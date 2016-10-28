 السبهان يحمل الدعم السعودي لانتخاب عون رئيساً ويمرر رسائل تهدئة الى حزب الله

– October 28, 2016

مسؤول لبناني لـ (الزمان ):

بيروت – الزمان

على الرغم من العبارات التي اعتاد الجانب السعودي وصف بها حزب الله وتاكيد تصنيفه بالارهابي إلا ان مسؤولا لبنانياً رفيع المستوى ابلغ (الزمان) الجمعة ان الوزير السعودي ثامر السبهان الذي يزور بيروت اليوم مرر رسالة تهدئة وتعاون مهمة الى حزب الله يتعدى مفعولها الساحة اللبنانية لتشمل اليمن علىنحو خاص . وقال المسؤول طالباً عدم الاشارة الى اسمه ان انتخاب الرئيس اللبناني الجديد الذي هو بلا شك العماد ميشال عون انما يتم بتفاهمات ايرانية سعودية وفق خارطة طريق جديدة بدأت تتضح ملامحها في لبنان لكنها ليست خاصة به وحده .

ولفت المسؤول الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع مختلف الاطراف الشيعية ان حزب الله يتعاطى بجدية مع المساعي السعودية ويدرسها لكنه لم يرد عليها حتى الآن .

من جهته أكد وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان أن السعودية ستدعم الرئيس الذي يتفق عليه اللبنانيون بما هو في مصلحة لبنان العربي القوي المستقل، بعيداً عن التجاذبات في المنطقة.

وفي حديث لقناة «الحدث»، لفت السبهان إلى انه سيلتقي بمختلف القيادات السياسية في لبنان، بما في ذلك جميع قادة الأحزاب والسياسيين في لبنان، بغرض بحث سبل العمل المشترك لمستقبل العلاقات بين البلدين. وأوضح أنه سيلتقي مع قادةالأحزاب التي «ليس لها أي تصنيفات إرهابية».

وأشار السبهان الذي واجه متاعب جمة في بغداد ، وخرج غير مرغوب به كسفير في العراق ، إلى اننا «نحن نسعى دائماً لبناء علاقات جيدة مع الدول العربية، لبنان يعني لنا الكثير والعلاقات التاريخية بين البلدين لا يمكن تجاوزها ولا يمكن أن تؤثرعليها أي أجندات طارئة نحن نعمل على إستراتيجيات كاملة في ما يخص لبنان وجميع الدول العربية».

وأضاف «نحن نتعامل مع الدولة اللبنانية بجميع الفئات»، مشيراً إلى أن السعودية ستتعامل مع من يعمل مع مصلحة لبنان واللبنانيين، وقال ايضاً، أن الرياض تعمل حالياً على إعادة الحيوية للعلاقات السعودية اللبنانية .