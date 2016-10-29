حقوق المستهلك – طالب سعدون

October 29, 2016

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نبض القلم

حقوق المستهلك – طالب سعدون

للمستهلك  حقوق يجب أن يحصل عليها ، وتشترك جهات عديدة في تأمينها..

وهناك قوانين وأليات حكومية  وأهلية ترعى حقوق المستهلك وتمنع التجاوز عليها …وتظهر أهميتها أكثر في الظروف غير الطبيعية التي تمر بها الدول ، تحسبا من  الجشع والغش والاستغلال وأنتهاز الفرصة للإثراء غير المشروع على حساب المستهلك …

لقد اقرت الامم المتحدة بقرار لها عام 1985 هذه الحقوق ومن بينها حق المستهلك في الحصول على سلع وخدمات لا تلحق ضررا بصحته وحياته ، وحمايته من التضليل في الاعلان والدعاية عن المنتج ،  وذلك من خلال تزويده بالحقائق التي تساعده في الاختيار بين السلع المعروضة ، وحق التعويض عن البضاعة الرديئة ..

و في هذا الموضوع   تتبادر الى الذهن  اسئلة كثيرة ، ومنها على سبيل المثال :

+ هل هناك أجهزة لحماية المستهلك  تراقب السوق ..؟.. وكيف  يمكن لها أن تثبت وجودها  المؤثر ، وسط هذه الكم الهائل من السلع  المستوردة والمحلية..؟..

+  ومن يراقب الاسعار  في السوق والخدمات ..؟.. ومن يقرر انها  عادلة للجميع .. المستورد والمنتج والبائع  والمستهلك … ؟

+ ومن يضبط حركة السوق .. هل يترك للتاجر فقط ؟ أم هناك قانون ينظم العلاقة بين المستهلك ، وقطاع الاعمال الذي يقدم البضائع والخدمات ؟.. ومن يقدر أهمية  السلعة التي يحتاجها البلد أكثر من غيرها ،  وتشكل اولوية في ظروف خاصة على سلع اخرى .؟

+ هل هناك هواتف للشكاوى خاصة ترتبط بالاجهزة المعنية في التنمية الاقتصادية لتسلم  البلاغات عن ارتفاع الاسعار، أو عدم الرضا عن سلعة معينة لمخالفات شروط السلامة الصحية والنوعية ، كما هو معمول في دول كثيرة  …

+ وهل هناك منظمات حكومية وأهلية لحماية المستهلك ..

وهل لمنظمات المجتمع المدني والرقابة الشعبية  دور في حماية المستهلك ..؟….وكيف ..؟..

 وهل  للجامعات دور في ربط البحوث والدراسات بالمجتمع ،  واستخلاص وصايا للدولة تستفيد منها في التجارة ومراقبة حركة السوق وتنظيم الاسعار ..

وعلى سبيل  المثال يوجد في جامعة بغداد مركز بحوث السوق وحماية المستهلك ، ويضم مختلف التخصصات .. فهل تستفيد الجهات المعنية في الدولة من البحوث والدراسات المهمة  التي يقوم بها أم تركن على الرفوف ،  وكذلك الحال بالنسبة للرسائل والاطاريح العلمية  في هذا المجال ، و ينبغي الاستفادة منها في التطــــبيق .. وعندهــــا تحقق الهدف …؟

 اسئلة كثيرة تعطي  اجابتها صورة عن  بعض هذه الحقوق ، وتؤكد في الوقت نفسه اهمية اجهزة حماية المستهلك لضمانها في الدول بما فيها المتطورة ، او تشهد حالة إستقرار ، وليس فقط الدول التي   التي تمر بظروف استثناية ، من أجل  تأمين حاجة  الشعب ، وخاصة للطبة الفقيرة ، وما دونها  من مختلف السلع والخدمات ، بنوعية جيدة وضرورية ، وباسعار معقولة وكبح جماح الاسعار ..

وعندها تتوفر القناعة  لدى المواطن ، ويكون مطمئنا الى السعر ، وجودة السلعة والخدمة .. وهو من حقوقه …

 + وتلك لها اولوية لدى الشعوب تحت كل الظروف ، وليست ترفا ،  وانما ضرورة  من اجل صحة وراحة المواطن ، وتوفير بيئة امنة  خالية من المخاطر ..

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كلام مفيد :

وردتني رسالة  عبر الوتس آب من صديق عزيز تضمنت معلومات لغوية مهمة وجدت مفيدا الاقتباس منها ..

+ لا تسمى المائدة  مائدة ، الا إن كان عليها طعام ، فان لم يكن عليها طعام فهي خوان … وسأتناول  في مقالات لاحقة فوائد لغوية أخرى منها …