رحيل محمود عبد العزيز بطل جاسوسية الدراما المصرية

– October 28, 2016

القاهرة – الزمان

اعلن في القاهرة ظهر الجمعة وفاة الفنان المصري الشهير محمود عبد العزيز عن عمر يناهز ال 70 سنة . واشتهر الراحل بادواره الصعبه لا سيما في دور رأفت الهجان حيث اجمع النقاد على انه في ذلك الدور كان متفوقا على اقرانه الذين بعوا دور الجاسوسية في الدراما المصرية . ومزج محمود عبد العزيز بين الكوميدي والجاد في اعماله السينمائية التي اشتهر منها (فلم العار)و(جري الوحوش) وحصل على عدد كبير من الجوائز السينمائية العربية والدولية وزار في ايامه الاخيره النجف .