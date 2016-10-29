– October 29, 2016

الوطن والمواطن في خطر – قاسم محمد الياسري

أتمنى من كل إنسان يهمه وطنه ويؤمن بحقه في الحرية والكرامة أن يقف وقفة حازمة مع نفسه وأن يعي جيدا أن الوطن في خطر وكما كان خطر الدكتاتور على المواطن .. فكان الدكتاتور يقتل المواطن واليوم احزاب الاحتلال تقتل الوطن والمواطن الاثنين معا لذا علينا ان نعي ان الحكام في كل زمان لايهمهم الوطن ولا يهمهم المواطن بقدر مايهمهم كراسيهم وجيوبهم وتنفيذ اجنات من مكنوهم من الحكم .. فعلينا ان نتنبه كمواطنين ونعمل لصالح الوطن ولا نغض النظر عن حقوقنا وعن من قتلونا من دواعش السياسه واستباحوا دمائنا وسرقونا وباعوا وطننا .. وعلينا ان نتنبه بلا متاجره بالدين وان لا ننخدع بزيف اخلاق ثعالب احزاب الاحتلال التي تتاجر بالدين .. فالجميع يعلم معنى المقولة الضغط يولد الانفجار وهذا ما يجري حاليا بعينه في بلدنا العراق من تظاهرات واحتجاجات .. حيث كان منذ زمن بعيد ولا يزال الخوف شعارنا.. والصبر وفوضنا امرنا لله هو مبدئنا .. لكن الى متى .. ولا زالت اللامبالات مفهوم لبعضنا في هذه الحياة .. والكذب والنفاق والدجل والغيبه والنميمه والتعصب والتشدد لا تفارق سلوكنا .. ونحن اليوم نجزم باننا كعراقيين سواء كنا من الاجيال السابقه او الحاليه تربينا على هذه المفاهيم والسلوكيات والمبادئ المرضيه التي عمت مجتمعنا .. بدون ان نفكر او نكترث لمره واحده ان هذا يفقدنا كرامتنا وحقوقنا الشخصيه وبلا ادراك لما نخسره وما خسرناه كما يحدث اليوم لبلدنا العراق .. وها هم بعضنا اليوم يعضون اصابع الندم على ما مضى وما يحدث لانتخابنا لزعماء احزاب الاحتلال .. فما حصل لعراقنا وما نحن فيه سيذكره التاريخ في سطوره .. فمن يعترضون على انتفاضة العشرين من ايار 2016م ودخول الخضراء للمره الثانيه ونزيفت الدم والارواح التي زهقت من المتظاهرين ضحيا الثعالب السياسيه .. وهؤلاء المعترضين اعتراضهم متناغم مع سلوك الاستبداد والنظام الدكتاتوري الذي سقط وانتهى .. وهؤلاء المعترضين اسائوا للتاريخ وللشعب للاسف حيث يراه بعظهم ان دخول المظاهرات الى الغبراء جريمه بدون ان يعي انه حق من حقوق الاخرين من الرعيه .. فكلمة لا للظلم لا للفساد لا للسرقه لا لا لا لا لكل ما يسيئ للدين والخلق والحياة الانسانيه الامنه يعتبرونها جريمه .. فاذا كانت هذه اللاآت تعتبر جريمه في قاموسهم اذا ماهو الفرق بينهم وبين من اجهضوا انتفاضة 1991م في زمن الدكتاتور .. للاسف اقولها وكلنا مسيئين لهذا الوطن وكافرين بالاسلام كدين… لاننا شاركنا نهب وسلب حقوق الوطن وحقوق المواطن .. وقتل بعضنا الاخر ونحن جميعا ساهمنا ببيع العراق كوطن وكرامه وكدين بسبب سلوكنا المسيئ للوطن والدين ولبعضنا البعض ونتنكر حتى لما يقره ديننا في التسامح والاقرار بمبدا الاسلام عفا الله عما سلف ولا نعترف بان الله غفور رحيم … لاننا كما صفقنا باهازيجنا واناشيدنا قبل عام 2003 واغنية سعدون جابر علي وياك علي ..وبعد عام 2003 استقبلنا امريكا بالورود وشكرناها لانها حررتنا من بطش ابن الوطن الدكتاتور الذي صنعته اميكا المحتل وانتهى مفعوله في مرحلته فاستبدلته ببيادقها المتسترين بالدين .. فزمان كنا نهزج .. بالروح بالدم .. ومن ثم ..علي وياك علي .. وبهذا تجردنا من اخلاقياتنا ومبادئنا واليوم نرى كيف يباع الوطن بابخس الثمن ويهدم ويتمزق على يد شلة احزاب الاحتلال البديله التي تلبس عباءة الدين لغش المواطنين وهذه احزاب المحتل اكثر فساد وفتكا من الدكتاتور هدف اعداء العراق هو واحد تقطيع الوطن واضعاف ايمان المواطن .. فالاحزاب التي اتتنا بها امركا ومؤيديها مرسومه لهم واجباتهم هي تدمير كل مابناه العراقيين عبر قرون في حظاراتهم … فها نحن نرى اليوم يهدم تراثنا الثقافي وتاريخنا واثارنا كما حدث لمعهد الدراسات النغميه … وبتعمدون عدم ترميم مسرح الرشيد واهماله .. في نفس الوقت الذي فيه داعش تهدم وتدمر اثار نينوى الحبيبه .. وتجميد الصناعات العراقيه ومحاولات الغاء مجانية التليم وفتح مدارس وجامعات اهليه لجلب ايرادات ماليه للاحزاب فهذا السلـــــوك من الاحزاب التي تـــقود المشهد السياسي الحالي حفز ادراك الناس وخاصة الشباب الحالمين بان لن يقبلوا ان يكــــونوا عـــبيدا ولن يساوموا على ســــرقة وطنهم ونهب ثــــرواته فانتــــفظوا وكسروا حاجز الخوف من ترهيب واغتيالات احزاب الاحتلال الاسلاميه ..

نحن اليوم شيئا فشيئا نخسروطننا وهاهم حمورابي ونبوخذ نصر سقطا صريعين من لائحة التراث العالمي في اليونسكو اذا الهدف هو واحد ينفذه من ارسلتهم امريكا من الدواعش والحكام لاستباحة دمنا وتهديم البناء والتراث في وطننا أتمنى من كل إنسان يهمه وطنه ويؤمن بحقه في الحرية والكرامة أن يقف وقفة حازمة مع نفسه وأن يعي جيدا أن الوطن في خطر.. كما كان خطر الدكتاتور على المواطن ..ان تقديسنا واجلالنا للحاكم صنعنا منه طاغيه .. وتجاهلنا للعقل والمنطق ألغي جميع حقوقنا ومنها حقنا في الكرامه الانسانيه والامان والعيش الكريم .. لذا يجب ان ندرك باننا على وشك ان نخسر وطننا العراق وبسبب تجاهلنا لبعضنا وبسبب عدم اكتراثنا وانتباهنا هذا فقد نهبت حقوقنا واستباح وطننا .. فاخذ الخوف يسكننا وتسبب بامتناعنا من القول لا للباطل .. وهاهو اليوم وطننا اسفا غير امن غير متماسك ومجتمع غيرموحد بلا امان تغلغلت بين اهله الطائفيه والتعصب والتشدد .. واسفا يقتل فيه الابرياء والاعراض تنتهك والحقوق تهدر باسم الدين بلا اهتمام بتحريم الدين لهدر دماء المسلمين .