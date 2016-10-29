– October 29, 2016

داعش وأنصار الشريعة في تونس وليبيا- عماد علو

تمهيد

إن السلفية طيف واسع وليست متجانسة بالضرورة، ولكنها بالمجمل ذات عمق تاريخي ضارب في البلاد المغاربية كسلفية جامعة القرويين في المغرب والزيتونة في تونس وجمعية العلماء في الجزائر والحركة السنوسية في ليبيا. هذه السلفيات هي التقليدية الإصلاحية. لكن السلفية الحاضرة الآن تستمد مرجعياتها من تجربة الأفغان العرب هي (السلفية الجهادية) وكان من بواكيرها الحركة السلفية التي قادها الشيخ بويا علي في الجزائر قاتلت الدولة الجزائرية بحجة وقوفها مع الاتحاد السوفياتي. لكن المنعطف الأكبر والأخطر في رأيه هو إلغاء انتخابات 1992 في الجزائر التي فاز بها الإسلاميون، والتي تفجرت على أثرها سنوات عشر دامية راح ضحيتها مئات ألوف الجزائريين.نالت منطقة المغرب العربي بموقعها الإستراتيجي نصيبها من تجليات ظاهرة السلفية الجهادية فبعد “الجماعة الإسلامية المسلحة” و”الجماعة السلفية للدعوة والقتال”، سعى السلفيون في عام 2006 لجمع شتاتهم في بلاد المغرب، وأعلنوا تشكيل تنظيم القاعدة، مما دفع الدول المغاربية للالتفات للظاهرة لتلافي ما عرف بالسيناريو الجزائري.

تنظيم أنصار الشريعة في تونس

تأسس تنظيم أنصار الشريعة في تونس في نيسان عام 2011 بعد نحو ثلاثة اشهر فقط من الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، ويعود تأسيس الجماعة إلى سيف الله بن حسين المعروف باسم “أبو عياض التونسي” الذي اسهم في تأسيس جماعة أنصار الشريعة في أواخر أبريل 2011 وكان مسجونا في عهد بن علي، وقاتل في أفغانستان، وقامت الجماعة بتأسيس عدة أذرع إعلامية لها بينها، مؤسسة القيروان للإعلام، وتطوير وسائل إعلام أخرى بما فيها مدونة، صفحة على الفيسبوك، ومجلة، وقامت أنصار الشريعة بحملة للإفراج عن السجناء الإسلاميين، مثل عمر عبد الرحمن، وأبو قتادة والتونسيين الذين حاربوا مع تنظيم القاعدة في العراق والمحتجزون في السجون العراقية.أن جماعة أنصار الشريعة، لها علاقات مع كل من السعودية بشكل مباشر ومع قطر عن طريق شق من حركة النهضة، مكنتها من الحصول على دعم مالي مهول للنهوض بنشاطها وأعبائه الماليّة الكبيرة، ويؤمن أنصار الشريعة بفكر تنظيم القاعدة، وهي معبرة عن التيار السلفي الجهادي في تونس.واحتكرت تيارات سلفية المنابر في الكثير من المساجد، وهو ما عمل على تدهور العلاقة بين حكومة “حركة النهضة” وتنظيم “أنصار الشريعة”، وكلا التنظيمين ينتميان إلى الفكرة الإسلامية. في 2013 صنفت الحكومة التونسية جماعة أنصار الشريعة السلفية الجهادية “تنظيماً إرهابياً”، وأصدرت مذكرة جلب دولية ضد مؤسسها سيف الله بن حسين المعروف بـ”أبو عياض” باتهامات لضلوع الجماعة في أعمال إرهابية بتونس، واتهمته بالمسؤولية عن ما يلي:

1.اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في شباط 2013

2.قتل عدد من عناصر الأمن والجيش،

3.الهجوم على معرض للفنون بحجة رسوم مسيئة إلى المقدسات في حزيران 2012

4.الهجوم على محطة التليفزيون التي قامت بعرض فيلم برسبوليس في تشرين الاول 2011

5.اعتداء على ناشطين احتفلوا بيوم القدس العالمي بشمال البلاد

6.حرقوا الحانات والمقاهي

7.اغتيال الشيخ عبد الفتاح مورو الذي فضح مخططات بعض البلدان الخليجية للهيمنة مالياً وإيديولوجياً على شبكة من الجمعيات ونشر الفكر الوهابي الهدّام في البلاد.

