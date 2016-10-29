– October 29, 2016

العدل : التحكيم الدولي ينتقل إلى مقره الجديد

تأسيس محكمة عربية موحّدة مقرها بغداد

بغداد – محمد الصالحي

تعتزم وزارة العدل تأسيس محكمة عربية موحدة مركزها في بغداد تدير ملف التحكيم العربي امام المحاكم الدولية.وقال بيان للوزارة امس ان (الوزير حيدر الزاملي التقى بنائب رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الدولي حسن حماد من جمهورية مصر العربية ورئيس مجلس القضاء العرفي في مصر محمد القاضي بحضور رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الدولي كزار الربيعي لبحث العمل المشترك بين المؤسسات العدلية).

ونقل البيان عن الزاملي قوله ان (توحيد العمل العربي في مجال التحكيم الدولي، بعد انتقاله الى مقره الجديد في العراق من شأنه احداث نقلة نوعية في عمله عبر توظيف الخبرات العراقية والعربية باخضاع الكوادر المختصة من محامين ومحكمين دوليين لدورات تخصصية تسهم في تعزيز مؤهلاتهم التخصصية في هذا المجال وبما يسهم في التخلص من الهيمنة الاجنبية على هذا المجال).

واضاف ان (الكثير من القضايا المتعلقة بمصالح البلدان العربية تخضع لضغوط الجهات الخارجية وتصدر الاحكام فيها وفقا للقوانين الاجنبية وهذه الحالة اثرت على اوضاع البلدان العربية).

ملفتا الى ان ( اعتراف هيئة الامم المتحدة بالاتحاد العربي للتحكيم الدولي من شأنه ان يوفر الضمانة لانجاح عمله في استحصال حقوق الدول العربية في الخارج).

ولفت الشمري الى ان (الحكومة والوزارة تمنح الدعم للاتحاد العربي من اجل ممارسة مهام عمله كونها توفر الحصانة القانونية لاستحقاقاتها في المنتديات القضائية الدولية كما انها توفر جانبا ماليا كبيرا كان في الســــــــابق ينفق على شركات المحاماة الاجنبية التي تترافع في القضايا الدولية العربية امام المحاكم الدولية).