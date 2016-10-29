– October 29, 2016

عراقنا والرقم 9 – ظافر قاسم آل نوفة

(1،2،3،4،5،6،7،8،9)

قد يتبادر للذهن اننا نقوم بإعادة ذكريات اول عملية حسابية تعلمانها في الصف الاول من الدراسة الابتدائية عندما بدا معلم المادة يعلمنا رسم ومعنى الارقام ، او يذهب البعض في تخمينه اننا بصدد اكتشاف سرا جديدا لهذه الارقام او طريقة جديدة في عملية حسابها ونريد بذلك مجاراة علماء الرياضيات ، وهذا ايضا لسنا بمقصدنا فما سطره الاوليون بهذا الخصوص عظيم ، نحن ليس من انصار هذه المادة المعقدة بأرقامها ومعادلاتها. ولكننا ومن خلال وضع العقود الماضية من تاريخ عراقنا الحديث في مختبر التحليل افرز لنا مجهرنا البسيط الرقم (9) او ان صح التشخيص السنة التاسعة من كل عقد فنجدها تختلف عن السلسلة السابقة لها من احداث حيث يكون فيها نوع من الانفراج والسلاسة عكس الارقام الاولية وحتى المتوسطة من كل عقد .

وكما يعلم الجميع فعند مطلع العقد الثاني من القرن الماضي كان عصيبا بعد احداث ثورة العشرين في عموم البلاد وما دارت بعدها من اضطراب وإعمال عنف لم تسلم منها حتى القرى النائية ، ووصلا الى نهاية العقد حيث لمس المجتمع العراقي انسيابية الحياة بعد ان تشكلت الوزارات . وكذلك العقد الذي تلاه لم يكن مختلفا عن سابقه ألا في المسميات ولكن احداثه مماثلة ، وعقد الاربعينيات لم يكن ببعيد عنكم حيث بدأ بثورة عام (1941) وبعد اخفاقها عادت الاضطرابات الى الشارع العراقي وعادت ظاهرة (الفرهود) على اعنف ما كانت تمارس ابان حكم العثمانيين كانت السجون تعج بالمعتقلين من شتى الالوان والانتماءات وقبل ان يختم هذا العقد بشمعه الاحمر حتى التمس من عاصر تلك الفترة بانفراج في الحياة وعاد الهدوء لما كان عليها قبل عشرة سنين . ويطل علينا عقد الخمسينيات ويبدأ معها عصر الانقلابات المتكررة وكثرة تشكيل الحكومات والسياسة المتموجة التي انعكست على المواطن بسلبياتها وإضرارها الجسام وكانت المحصلة الختامية بثورة (1958) التي قلبت نظام الحكم في البلاد الى جمهوري ولم يستقر حال البلاد الى ان حل عام (1959) وبدا النظام الجديد يخطو الخطوات الاولى في طريق النهوض من جديد . لم تدم طويلا اذ فقد بدأنا الستينيات بثورة (1963) وختمناها بثورة (1968) وما بين الثورتين الكثير من التوتر والشتات ولم تستقر حال البلاد وأحوال العباد ألا في عام (1969) وأيضا لعام واحد فقط . وبدا عقد السبعينيات وبدأت الاحلام الوردية تتهافت علينا ألا ان مجتمعنا اصطدم بحالة تقشف بعد تأميم النفط وبدأت عجلة التقدم تسير ببط شديد وبقيت على هذه الحالة الى نهاية العقد اذ انطلقت العجلة هذه تسابق الرياح في مجراها . وتأتيك الثمانينيات بما لم تأتك بها الاوائل فمطلعها حرب كانت من اطول الحروب في العصر الحديث ضاع فيها من ضاع وغاب في دهاليزها من غاب ولم نلمس شعاع الامل ألا في عام (1989) وحسبناها انها البداية الجديدة لنا ولكنها كانت البداية والنهاية في الوقت ذاته . وكان الحصار علينا اعنف من اعصار (كاترينا) اذ بدأنا في عام (1990) وبدا ينخر في مكونات المجتمع العراقي حتى تجاوز العظم وما بلغ وفي عام (1999) بدأنا نشعر بتآكل هذا اللعين بعد ان تعودنا عليه وانفراج الكثير من شدته . وما مطلع الالفية الثالثة عنكم ببعيد فقد ابتلينا بطاعون لعين اسمه (الاحتلال ) البغيض لم ينخره فحسب بل واكل وبشراهة مكوناته ومزق نسيجه الجميل وبعثر الباقي في كل حدب وصوب وأوقد النيران في اطرافه وما زالت اثاره قائمة ليومنا هذا ولا نعلم هل يوجد رقم معين يمحي اثاره .