8. والهجوم على السفارة الامريكية في تونس في سبتمبر عام 2012

لكن “أبو عياض” ظل الرجل بعد ذلك متواريا عن الأنظار مكتفيا ببضع مقابلات صحفية ورسائل إلى قادة ومنتسبي أنصار الشريعة، وفي هذه المقابلات والرسائل انتقد أبو عياض بشدة سياسات حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريّض إزاء السلفيين

النهضة وأنصار الشريعة

اعتراف عدد من قيادات أنصار الشريعة بتمويل النهضة للتنظيم واختراقه، وهو ما بدا من اعترافات رياض الورتاني القيادي بالتنظيم، والذى أشار فيه إلى اختراق تنظيم أنصار الشريعة بوجه خاص و تيار السلفية الجهادية بشكل عام من خلال ضخ أموال طائلة بشكل مباشر وغير مباشر لتمويل عمليات تسفير الجهاديين إلى سوريا ليس خدمة للجهاد بل لإفراغ الساحة منهم، والإشارة أيضًا إلى أن حركة النهضة اخترقت السلفية الجهادية ماليًا من خلال عدد من أعضاء مجلس الشورى الذين دأبوا على ضخّ أموال عبر عديد الأطراف في التنظيم لتمويل أنشطته الجهادية.

وكان الشيخ راشد الغنوشي يدافع عن هؤلاء الشباب الذين يبشرون بثقافة جديدة ويذكرونه بشبابه، واتهمته الأطراف السياسية المناوئة للنهضة بالتواطؤ مع السلفيين، وبأنها تسعى إلى كسبهم كرصيد انتخابي، و تنحاز بعض القيادات النهضاوية في تفكيرها وتوجهاتها إلى انصار الشريعة كالحبيب اللوز وصادق شورو، نجاح أنصار الشريعة في الاستظلال والاحتماء بـالنهضة، قاعدة الحركة الإخوانية التي هي، في الجزء الأكبر منها، كما استفادت انصار الشريعة من بعض الحركات الاسلامية مثل الجبهة التونسية للجمعيات الإسلامية، الرابطة الوطنية لحماية الثورة، حزب جبهة الإصلاح، حزب الفضيلة، حزب الأصالة، حركة وفاء، حزب العدالة والتنمية .

مبايعة داعش

وعلى غرار مبايعة التنظيمات الإرهابية لتنظيم داعش، أعلن سيف الدين الرايس، القيادي بتنظيم أنصار الشريعة، مبايعته لأبي بكر البغدادي، ترتب على هذه المبايعة مشكلات واتهامات متبادلة مع تنظيم القاعدة ، وخاصة بعد أن أعلن “داعش” أنه يتجه لتكفير قياديي ما يسمى بتنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي” الذي يتزعمه عبد المالك دروكدال، وأن مبايعة التنظيم الجديد “جند الخلافة في أرض الجزائر”، أبو البكر البغدادي زعيم “داعش”، سيتبعه تكفير قياديي “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” اذا رفضوا مبايعة أمير التنظيم وقد ردّ تنظيم “القاعدة” على هذا التصريح بإرسال توجيهات إلى فروعه منها الجزائر إلى مقاطعة بيانات “داعش” والمنشقّين عن “القاعدة”.

أبرز الشخصيات: أبو عياض التونسي ولد ابو عياض التونسي في الثامن من تشرين الثاني في العام 1965 في مدينة منزل بورقيبة، وتبنى بن حسين ايديولوجية “الإخوان المسلمين”، وانضم إلى حركة الاتجاه الإسلامي. التحق بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في جامعة وجدة، سافر إلى لندن في التسعينيات، ونشط ضمن مجموعة الشيخ أبو قتادة، التقى ابو عياض بزعيم تنظيم أسامة بن لادن في قندهار في العام 2000? كما أسس الجماعة المقاتلة التونسية، التي تشير المعلومات إلى ان اثنين من عناصرها نفذا عملية اغتيال الزعيم الافغاني أحمد شاه مسعود في التاسع من سبتمبر 2001 اعتقل في تركيا في العام 2003 ليتم تسليمه بعد ذلك إلى السلطات التونسية، خرج أبو عياض بعفو مع كثير من السجناء السلفيين الآخرين عقب سقوط نظام زين العابدين بن علي. وكادت قوات الأمن التونسية أن تلقي القبض على أبو عياض بعد أيام من حرق السفارة الأمريكية بتونس عندما ألقى خطبة بمسجد الفتح بالعاصمة، لكن وزير الداخلية آنذاك علي العريض أمر بفك الحصار حول المسجد تفاديا لوقوع اشتباكات دموية مع أنصار أبو عياض، ومنذ ذلك الحين توارى أبو عياض عن الأنظار

