– October 29, 2016

إنطلاق المرحلة الثانية لإستعادة الموصل

الحشد لـ (الزمان) : فتح جبهة المحور الغربي يقطع إمداد داعش من الرقة

بغداد – محمد الصالحي

عقب انطلاق معارك المحور الغربي لمحافظة نينوى باتجاه قضاءي البعاج وتلعفر، توعدت قوات الحشد الشعبي بمفاجآت مزلزلة لداعش في الساعات المقبلة، واكد الحشد ان فتح الجبهة في المحور الغربي سينهي وصول الامدادات من الرقة باتجاه الموصل.

وقال القيادي في الحشد كريم النوري لـ(الزمان) امس ان (المحور الغربي له اهمية ستراتيجة في معارك تحرير العراق بالكامل حيث سيقطع امداد داعش بين محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى فضلا عن قطع الحدود بين سوريا والعراق ومنع تسلل الارهابيين من الرقة باتجاه الموصل ويحرم التنظيم من التعزيزات التي تصل في الايام الماضية).واضاف ان (قيادة المحور الغربي اوكلت الى هيئة الحشد الشعبي بمشاركة 10 الاف مقاتل من جميع الاطياف بينهم تركمان وافواج سنية وايزيد وشبك اضافة الى اسناد الحشد المركزي). واوضح النوري ان (الايام المقبلة ستشهد مفاجئات مزلزلة لداعش ولاسيما بعد الوصول الى مناطق البعاج وتلعفر).مشيرا الى ان (فتح الجبهة اسهم في تخفيف الضغط على القوات الامنية في محور ناحية الشورى والتي تمكنت من تحرير الناحية بمجرد انطلاق المحور الغربي فضلا عن انهاء وجود داعش في المحور الشرقي في برطلة والحمدانية).وتابع ان (الايام الماضية شهدت تلكؤا امريكيا في استهداف اوكار داعش وقد حاولت امريكا تبرير الموقف بوجود مدنيين ولكنها كشفت عن مخططها بعد ايقاف العمليات اول امس الامر الذي نرفضه مطلقا).وقال المتحدث باسم الحشد النائب أحمد الأسدي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الصفحة الثانية من العمليات الكبرى انطلقت على المحور الغربي لمدينة الموصل حيث تكفل ابناؤكم واخوانكم في الحشد الشعبي استعادة كل المناطق السليبة والمحتلة بعد سنتين من اذلال الاحتلال).وأضاف أنه (هذه اللحظة تتحرك جحافل القوات العراقية الى سوح القتال لتنال من الدواعش وستكون تلعفر المدينة الجريحة والضحية وباقي المدن في مدى المناطق التي ستحررها السواعد والبنادق المقاتلة وسيرتد الباغي الداعشي الى مواقعه التي اتى منها وربما سيكون مقتله هنا على هذه الارض لان على هذه الارض ما يستحق الحياة).وتابع أن (القوات الامنية في المحور الغربي ترفع رايات وطنية و تتجه الى اهدافها الإستراتيجية المحددة لها وستبلغ الاهداف). وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي امس ان (قوات الحشد حررت قرية عين ناصر جنوب غرب الموصل).واضاف ان (القوات طوقت قرية المستنطقية تمهيداً لاقتحامها).وتابع ان (عناصر داعش هربت من قرية البو حمد باتجاه قرية الزفنة امام تقدم القوات الأمنية لتحريرها).وقال بيان لخلية الاعلام الحربي وتلقته (الزمان) امس ان (قطعات الشرطة الاتحادية واللواء المدرع 34 حررت ناحية الشورة من أربعة محاور).واضاف ان (القوات تمكنت من تحرير قريتي البو حمد وعين النصر ورفع العلم العراقي عليهما بعد تفجير 5 عجلات مفخخة وقتل العديد من ارهابيي داعش).مشيرا الى أن (تقدم قوات الشرطة سريع للغاية وهناك يقابله انهزام وانكسار لعناصر داعش في الناحية).وقالت خلية الإعلام الحربي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (قطعات الفرقة التاسعة وعمليات تحرير نينوى تمكنت من تحرير قرى الحميدية والشروق والمخلط والجايف ضمن المحور الجنوبي الغربي ورفع العلم العراقي عليها).وأضاف أن (القطعات ما زالت مستمرة بالتقدم لتأمين التعاون والتنسيق مع المحور الغربي لقطعات الشرطة الاتحادية). وقال مصدر امس ان (عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب أحد المحال التجارية مركز مدينة الموصل انفجرت أثناء مرور عدد من عناصر داعش مما أدى إلى مقتل ستة عناصر من التنظيم ).وأضاف أن (تفجير العبوات يعد ظاهرة جديدة في اغتيال عناصر داعش داخل المدينة ).وقال قائد عمليات قادمون يانينوى الفريق الركن عبد الأمير جار الله في بيان تلقته (الزمان) امس ان (العمليات العسكرية مستمرة ولم تتوقف الا بتحرير كامل ارض نينوى والمحاور تتقدم وفق الخطة وحسب التوقيتات المحددة لها).وقال مصدر امس ان (قوات البيشمركة في محيط بلدة بعشيقة استقبلت عددا من المدنيين بعد هروبهم من بلدة بعشيقة). مبينا أن (حالات الهروب من البلدة التي تحاصرها البيشمركة مستمرة رغم مواجهتهم خطر مسلحي داعش داخل البلدة). وأضاف أن (سكان بعشيقة ينتظرون بفارغ الصبر القوات المحررة). لافتا إلى أن (تأخير عمليات اقتحام البلدة تهدف الى تقليل وقوع خسائر في صفوف المدنيين).وقال رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية عبد الرحيم الشمري في بيان امس ان (مجاميع داعش مازالت تُمارس لغة الإجرام والوحشية ضد المدنيين في المحافظة حيث قامت بإعدام مئة مواطن بعد ان اختطفتهم من مناطق متفرقة من المدينة بتهمة التخابر مع القوات الامنية).وأضاف ان (التنظيم قام بتشكيل مفارز خاصة داخل الاحياء والازقة من اجل ترويع المواطنين والحد من حركتهم داخل المدينة).وطالب (رئيس الوزراء حيدر العبادي والتحالف الدولي بضرورة الاسراع في تحرير مناطق تواجد التنظيم للحد من العمليات الإرهابية التي يرتكبها ضد المدنيين العزل).وذكر بيان لوزارة الدفاع امس ان (قائد فرقة المشاة السابعة عشر اللواء الركن جبار نعيمة كرم، افتتح بحضور ممثلي مراجع الدين وطلبة الحوزة العلمية جدارية الشهداء الخاصة بشهداء الأبطال من الجيش والحشد الشعبي في منطقة اللطيفية، والتي تم تنظيمها من قبل كتائب النخبة القتالية حشد شعبي).