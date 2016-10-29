– October 29, 2016

أحكام بيع حصة الحكومة في الأراضي الزراعية – طارق حرب

حسنا فعل مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2017 والذي يؤمل تشريعه خلال الاسبوع الاول من شهر تشرين الثاني 2016 عندما قرر جواز بيع حصة الحكومة من الاراضي الزراعية كون هذه الاراضي لا تستثمرها الدولة اولا ولا تحصل على مبالغ مجزية من استغلال حصتها من قبل الشركاء الاخرين ولكي لا تذهب هذه الاراضي لقمة سائغة الى من يسمى بالمستثمرين الذين لم يبقوا سنتمترا اخضر واحداً الا وضعوا اليد عليه باستثمارات استهلاكية فقط لا تنفع المواطن العادي بل تضر المواطن عندما تتحول الارض الى مولات واسواق وغير ذلك من الاستهلاكيات ويكون بيع حصة الدولة بالشروط التي قررتها المادة (45) من مشروع القانون وكما يلي :-

1-ان صاحب الصاحية في بيع حصة الدولة في الارض الزراعية للشركاء من اصحاب حق التصرف في هذه الارض وعندما تكون حصة الدولة الربع او الثلث تكون الصلاحية لوزير المالية لان وزارة المالية اكثر حرصا على المال العام وهي الجهة المختصة باموال الدولة دستوريا وان كنا نقترح ان تكون هنالك لجنة عليا في مجلس الوزراء تودع اليها معاملات البيع لتدقيقها ومن ثم الموافقة على البيع وليس موافقة وزارة المالية فقط .

2- ان تكون الارض التي سيتم بيع حصة الدولة فيها خارج حدود امانة بغداد والبلديات لان الاراضي داخل حدود الامانة والبلديات تكون من المناطق الخضراء اذا كانت زراعية وان كان الطغيان الاستثماري قد بدأ باكل هذه المناطق تباعا .

3- يم البيع الى شركاء الدولة في ملكية هذه الاراضي اي اصحاب حق التصرف ذلك ان ملكية الارض المشمولة بحق التصرف يكون ربعها للدولة والباقي للشركاء وهؤلاء الذين يتم البيع لهم حددهم قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم (53) لسنة 1976.

4- ان يكون البيع ببدل حقيقي وليس ببدل بخس او زهيد كحال بيع الدور والاراضي وهذا البدل تحدده لجان التقدير المشكلة بموجب قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 وان كنا نتمنى ان يتم تعديل هذا الحكم بحيث يعرض البدل اي ثمن البيع على لجنة مختصة في مجلس الوزراء للموافقة على الثمن والسعر الذي تم تقديره .

5- يكون البيع للاراضي الزراعية فقط دون الاراضي الاخرى التي تكون للدولة حصة فيها وتحديد كون الارض زراعية يقرره سند التسجيل العقاري .

6- لا بد من الالزام من قبل المشتري او المشترين الشروط الستبقة وشروط اخرى منها عدم استغلال الارض لغير الانتاج الزراعي اي لا يجوز استغلالها للسكن او الصناعة او التجارة لان البيع كان لاغراض الانتاج الزراعي وان لا يتولى المشتري افراز الارض او تقسيمها لان ذلك يؤدي الى فوات استغلالها زراعيا .

7- وقد اوجب القانون على وزارة المالية استعادة الارض وانهاء عقد البيع دون تعويض المشتري عند اخلاله بالشروط المذكورة سابقا وكم كنا نتمنى ان يكون هذا الحكم واضحا لاهميته بحيث يتم استعادة ملكية الحصة التي تم بيعها دونما حاجة لمراجعة القضاء ودون تعويض ويكون بناء على قرار لجنة مختصة وموافقة وزارة المالية .

8- اجازت المادة المذكورة بيع حصة الدولة الى غير الشركاء من اصحاب حق التصرف في حال عدم رغبتهم بالشراء .

ونامل من اللجنة المالية والقانونية في البرلمان ملاحظة هذه الاحكام وعدم الغائها او تعديلها من غير ما ذكرناه سابقا.