– October 29, 2016

سلطة أذرعها لصوص – قاسم حمزة

اختزل الوطن – العراق – ببقعة اختارها المحتل –المنطقة الخضراء واختزل من سكنها -الدين – بمذاهب وطوائف

واختزل اصحاب دكاكين التدين -بتوجيه اسيادهم – المذاهب بالثوب القصير -اللحى الكثيفة -تكفير الاخرين – قطع الرؤوس- بيع البشر تحريم العلم وقتل العلماء – منع الاختلاط مهما كان تبريره -13 سنة واكثر من 1000 مليار دولار عدا المنح الدولية والمساعدات الاقليمية والانسانية والشعب يبحث وفي العاصمة عن لتر ماء يتوضاء به -اين اصبح مشروع الرصافة الكبير للماء- اين والى اي جيب ذهبت الاموال -اين ذهبت تصريحات راس الهرم قبل -2 سنه- حول انجازه – من سرق رغيف الخبز من افواه اليتامى والجياع -اين اموال الحصة التموينية -كانت تسد الحاجة واكثر -14 – مادة والبلد كان في حصار جاء رمضان وتعدى ولم يستلم المواطن مادة تخفف عن معاناته بعد ان ارتفعت الاسعار وبارقام مذهلة لعدم وجود من يراقب بل الحامي هو الحرامي -الكهرباء-49 -مليار دولار تم صرفها للطاقة الكهربائية وهذا المبلغ لو كان بيد امينة يكفي لصناعة طاقة كهربائية لعشر دول اخرى هل علم احدكم ان وزير الكهرباء الياباني -انحنى للشعب 20 دقيقه امام البرلمان – معتذرا بسبب انقطاع التيار الكهربائي لمدة -20 – دقيقة -فكم من السنين ينحني الوزير العراقي للشعب على الماءسات التي يمر بها الشعب من جراء الكهرباء وفي هذا الحر الهجير – الصحة – اين هم الان من سرقوا الاموال المخصصة للخدمات الصحية وصدر امر قضائي بتوقيفهم -لقد اخذ العراق التسلسل-1- في المنطقة للرعاية الصحية ووفق بيانات -اليونسيف -الان دخول المستشفى بمبلغ والكشف والدواء والمصاحبه والسونار والتحليل تتم بمبالغ بل كل ادوية امستشفيات تباع الى الصيدليات الاهلية والتي اصبحت هي والعيادات الخارجية -مجازر – يسلخ بها جلود الناس بقى في نفس العرا قين ان يروا بناء صرح طبي واحد بل تم تدمير ما كان ينتج وخاصة معامل الادوية في سامراء ومعمل انتاج الحقن الطبية والمضادات والقطن والشاش الطبي وغيرها من المؤوسسات

– النقل والمواصلات–لنختصر في بغداد واكثر من عقد من الزمن وضياع وانعدام الضوابط وزيادة السكان والوافدين -ما هو حال العاصمة من الخدمات بشكل عام وفي مجال النقل والمواصلات بعد انعدام االخدمات البلدية وانتشار المحلات

العشولئية

الاستيراد ومن اردأ المناشيء لوسائط النقل الخاص والعام وفوق قدرة الاستيعاب للشوارع والجسوروشبه انعدام -لساحات الوقوف النظامية- والاهم هو ان الشوارع مقطعة ومحجوزة بالحواجز الكونكريتية وعدم وجود الشوارع المعلقة وجسور العبورمما يزيد المعاناة انعدام النقل المائي وهو من افضل المشاريع الخدمية والسياحية في ان واحد

مترو بغداد

ومخطط له ووفق تصاميم جاهزه ومنذ ثمانينات القرن الماضي -السكك الحديدية – والتي ستساهم وبشكل كبير في انهاء مشكلة نقل المسافرين ونقل اليضائع -وهو سهل التنفيذ وقليل الكلفة وذلك لعدم وجود عوائق صعبة لسهولة الارض وشبه انعدام للعوائق المائيه هذا جزء مما يعانيه البلد والذي كان بالامكان تنفيذه منذ سنوات وعندما وصل سعر برميل النفط الى -140- دولار ولكن تبعية وفشل من هم تسلطوا والتي تم -استعارتهم لغرض تدمير وتمزيق وطن وشعب ومن اصحاب الايادي الملوثه واللصوصية حال دون ذلك وفي النهاية سيكون النصر للشعوب حتما.