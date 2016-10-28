كل الطرق تؤدي الى الحلة

– October 28, 2016

اضحك للدنيا

لؤي زهرة

ذات بوم وعند عودني من شارع المتنبي ذهبت الى ساحة التحرير لغرض المشاركة في المظاهرات التي تطالب باصلاح احوال البلاد , وعدت بعدها الى مرآب العلاوي مشيا على اﻷقدام بسبب قطع كل الطرق المؤدية الى ساحة التحرير . وبسبب انقطاع الطرق انعدمت حركة المواصلات و كانت تقف سيارة كوستر في منتصف المرآب وراح ينادي سائقها «حله حله حله « ، وعندما رآني قال لي « عمي تروح للحلة ؟ « ، فقلت له « لا اني ذاهب الى كربلاء « . فقال « لي عمي روح للحلة احسنلك ومن هناك اركب الى كربلاء « وراح يشرح لي الاسباب الموجبة .

اولا – سيارتي تدفئة تبريد , ثانيا _ محتاجين نفر واحد وننطلق على بركة الله وحفظه , ثالثاً – كشنات سيارتي مريحة ، بينما سيارات كربلاء بعد ساعه ما ( اتقبط ) , رابعاُ وهو الاهم سوف اخذ منك اربعة الاف دينار عراقي لا غير يعني تستطيع ان تصعد من الحلة الى كربلاء باي حافلة بالف وبذلك سوف لن تخسر شيء . بصراحة فكرتُ وفكرتُ كثيراً ثم اقتنعت بكلام السائق وما ان صعدتٌ الى السيارة حتى شعرتُ بأني اصبحت ضحية لكلام السائق المعسول واسلويه المقنع , عندما جلست تحدثتُ الى الرجل الجالس الى جنبي وقلتٌ له بأني صرتُ ضحية لكلام السائق ، فضحك كثيرا ، وقال « أسكت لو تدريني هذا السايق قشمرني الي هماتين أني رايح للنجف خلاني اركب للحلة « وفي تلك اﻷثناء سمعت ضحكة من الخلف لرجل الذي يجلس في المقعد الذي خلفنا قائلا « صرنه ثلاثه اني رايح للديوانية وقشمرني السايق وصعدت للحلة « عند وصولنا الى كراج الحلة تفرق جميع الركاب الى سيارات المحافظات المجاورة . فسألني احد الركاب الذين كانوا معنا في نفس السيارة الكوستر « عمي وين سيارات الكاظم ؟! « فقلتُ له « لماذا تيحث عن سيارات الكاظم وانت جئت معنا من بغداد ؟! فقال « السايق ابو الكوستر قشمرني سألته وين سيارات الكاظم گاللي الطرق كلها مسدودة ونصحني بأن اركب الى الحلة ومن هناك اركب للكاظم فذلك افضل «

ما نحتاجه هو الاسلوب الذي نستطيع فيه ان نقنع الاخرين .