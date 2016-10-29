– October 29, 2016

صوت الجامعة العربية – معاذ عبد الرحيم

المعروف عن العراق انه من الدول العربية الاولى التي اسهمت بانشاء الجامعة العربية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ونراه اليوم يتعرض لمشاكل جمة اهمها مواجهة عصابات داعش الاجرامية التي احنلت اراضي واسعة من اراضيه وعاثت فيها فسادا وتنكيلا وقتلا وتشريدا لآبناء الشعب العرافي الذين وقعوا تحت سيطرته ونفوذه اضافة الى نشر السيارات المفخخة في ساحات بغداد والمحافظات الاخرى وقد تلقت الحكومة العراقية دعما واسعا من الدول الاجنبية التي اسهمت مع القوات العراقية بمهاجمة عصابات داعش من خلال طائراتها المقاتلة بينما نجد الدول العربية ومن خلال جامعتها لم تسعف العراق سوى بالكلام من خلال اطلاق التصريحات الباردة استنكارا لموقف تركيا المصرة على بقاء قواتها العسكرية في الاراضي العراقية ذلك الاستنكار الضعيف الذي لم تأبه له الحكومة التركية ان لم نقل سخرت منه. ولا يفوتنا ان نذكران بعص الحكومات العربية لم تستنكر وان على سبيل المجاملة النفجيرات الاجرامية التي ذهب جراءها مئات الشهداء والجرحى وليعلم الاشقاء العرب ان المعركة التي يخوضها العراق ويقدم قي ساحاتها الاف الشهداء والجرحى لم تكن من اجل حرية شعبه ومستقبل اجياله حسب وانما هي في نتائجها دفاع عن حرية وكرامة العرب في كل مكان وانه لامر في غاية العجب ان نرى الدول الاوربية وغيرها تجتمع لدراسة اوضاع المشردين العراقيين وتبدي استعدادها لتعمير المدن التي خربتها عصابات داعش اضافة الى الاسناد العسكري للقوات العراقية التي حررت عددا من المحافظات العراقية وها هي الان تتقدم لتحرير مدينة الموصل في وقت نرى فيه جامعتنا العربية تدعو لاجتماع دولها لتخرج ببيان هزيل مؤيد للعراق وبطلب خجول من تركيا لسحب قواتها من ارض العراق . وفد لاحظ هذا الموقف السلبي الكثير من داخل العراق وخارجه ومن بينهم ارام الشيخ محمد نائب رئيس مجلس النواب الذي شارك في مؤتمر لبرلمانات الدول الاوربية وقد حث الممثلين العرب للطلب من حكوماتهم بضرورة اسناد العراق في حربه ضد الارهاب وكأنه يقول لهم ان معركة العراق هي معركة كل العرب وثمة حقيقة نشير اليها بوضوح هي ان اوردغان شخصيا لو تاكد بان العرب بجميع دولهم سيقفون ضد دولته وحزموا امرهم لمقاطعة تركيا اقتصاديا لما تجرأ وتعنت وتجبر واستهتر وتشبث باحتلال ارض عراقية وليعلم العرب وغيرهم بان الجيش العراقي وقوات الشرطة الاتحادية والبيش مركة والحشد الشعبي سيحررون الموصل وكل شبر من ارض العراق دنسته عصابات داعش التي ساهم بعضهم بادخالها واسنادها والنصر قريب ان شاءالله بهمة الرجال ومن يعش ير.