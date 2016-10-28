تكريم مراسل (الزمان) فى القاهرة

– October 28, 2016

القاهرة – الزمان

فى امسية مكتظة برجال السياسة والاعلام والمجتمع كرّم أمس صالون غازي الثقافي والذي يرأسة المفكر السعودي ورئيس قسم الاعلام بجامعة الملك عبد العزيز مراسل الزمان فى القاهرة مصطفي عمارة ،حيث قلده د/ عدلي حسين الخبير القانوني ومحافظ القليوبية والمنوفية السابق وعضو مجلس النواب قلادة تمنح للاعلامي المتميز عقب ندوة بالصالون كان موضوعها عن سبل مكافحة الارهاب . وقد اشاد رجال السياسة والاعلام من الحضور الكثيف بدور مصطفي عمارة فى التناول الموضوعي المتوازن للشؤون العربية لاسيما القضية الفسطينية من خلال حواراته ومقالاته فى في صحيفة الزمان والصحف المصرية والعربية كما تقرر تشكيل مجلس امناء من المجلس يضم عدداً من الخبراء القانونيين و اناطة مهمة سكرتارية المجلس الى مصطفي عمارة لتولي اعداد مقترحات ورفعها الى الامين العام لجامعة الدول العربية لمواجهة قانون جاستا الامريكي والذي لا يهدد فقط السعودية بل المنطقة باكملها .