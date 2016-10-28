‎رصدنا مجموعات لداعش تسللت الى سيناء هرباً من الموصل

– October 28, 2016

داعش يعدم 250 شخصاً في الموصل هذا الاسبوع

مصدر أمني مصري لـ ( الزمان ):

القاهرة – مصطفى عمارة

جنيف – الزمان

اعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة الجمعة ان مسلحي تنظيم داعش قتلوا اكثر من 250 شخصا وخطفوا نحو 8000 عائلة في الموصل ومحيطها خلال الاسبوع الجاري، مع تقدم القوات العراقية باتجاه المدينة. وقالت الناطقة باسم المفوضية رافينا شمدساني للصحافيين في جنيف ان عناصر داعش اعدموا بالرصاص 24 عنصرا سابقا في القوات المسلحة العراقية الثلاثاء و190 الاربعاء. وقتل ال190 في قاعدة الغزلاني في مدينة الموصل. واوضحت ان التنظيم قتل ايضا الاربعاء «42 مدنيا برصاصة في الراس في قاعدة العزة» خارج الموصل بحجة عدم انصياعهم لاوامر التنظيم على ما يبدو. واوضحت ان الداعشيين يستخدمون «استراتيجية جبانة» بمواجهة تقدم القوات العراقية ‎فيما كشف مصدر امنى مصري للزمان ان قوات الامن والشرطة اعلنت حالة الاستنفار كما شددت الحراسة على المنافذ البرية والبحرية بعد ان رصدت قوات الامن تسرب اعداد صغيرة فى سيناء هربا من معارك الموصل لدعم التنظيمات التكفيرية فى سيناء . ‎واضاف المصدر ان اجهزة الاستخبارات المصرية حصلت على معلومات بمخطط داعش للتسلل الى سيناء فى مجموعات صغيرة حتى يصعب رصدها ودعا منير اديب الباحث فى الشئون الاسلامية اجهزة الامن الى توخي الحذر .

فى المرحلة القادمة نظرا لاحتمال تدفق عناصر داعش الى سيناء هربا من معارك الموصل خاصة ان تلك العناصر مدربة جيدا فى التحرك وفق تكتيك الذئاب المنفردة

‎من ناحية اخري طالبت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، الأمم المتحدة والولايات المتحدة الامريكية، بمنع المجازر البشرية التي وقعت في «معركة الموصل» فوراً، والتي تمت على أيدي الحشد الشعبي المدعوم من إيران، والمشارك في قوات التحالف في الحرب على داعش، حيث وصل لمنظمة اتحاد المحامين فيديو لقوات الحشد، وهم يأكلون لحم وأحشاء مواطن .