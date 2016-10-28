نيجرفان بارزاني: نبحث استقلال كردستان بعد الموصل

– October 28, 2016

برلين – الزمان

صرح رئيس حكومة اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني في مقابلة نشرت الجمعة انه يريد مناقشة «استقلال» هذه المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي فور استعادة مدينة الموصل من جهاديي تنظيم الدولة الاسلامية. وقال بارزاني وهو الرجل الاقوى في الاقليم بحسب مراقبين لمجلة «بيلد» الالمانية في تصريحات نقلت باللغة الالمانية ان «الامور ناضجة منذ فترة طويلة (للاستقلال) لكن حاليا نركز على المعركة ضد تنظيم الدولة الاسلامية». واضاف المسؤول الكردي المعروف بحرصه على علاقات تعاون مع ايران وتركيا وامريكا «فور تحرير الموصل سنجتمع مع شركائنا في بغداد لنتباحث في استقلالنا. انتظرنا طويلا وكنا نعتقد انه بعد 2003 (غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة) ستكون هناك انطلاقة جديدة لعراق جديد ديموقراطي. لكن هذا العراقفشل». ولم يشر رئيس الحكومة الكردية الى مدى استجابة تركيا وايران لمطلب الاستقلال الكردي . وتابع نيجيرفان بارزاني «هنا،نحن لسنا عربا بل امة كردية. الاسرة الدولية يجب ان تنظر الى ذلك بطريقة واقعية». وتابع «عندنا، لا يوجد جيش عراقي ولا شرطة عراقية. في وقت ما سيكون هناك استفتاء حول استقلال كردستان، لنترك الناس يقررون».وقال بارزاني ان استعادة الموصل «ستتم خلال ثلاثة اشهر على الاكثر» مع مواصلة تقدم القوات العراقية .

واضاف «سيطرنا بسرعة على الضواحي لكن ما لا نعرفه هو باي درجة من الكثافة سيدافع تنظيم الدولة الاسلامية عن نفسه» داخل الموصل.

وتابع محذرا «لديهم مئات المرشحين للهجمات الانتحارية ومن المؤكد ان هناك ورشات لصنع العبوات الناسفة. انها اكبر خطر خلال التقدم»، مطالبا بمساعدة مالية اكبر من الاتحاد الاوروبي للاهتمام باللاجئين القادمين من الموصل «في المكان».