولة الفتية ، فعزل الروس لأذريبيجان عن عاصمتها الروحية تبريز أضاع الكثير من معالم هذه الدولة وجعلها تفقد الكثير من أصالتها، فقد قرأت مرة مقالاً للباحث حسن عبيد خلال زيارته لأذريبيجان وكان يستغرب لعدم وجود أسواق قديمة في باكو وغيرها من المدن الاذريبيجانية الأخرى ، وكذلك كان قد أشر البعض بعدم وجود مساجد للصلاة .

تبريز عاصمة الصوفية والشعر والجمال تجبرك أن تتماهى مع فضائها الجميل وهوائها النقي ،كبيرة هذه المدينة حيث يبلغ طولها اربعين كيلومتر يسكنها( 1،8 ) مليون نسمة والباقي 200 الف موزعين على القرى المحيطة بها ،فهي تنتج كل شيء بسحر الماضي ،تجبرك أن تتوقف طويلاً لتتأمل ماذا صنع التبريزيون !!! عتيقة هذه المدينة فهي تشعرك بأمتدادها التأريخي العميق لدرجة أنك ترى كل عظمائها يمرون من أمامك ،فلا أستبعد أن أكون قد رأيت هولاكو خان أو جنكيزخان أو شمس التبريزي بملابسه الصوفية وهو جالس عند بائع القطن أو يبتاع الصوف لبعض الفقراء من مريديه في (خانكته)، إنتهى اليوم الأول في تبريز وأنا اخوض صراعاً مريراً بين ما أعشق من حب التراث وبين مايريد أطفالي .

كان من ضمن برنامجي التبريزي أن أزور أسواقها فهي تحوي على اربعة أسواق كبيرة ، أقدمها (البازار الكبير) ويبلغ عمر هذا البازار أكثر من الف سنة يحتوي على أكثر من 8000 محل لاتنافسه المولات الحديثة من الروعة والصناعات الموجودة فيه ومن حيث الحجم ،فهنا لكل مهنة وكل بضاعة سوق خاص بها، شأنها شأن الأسواق القديمة ،وهنا يباع كل شيء وأي شيء يمكن للأنسان أن يقتنيه فالملابس والمفروشات والصناعات اليدوية القديمة وتجار الصوف والقطن والصناعات المرتبطة بها والحرير وصناعة السجاد التبريزي الذي جعلني أتوقف عن الحركة لأتأمل هذا الإبداع البشري للجمال، كيف تتحول هذه الخيوط الصماء إلى لوحات فنيّة تنطق بل تعج بالجمال والروعة ،لقد إستوقفتني لوحة لسيدة مجتمع فارسية تمت حياكتها على سجادة كاشان تبريزي ،بالرغم من اللوحات الجميلة الكثيرة والتي كانت تمثل لوحات لفنانين كبار إلاّ أن هذه اللوحة قد بهرتني وقد فكرت جدياً بإقتنائها ،لم يكن سعرها يوازي قيمتها الفنية الرائعة ولكنه كان فوق قدراتي المالية وحين عرف صاحب المحل برغبتي بشرائها حاول تخفيض السعر جاهداً حتى يرضيني ولكن دون جدوى بقيَّ السعر باهظاً بالنسبة لي ولم أملك إلاّ أن اغادر وعيني تلتفت إلى الوراء متعلقة بهذه اللوحة الفنية الرائعة.

طلب فسحة

لقد ادركتنا صلاة الظهر ونحن لم ننه ولو جزء يسير من البازار حتى ولو بنسبة 20 بالمئة توجهنا إلى المسجد الذي يصلي فيه تجار البازار وأديّنا الفريضة ومن ثم أكملنا بقية الظهيرة في التبضع وتناولنا غداءنا وعندها طلب الأولاد فسحة حيث قال أمثلهم طريقة ،هل جئت بنا لنرى هذه الأشياء العتيقة والبالية أين المتنزهات والألعاب التي وعدتنا بها لماذا لاتشعر بنا فنحن مازلنا أطفالاً، ونريد أماكن للترفيه، ألا تشبع من هذه الأشياء ،سألني السائق والدليل ماذا قال هذا الطفل وماذا يريد فهو غاضب، فأخبرته بما يريد ،قال حسناً سآخذكم إلى التلفريك وهو يصعد بكم إلى أعلى قمة في جبل عون بن علي ففرح عندها الأولاد ،وعند ركوبنا التلفريك وانبهارنا بالمناظر التي نطل عليها من خلال زجاج التلفريك ،جعلت تلك المناظر زيد ينسى حقيبته المحمولة والتي تحوي على كل أجهزته مثل الاي باد والتاب والهاتف النقال والهاتفون والكاميرا وووو) المهم هو لم يتذكرها، كانت الإطلالة على تبريز من فوق( جبل عون بن علي) ساحرة فأنت ترى على امتداد البصر مدينة تبريز وكل بناياتها ومعالمها الحضرية ،كانت المرافق الخدمية بمستوى رائع ونظافتها المعهودة وأناقتها ،تناولنا المرطبات بالرغم من برودة الجو وعند عودتنا تذّكر زيد فقدانه للحقيبة ، وهنا كانت مأساته الحقيقة حيث أتخذناه هزواً وجعلنا منه أضحوكة وخصوصاً أخته شمس فقد تلاعبت بأعصابه على طول المسافة مما أضطرني إلى التدخل لصالحه وأقنعته بأن حقيبته بقيت في السيارة ،عندها أبتسم زيد محاولاً تصديقي لأنه لم يجد بداً من ذلك ،فعند وصولنا إلى محطة النزول بادر إلينا أحد الموظفين ليستقبلنا وهو مبتسماً فطلبت منه الحقيبة وقد قام بإعطائها لنا وهو مسرور ولم أجد زيد سعيداً أكثر من تلك اللحظة، فقد عثر الموظفون عليها عند نزول الكابينة ومن حسن الحظ انها كانت فارغة وإلاّ لم نعرف ما الذي كان يحدث.