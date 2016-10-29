– October 29, 2016

نبض القلم

حقوق المستهلك – طالب سعدون

للمستهلك حقوق يجب أن يحصل عليها ، وتشترك جهات عديدة في تأمينها..

وهناك قوانين وأليات حكومية وأهلية ترعى حقوق المستهلك وتمنع التجاوز عليها …وتظهر أهميتها أكثر في الظروف غير الطبيعية التي تمر بها الدول ، تحسبا من الجشع والغش والاستغلال وأنتهاز الفرصة للإثراء غير المشروع على حساب المستهلك …

لقد اقرت الامم المتحدة بقرار لها عام 1985 هذه الحقوق ومن بينها حق المستهلك في الحصول على سلع وخدمات لا تلحق ضررا بصحته وحياته ، وحمايته من التضليل في الاعلان والدعاية عن المنتج ، وذلك من خلال تزويده بالحقائق التي تساعده في الاختيار بين السلع المعروضة ، وحق التعويض عن البضاعة الرديئة ..

و في هذا الموضوع تتبادر الى الذهن اسئلة كثيرة ، ومنها على سبيل المثال :

+ هل هناك أجهزة لحماية المستهلك تراقب السوق ..؟.. وكيف يمكن لها أن تثبت وجودها المؤثر ، وسط هذه الكم الهائل من السلع المستوردة والمحلية..؟..

+ ومن يراقب الاسعار في السوق والخدمات ..؟.. ومن يقرر انها عادلة للجميع .. المستورد والمنتج والبائع والمستهلك … ؟

+ ومن يضبط حركة السوق .. هل يترك للتاجر فقط ؟ أم هناك قانون ينظم العلاقة بين المستهلك ، وقطاع الاعمال الذي يقدم البضائع والخدمات ؟.. ومن يقدر أهمية السلعة التي يحتاجها البلد أكثر من غيرها ، وتشكل اولوية في ظروف خاصة على سلع اخرى .؟

+ هل هناك هواتف للشكاوى خاصة ترتبط بالاجهزة المعنية في التنمية الاقتصادية لتسلم البلاغات عن ارتفاع الاسعار، أو عدم الرضا عن سلعة معينة لمخالفات شروط السلامة الصحية والنوعية ، كما هو معمول في دول كثيرة …

+ وهل هناك منظمات حكومية وأهلية لحماية المستهلك ..

وهل لمنظمات المجتمع المدني والرقابة الشعبية دور في حماية المستهلك ..؟….وكيف ..؟..

وهل للجامعات دور في ربط البحوث والدراسات بالمجتمع ، واستخلاص وصايا للدولة تستفيد منها في التجارة ومراقبة حركة السوق وتنظيم الاسعار ..

وعلى سبيل المثال يوجد في جامعة بغداد مركز بحوث السوق وحماية المستهلك ، ويضم مختلف التخصصات .. فهل تستفيد الجهات المعنية في الدولة من البحوث والدراسات المهمة التي يقوم بها أم تركن على الرفوف ، وكذلك الحال بالنسبة للرسائل والاطاريح العلمية في هذا المجال ، و ينبغي الاستفادة منها في التطــــبيق .. وعندهــــا تحقق الهدف …؟

اسئلة كثيرة تعطي اجابتها صورة عن بعض هذه الحقوق ، وتؤكد في الوقت نفسه اهمية اجهزة حماية المستهلك لضمانها في الدول بما فيها المتطورة ، او تشهد حالة إستقرار ، وليس فقط الدول التي التي تمر بظروف استثناية ، من أجل تأمين حاجة الشعب ، وخاصة للطبة الفقيرة ، وما دونها من مختلف السلع والخدمات ، بنوعية جيدة وضرورية ، وباسعار معقولة وكبح جماح الاسعار ..

وعندها تتوفر القناعة لدى المواطن ، ويكون مطمئنا الى السعر ، وجودة السلعة والخدمة .. وهو من حقوقه …

+ وتلك لها اولوية لدى الشعوب تحت كل الظروف ، وليست ترفا ، وانما ضرورة من اجل صحة وراحة المواطن ، وتوفير بيئة امنة خالية من المخاطر ..

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كلام مفيد :

وردتني رسالة عبر الوتس آب من صديق عزيز تضمنت معلومات لغوية مهمة وجدت مفيدا الاقتباس منها ..

+ لا تسمى المائدة مائدة ، الا إن كان عليها طعام ، فان لم يكن عليها طعام فهي خوان … وسأتناول في مقالات لاحقة فوائد لغوية أخرى منها …