السلفية الجهادية في ليبيا

تأسست “الجماعة المقاتلة” سنة 1995 و تعود نشأتها الحقيقية الى سنة 1982 بقيادة عوض الزواوي ،معتمدة منهج الجهاد المسلح ضد نظام القذافي بهدف إسقاطه، كما خططت أيضاً للقيام باغتيالات ضد شخصيات بارزة في النظام. كما نفذت عدة محاولات انقلابية فاشلة لإسقاط النظام 1986 و1987 و1989 اقتنص الكثير من أعضائها فرصة الحرب ضد السوفييت في أفغانستان في الثمانينيات بهدف تعزيز مهاراتهم القتالية. بدأت «الجماعة المقاتلة» في العام 2005عملية المصالحة مع النظام الليبي”.في أيلول/سبتمبر 2009 أصدر قادة «الجماعة المقاتلة» في ليبيا “مراجعات” جديدة للجهاد في شكل وثيقة دينية من 417 صفحة بعنوان “الدراسات التصحيحية”. وأوضحت المراجعات الجديدة أن الكفاح المسلح ضد نظام القذافي غير شرعي من منظور الشريعة الإسلامية ،. وفي أعقاب الثورة، قرر العديد من القادة وأعضاء الجماعة إنشاء أحزاب سياسية والمشاركة في العمليات السياسية للنظام الليبي الجديد”.

و نسجا على منوال الحركات الجهادية المصرية، توجهت الجماعة المقاتلة مباشرة بعد سقوط النظام خريف العام 2011نحو العمل السياسي ،لينبثق عنها حزبان سياسيان، وهما “حزب الوطن” بقيادة زعيم الجماعة السابق ،عبد الحكيم بالحاج، و “حزب الأمة الوسط” الأكثر محافظة وذو الصبغة الأكثر إسلامية، والذي انضم إليه أغلب أعضاء “الجماعة المقاتلة” بقيادة المنظر الشرعي السابق للجماعة سامي الساعدي، وكلا الحزبين لم يجني أية نتائج ايجابية في الانتخابات التشريعية التي أقيمت في البلاد، صيف العام 2012.

مجاميع مسلحة ذات ميول اسلامية

الى جانب الجماعة المقاتلة جماعة أنصار الشريعة، تنتشر في ليبيا مجاميع مسلحة أخرى ذات ميولات اسلامية من بينها قوات درع ليبيا ،و هي ذات التوجهات الاخوانية ، وفي نيسان/أبريل 2013ظهر تنظيم جديد اخر تحت اسم “كتائب السجين الشيخ عمر عبد الرحمن” تيمناً باسم الزعيم الروحي لـ “الجماعة الإسلامية المصرية” والذي يقضى حالياً عقوبة بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة … من الجدير بالذكر أن أبو أنس الليبي هو “مؤسس شبكة تنظيم القاعدة في ليبيا” كان هو الوسيط بين القيادة العليا لـ تنظيم القاعدة في باكستان وقادة الجماعة في ليبيا. يشار الى أن أبو أنس الليبي (49 عاماً)، واسمه الحقيقي نزيه عبدالحميد الريغي، قد تم اعتقاله في طرابلس يوم 5 أكتوبر 2013 من قبل القوات الأمريكية الخاصة ، حيث كانت واشنطن قد رصدت مكافأة قيمتها خمسة ملايين دولار للقبض عليه، متهمة اياه بالتورط في الهجوم الانتحاري الذي استهدف السفارة الامريكية في نيروبي و دار السلام العام 1998.

