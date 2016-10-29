– October 29, 2016

الرشوة حرام! – حسين علي الحمداني

أحد الأصدقاء من الذين يعقبون معاملات المواطنين في دوائر الدولة وجدته في أول يومين من رمضان بدون عمل وانا الذي أعرفه جيدا إنه لا يتوقف عن العمل والتنقل بين الدوائر المهمة وغير المهمة ولا يتكاسل من مراجعة أية دائرة كانت وفي جيبه دفتر صغير دون فيه أرقام موبايلات الكثير من الموظفين وأيضا باعة الشاي عند بوابات الدوائر بحكم إن هؤلاء لهم معارف داخل كل دائرة.،بل البعض من باعة الشاي يشكلون (باسوورد) الوصول لكبار الموظفين في الدوائر الحكومية.

سألت صاحبي عن سبب تعطيل عمله هل بات الناس يسيرون معاملاتهم بأنفسهم حتى أصبحت أنت عاطلا عن العمل؟ أم أنك تفضل أن لا تعمل في رمضان؟ ضحك صاحبي وقال لا بل كل ما في ألأمر إن الكثير من الدوائر موظفوها وموظفاتها صيام,قلت له وهل الموظف الصائم لا يستطيع إنجاز معاملة المواطن، ضحك صاحبي وقال لا المسألة إن المعاملات في شهر رمضان تأخذ وقتا طويللا للإنجاز تصل حتى شهر وأكثر ودائما تنجز بعد العيد،وأنا جربت في العام الماضي أن أنجز بعض المعاملات في أكثر من دائرة وفشلت في ذلك في ألأسبوع الأول من رمضان وأعطوني مواعيد بعد العيد وأنا أستغربت لأن نفس هذه المعاملات كانت تنجز في يومين ،فقلت له ما السبب ؟ ضحك وقال لأن ( أبو الشاي) معزل !!! قلت له غريب وما علاقة أبو الشاي بالمعاملات؟ ضحك وقال لأن من عنده يبدأ سير المعاملة!! استغربت أكثر ولكن الرجل أزال هذا الإستغراب بالقول إن (ابو الشاي) هو الوسيط الأكبر في إنجاز المعاملات لأنه يشكل الجسر بين الموظف والمراجع ولكل معاملة سعرها المطلوب دفعه لكي تنجز.

قلت ولماذا لا يتواجد أبو الشاي في ايام رمضان أمام الدائرة ويبيع مثلا شربت زبيب أو رمان أو حتى طرشانه؟ ،ضحك وقال لأن الرجل هذا ومعه كل موظفي وموظفات الدوائر يرون الرشوة في شهر رمضان حرااااااااااما لهذا يفضلون عدم إنجاز المعاملات في هذا الشهر الفضيل وتأجيلها لشهر شوال.