زوجة بري:ملحم بركات كان موسيقاراً من عمالقة لبنان

– October 28, 2016

‎آخر كلمات الفنان الراحل شتيمة ضد الصحافة

بيروت – الزمان

غيب الموت الفنان اللبناني ملحم بركات بعد أشهر قليلة من المرض قضاها في مستشفى ببيروت وقد بدأت عائلته التحضيرات لمراسم التشييع التي ستقام في بلدته كفرشيما في ساحل جبل لبنان. وكان بركات (72 عاماً) من الفنانين الذين اثاروا جدلا واسعا في الساحة اللبنانية الفنية خاصة لاسيما في العقدين الاخيرين . وقد عاش فترات متشنجة مع الصحافة الفنية وهاجمها مراراً ، ويقال ان آخر كلماته قبل وفاته بحسب موقع الديار اللبناني كان شتم الصحافة . وعانى الفنان الراحل من التهاب في العمود الفقري ثم الرئة ما أثر على القلب لكنه ظل حتى الأيام الأخيرة ينفي وعائلته كل الأنباء التي كانت تتحدث عن تدهور صحته. و بحسب وكالة رويترز فقد نعاه رفيق دربه الشاعر نزار فرانسيس في تغريدة على توتير قائلا «رفيق عمري راح. نفسي حزينة حتى الموت.» وقال فرنسيس لرويترز وهو يجهش بالبكاء «اليوم خسرت أغلى رجل في حياتي.» وقبيل دخوله المستشفى كان بركات في حالة نشاط فني كبير حيث أحيا حفلات خلال الصيف تنقل فيها بين قطر والأردن وتونس كما اشترك في مهرجانات الصيف اللبنانية. اشتهر بركات بحرصه على التراث الغنائي العربي مع إضفاء لمسة تطوير مما جعل لأغنياته طابعا مميزا يجذب فئات عمرية مختلفة. وبركات من مواليد كفرشيما عام 1944 وكان يعمل نجارا وتعلم أصول العزف على العود وتأثر بالموسيقار المصري محمد عبد الوهاب وكان يلحن بعضا من كلمات الجريدة اليومية ويغنيها كمطرب في قريته. عمل في الكثير من مسرحيات الأخوين رحباني والفنانة فيروز التي وقف أمامها كمدعي عام في مسرحية (الشخص) عام 1968 كما قدم ألحانا لكل من صباح ووديع الصافي وماجدة الرومي وآخرين. وقالت رندة عاصي بري رئيسة مهرجانات صور وزوجة رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري لرويتر «نعتبره موسيقارا وفنانا من عمالقة لبنان. كنا دائما نحرص على أن نستفيد من هذا النوع من الفن أن يبقى بين الناس ويتسلم من أجيال إلى أجيال.»

أضافت «ملحم بركات منفرد في فنه منفرد بحضوره في الساحة الفنية واعتقد أنه أكثر من أعطى للبنان وأغناه في الفن الهادر. هو ظل متمسكا بأصوله وجذوره»

وقال الزعيم المسيحي سمير جعجع في تغريدة على التوتير نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام «وداعا موسيقار لبنان ملحم بركات».