– October 29, 2016

ماذا جرى للعرب والمسلمين؟ – خالد محسن الروضان

لقد كانت القضية الفلسطينية ومقاومة العدو الاسرائيلي هي القضية الاولى التي تشغل العرب، بعكس الوضع الحالي حيث اصبحت القضية الاولى داخل الصف الاسلامي هي الصراع السني،الشيعي ، مما يجعلنا نطرح السؤال الاشكالي ماذا جرى للعرب والمسلمين؟

وانا اقرأ مذكرات مستر (همفر) الجاسوس البريطاني الذي اوفدته وزارة المستعمرات البريطانية عام 1710 في اعداد تسعة جواسيس اخرين ممن تتوافر فيهم الحماسة التجسسية، والى سائر اجزاء الامبراطورية البيزنطينية، وكانت حصة هذا الجاسوس البلاد العربية (مصر والعراق و الحجاز) لغرض جمع المعلومات المتعلقة بعوامل الضعف والقوة لتلك البلدان، ورفعها الى وزارة المستعمرات لتنفيذ الستراتيجية التجسسية في منطقة الشرق الاوسط بصورة عامة وشبه الجزيرة العربية بصورة خاصة.

وحدث مرة ان ذكر هذا الجاسوس في احد تقاريره: ان العرب والمسلمين لو كانوا يعرفون مصالحهم لتركوا الخلافات ووحدوا كلمتهم وقاوموا كل هذا التخلف فلم يكن من رئيسه الا ان نهره قائلاً له : واجبك ان تزيد الشقة لا ان تحاول جمع كلمتهم، فمهمتك ان تتعرف على النزاعات اللونية والقبلية والاقليمية والقومية والدينية والطائفية وان تعرف البركان المستعد للانفجار بهم لاننا لايمكن ان نعيش برفاه الا بزرع الفتن والنزاعات بين الشعوب وتقسيم دولهم الى حكومات واقاليم مختلفة والبحث عن عوامل القوة وتبديلها بنقاط الضعف.

وقد رأيت في هذه المذكرات انها تأكد على البحث عن النقاط التي تضعف الامة وتمزقها كما يريد الاحتلال الان، يتم البحث عن وسائل الاختلاف بين المذاهب الدينية والاختلاف بين الحكام والشعوب، بين العلماء والحكومات، بين القبائل ورؤسائها، وسيطرة الجهل والامية وخمول الروح الوطنية وذبول المعرفة وفقدان الوعي وتشجيع دكتاتورية الحكام واستبدادهم، والعمل على تدهور عناصر الصحة العامة، وفقدان الامن، واحتقار المرأة، وتشجيع الفوضى في شؤون الادارة والنظام وتعطيل القوانين وتدهور الاقتصاد وانتشار الفقر. فما يتعرض له الوطن العربي الان عموماً والعراق خصوصاً يدخل ضمن الستراتيجية التجسسية القائمة على اسس ومبادئ وخطط ثابتة منذ عدة قرون، لاتختلف عنها في القرن الحادي والعشرين لان القاعدة العامة التي تستند اليها وسائل التنفيذ لاتزال هي قاعدة (فرق تسد-فرق تحطم-تستفيد اكثر) هذه القاعدة التي تهدف الى ابقاء السيطرة على ما تم السيطرة عليه من جهة وضم ما لم يتم السيطرة عليه من جهة اخرى، وذلك باختيار (المهمات) المناطق ذات القوميات المختلفة، والاديان المتعددة والالغات المتباينة، والمصالح المتقاربة، ثم وضع الخطط لتعميق التفرقة والتشجيع على الرشوة والفساد الاداري والمالي والعمل على توسيع نطاق الجهل والفقر والمرض تماماً كما حدث في العراق بعد الاحتلال (احدى وسائل تنفيذ تلك الاستراتيجية عام 2003)

حيث نشطت على الساحتين الاسلامية والعربية النزعات والخلافات الشديدة بين الشعوب وقادتها، واذكاء نار الطائفية والعرقية واثارت النزعات الدولية واليوم الاقليمة والمحلية، واحياء المذاهب حتى البائدة منها، والتخطيط لتقسيم الدول الى اكبر عدد ممكن من الحكومات المحلية الصغيرة، ومحاولة جعل المذاهب اديانا مستقلة لا أرتباط فيما بينها ثم اعادة الخلافات بينها ونشر الفساد وزرع الجواسيس في الدول عن طريق الشركات الوهمية ومحاربة الامة العربية، وتوسيع اللغات الاخرى وتشجيع اللهجات المحلية المتفرعة عن العربية لمحاولة لقطع العرب عن اللغة الفصحى التي هي لغة القران والسنة وتمييع الشباب بنات وبنين، واشعال الحروب والثورات الداخلية والحدودية والثارية بين العرب وغير العرب بين المسلمين وغير المسلمين وحتى بين المسلمين انفسهم لاشغالهم عن التفكير في مقاومة المحتل ومتابعة الاعمار والبناء والمساهمة في توفير الامن والامان للمواطنين كافة. لنعمل جميعاً بما جاء في القران الكريم بقوله تعالى (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولاتفرقوا)

فلماذا لانعمل على مقاومة سياسة الاعداء القائمة على قاعدة (فرق تسد-فرق تحطم-تستفيد اكثر) ولتكون الوحدة هدفنا وفلسطين بوصلة نضالنا ولتتوحد كل قوانا في مقاومة العدو الإسرائيلي.