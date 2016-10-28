كل الطرق تؤدي الى الحلة

October 28, 2016

LOAY

اضحك للدنيا

لؤي زهرة

ذات بوم وعند عودني من شارع المتنبي ذهبت الى ساحة التحرير لغرض المشاركة في المظاهرات التي تطالب باصلاح احوال البلاد , وعدت بعدها الى مرآب العلاوي مشيا على اﻷقدام بسبب قطع كل الطرق المؤدية الى ساحة التحرير . وبسبب انقطاع الطرق انعدمت حركة المواصلات و كانت تقف سيارة كوستر في منتصف المرآب وراح ينادي سائقها «حله حله حله « ، وعندما رآني قال لي « عمي تروح للحلة ؟ « ، فقلت له « لا اني ذاهب الى كربلاء «  . فقال « لي عمي روح للحلة احسنلك ومن هناك اركب الى كربلاء « وراح يشرح لي الاسباب الموجبة .

اولا – سيارتي تدفئة تبريد , ثانيا _ محتاجين نفر واحد وننطلق على بركة الله وحفظه , ثالثاً – كشنات سيارتي مريحة ، بينما سيارات كربلاء بعد ساعه ما ( اتقبط ) , رابعاُ وهو الاهم سوف اخذ منك اربعة الاف دينار عراقي لا غير يعني تستطيع ان تصعد من الحلة الى كربلاء باي حافلة  بالف وبذلك سوف لن تخسر شيء . بصراحة فكرتُ وفكرتُ كثيراً ثم اقتنعت بكلام السائق  وما ان صعدتٌ الى السيارة حتى  شعرتُ بأني اصبحت ضحية لكلام السائق المعسول واسلويه المقنع , عندما جلست تحدثتُ الى الرجل الجالس الى جنبي وقلتٌ له بأني صرتُ ضحية لكلام السائق ، فضحك كثيرا ، وقال « أسكت لو تدريني هذا السايق قشمرني الي هماتين أني رايح للنجف خلاني اركب للحلة « وفي تلك اﻷثناء سمعت ضحكة من الخلف لرجل الذي يجلس في المقعد الذي خلفنا قائلا « صرنه ثلاثه اني رايح للديوانية وقشمرني السايق وصعدت للحلة «  عند وصولنا الى كراج الحلة تفرق جميع الركاب الى سيارات المحافظات المجاورة . فسألني احد الركاب الذين كانوا معنا في نفس السيارة الكوستر « عمي وين سيارات الكاظم ؟! « فقلتُ له « لماذا تيحث عن سيارات الكاظم وانت جئت معنا من بغداد ؟!  فقال « السايق ابو الكوستر قشمرني سألته وين سيارات الكاظم گاللي الطرق كلها مسدودة ونصحني بأن اركب الى الحلة ومن هناك اركب للكاظم فذلك افضل «

ما نحتاجه هو الاسلوب الذي نستطيع فيه ان نقنع الاخرين .