– October 29, 2016

فم مفتوح .. فم مغلق

إبن النفيس بحاجة إلى إنعاش – زيد الحلي

أمس في التاسعة والنصف صباحاً، كادتْ إحدى أروقة مستشفى ابن النفيس لطب وجراحة القلب والأوعية الدموية في بغداد ، أن تشهد اضطرابا شديدا بين مراجعي قسم الجهد وبين الموظفة المتخصصة … ولولا رعاية الله وقيام العبد لله ، كاتب هذه السطور بتهدئة أعصاب هؤلاء المراجعين ، لاسيما من مرضى المحافظات ، لتطور المشهد إلى ما لا تحمد عقباه … وأروي لكم حكاية عصبية المراجعين وأسبابها من البداية ، لأنني كنت شاهداً عليها ، وستجدون إن الحق مع مَـنْ ! توجه إلى هذه المستشفى من المواطنين ، وكلهم أمل بالرعـاية والإحترام . قبل بدء الدوام ، بدأ التوافد على المستشفى ، وحين اصبحت الساعة الثامنة والربع ، طُلب من المراجعين التوجه إلى غرفة قطع التذاكر .. ومرّ الوقت ثقيلاً ، فالموظف المعني بقطع التذاكر غير موجود ، وازداد عدد الراغبين بقطع التذاكر ، ومع زيادتهم ، علّت أصوات الاستنكار على عدم احترام الوقت حتى اعلنت الساعة ، ان عقـــاربها وصـــلت الى التاســعة والربع .. وبدأ كلّ مراجع ، بوضع مبلغ ثلاثة آلاف دينار، ليحصلَ على تذكرةِ الدخول ..بعد ان اختلط الحابل بالنابل ؛ فغرفة الموظف مساحتها (2 في 2 متر) وربما أقل ، وفي داخلها رجال ونساء وأطفال من المراجعين ومرافقي المرضى!!

انتهى الفصل الاول. ليبدأ الفصل الثاني .!

ذهب مراجعو قسم الجهد ، إلى غرفة الفحص لإجراء فحص الجهد.. فطُلب منهم دفع مبلغ (الفي دينار) أخرى إلى محاسب آخر ، هو ثمن الفحص .. وتم تنفيذ كل ما على المواطن من التزامات ، وتوجيهات منها ، حلاقة الصدر ، وتغيير دواء ارتفاع الضغط ، وعدم ارتداء فانيلة الخ ليتفاجأ المرضى بقول الموظفة الموجودة في قسم الجهد ، بانهم لا يتمكنون من إجراء الفحوصات ، لعدم وجود الورق الخاص بقراءة جهاز الفحص … وهنا ، حدثت همسات بين المراجعين ، لتتوسع الى كلمات صبّت جام غضبها ، على هذه المستشفى التي كانت مثالاً في الرقي ..

إيه يا مستشفى ابن النفيس!! .. إنني اتذكرها ، حين كتبتُ استطلاعاً صحفياً في العام 1979 … كانت كأنها مستشفى اوربيا ، وفعلا شاهدتُ في حينها عددا غير قليل من مرضى دول المنطقة ، على أسْرتها المكللة بالنظافة .. أما الآن فهي مُكسرة وكسيرة في الشكل والمضمون ، تفتقد حتى لأبسط عنوان من عناوين اسمها الرنان وهو ( ورق ) جهاز فحص الجهد … عِلماً ان جميع مواعيد المراجعين ليوم أمس ، كانت مثبتة لديهم … اي أنهم يعرفون نفاد ذلك الورق اللعين الذي اطاح بسمعة هذه المستشفى التي كانت في يوم مضى عنوانا للبهاء الطبي في العراق .. ملاحظة : أرفق أرقام الوصولات المدفوعة أثمانها أمس لعمل الجهد دون ان يحصل الفحص : الوصل الاول برقم O893604 م 64 ط 2016 والثاني برقم 343511 باسم المحاسب احمد سلمان .. والوصلان متوفران عندي ، وايضا يوجد عندي الاعتذار الذي قدمته موظفة الجهد بقلمها حيث كتبت ( لا يتوفر ورق الجهد ) … وكان الله في عون مساكين بلدي !