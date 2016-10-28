التحالف:الحوثيون يطلقون صاروخاً على منطقة مكة المكرمة 

– October 28, 2016

الرياض – الزمان

اطلق المتمردون الحوثيون في اليمن صاروخا بعيد المدى على منطقة مكة المكرمة في السعودية، كما اعلن التحالف العربي الذي تقوده المملكة الجمعة. وقالت قيادة التحالف في بيان انه تم «اعتراض صاروخ بالستي أطلقته المليشيات الحوثية عند الساعة 21,00 (18,00 ت غ) من مساء هذا اليوم (الخميس) من محافظة صعدة»، معقل المتمردين في شمال اليمن «باتجاه منطقة مكة المكرمة». واضاف البيان ان «وسائل الدفاع الجوي تمكنت من اعتراضه وتدميره على بعد 65 كلم من مكة المكرمة من دون أي أضرار»، مؤكدا ان «قوات التحالف الجوية استهدفت موقع اطلاق» الصاروخ.

وتبعد مكة المكرمة اكثر من 500 كيلومتر عن الحدود مع اليمن.

يشن التحالف العربي بقيادة السعودية حملة غارات جوية منذ اذار/مارس 2015 لدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والتصدي للمتمردين الحوثيين وحلفائهم انصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بعد ان سيطروا على العاصمة صنعاء ومناطق اخرى من البلاد .

وعبر مجلس التعاون الخليجي (السعودية والكويت وقطر والبحرين والامارات العربية وسلطنة عمان) عن «ادانته واستنكاره الشديدين لاستهداف جماعة الحوثي- صالح مكة المكرمة بصاروخ بالستي».

وقال الأمين العام المجلس عبد اللطيف الزياني إن دول المجلس التعاون «تعتبر هذا الاعتداء الغاشم الذي ضرب بعرض الحائط حرمة هذا البلد، مهبط الوحي وقبلة مليار ونصف مسلم حول العالم، هو استفزاز لمشاعر المسلمين».

واضاف انه «استخفاف بالمقدسات الاسلامية وحرمتها، ودليل بارز على امعان جماعة الحوثي- صالح في تجاوزاتها، ورفضها الانصياع لإرادة المجتمع الدولي وقراراته، والمساعي القائمة لتطبيق الهدنة، والجهود الحثيثة للتوصل الى حل سياسي للأزمة اليمنية».

وذهب وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ابعد من ذلك، بتوجيهه الاتهام لايران. وقال في تغريدة على تويتر «النظام الايراني يدعم جماعة ارهابية تطلق صواريخها على مكة المكرمة… هل هذا النظام إسلامي كما يدعي ؟».

ونشرت السعودية بطاريات صواريخ باتريوت لتدمير الصواريخ البالستية التي تطلق من وقت لآخر من اليمن.

وهو ثاني صاروخ بعيد المدى يطلقه المتمردون خلال الشهر الجاري. وكان التحالف اعلن مطلع تشرين الاول/اكتوبر انه اعترض صاروخا يستهدف مدينة الطائف التي تضم قاعدة جوية سعودية بالقرب من مكة المكرمة.

وادى النزاع الى مقتل زهاء 6900 شخص ونزوح نحو 35 الفا منذ آذار/مارس 2015، بحسب ارقام الامم المتحدة.