و في ليبيا تستخدم عدد من الجماعات مجموعة متنوعة من اسم “أنصار الشريعة”. وثمة اثنتان من أبرز الجماعات هما “كتيبة أنصار الشريعة في بنغازي” و قائدها ( محمد علي الزهاوي) قائد “كتيبة أنصار الشريعة”، كبرى الكتائب الإسلامية المسلحة في ليبيا التي تأسست بعد الانفصال عن “سرايا راف الله السحاتي” التي شاركت في تأسيسها. و أشارت تقارير اعلامية محلية الى “وجود فرعين لأنصار الشريعة خارج مدينة بنغازي هما “أنصار الشريعة في سرت” و”أنصار الشريعة في اجدابيا”.

وهناك جماعة أخرى أقل بروزاً وهي “أنصار الشريعة في درنة” بقيادة سجين غوانتانامو السابق أبو سفيان بن قومو. وكلتا الجماعتين قد تم تأسيسهما عقب موت الزعيم الليبي السابق معمر القذافي لكنهما غير مرتبطتين ببعضهما البعض. وعلى العموم فان انصار الشريعة بشكل عام ترتبط بتنظيم القاعدة .

ولاية برقة

ظهرت ولاية برقة التابعة لتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) الارهابي في اعقاب عودة لواء البتار السلفي الجهادي المؤلف من 300 مقاتل ليبي من سوريا الى ليبيا في عام 2014 حيث اتخذوا من مدينة درنة قاعدة عمل وانطلاق لهم ، فشكلوا فصيل جديد أطلق عليه اسم مجلس شورى شباب الإسلام، الذي بدأ بتجنيد مقاتلين من جماعات محلية أخرى. كان العديد من بين المنضمين أعضاء بتنظيم أنصار الشريعة فرع درنة الذي كان مرتبطا” بالقاعدة .

وفي سبتمبر 2014وصل وفد من تنظيم الدولة الإسلامية(داعش) الارهابي الى درنة ، ضم عدد من قيادات التنظيم الارهابي مثل أبو نبيل الأنباري، المساعد البارز للبغدادي والمقاتل القديم المشارك بحرب العراق، و السعودي أبو حبيب الجزراوي، و السعودي أبو البراء الأزدي ، لحضور مراسيم بيعة ولاية برقة لتنظيم داعش وزعيمها ابو بكر البغدادي ، التي جرت في 5 أكتوبر 2014 . ومن الجدير بالذكر أن عدد من التنظيمات السلفية الجهادية المرتبطين بالقاعدة والمنضوية تحت لواء انصار الشريعة لم تقم بتقديم مبايعة رسمية لداعش، مثل فرع بنغازي من تنظيم أنصار الشريعة، وأعضاء من تنظيم أنصار الشريعة التونسية، وكتيبة طارق بن زياد التابعة للقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي . الا أنه وفي اعقاب توسع تنظيم داعش في العراق وسوريا وزيادة دعمه لأنصاره في ليبيا ، قام المفتي العام لتنظيم أنصار الشريعة أبو عبد الله الليبي في 30 مارس 2015 بمبايعة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وانشق معه عدد من أعضاء جماعة انصار الشريعة . خصوصا” بعد أن شكل الهجوم المضاد البطيء الذي نفذته “عملية الكرامة” بقيادة الجنرال الليبي خليفة حفتر ضغطاً على “أنصار الشريعة في ليبيا” ، التنظيم المنافس لتنظيم داعش الليبي ..

ان الامر الخطير و اللافت للنظر هو الاتصال المباشر والمريح(عبر تركيا) بين عناصر تنظيم داعش في العراق وسوريا وبين عناصر التنظيم في ليبيا خصوصا” في الولايات التي تمت الاشارة اليها. وقد نجح تنظيم (داعش) في ليبيا في السيطرة على عدد من الموانئ والمطارات في شرقي ليبيا، كما سيطر على عديد من آبار النفط في منطقة الشرق، واجتذبت لحواضنها عناصر وقيادات من القاعدة في المغرب العربي، مثل مختار بلمختار، أمير كتيبة المرابطين الجزائرية، وأبو عياض، زعيم جماعة أنصار الشريعة في تونس، كما عمل (داعش) على توطيد علاقاته بأطراف أخرى خارج ليبيا في وسط وغرب افريقيا والصومال والسودان .

{ خبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية