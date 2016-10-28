مسبار الفضاء الأوروبي يحدث حفرة على سطح المريخ

– October 28, 2016

فرانكفورت -(رويترز) – أظهرت صور التقطتها مركبة فضاء تابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) وتدور في فلك المريخ أن المسبار الأوروبي سكياباريللي أحدث حفرة صغيرة فوق سطح الكوكب الأحمر مما يدعم نظرية العلماء بأنه ارتطم بالسطح لدى هبوطه بسرعة كبيرة. والمسبار اسطواني الشكل ويزن 577 كيلوجراما وهو جزء من برنامج (إكسو مارس) الروسي الأوروبي للبحث عن دلائل لوجود حياة على المريخ. وتحطم الأسبوع الماضي بعد توقف محركاته قبل الوقت المقرر أثناء هبوطه على السطح. وكانت هذه ثاني محاولة أوروبية للهبوط على سطح المريخ بعد مهمة فاشلة للمركبة البريطانية (بيجل 2) عام 2003. ويعتقد العلماء أن المسبار سكياباريللي هوى على السطح من ارتفاع بين كيلومترين وأربعة كيلومترات ليرتطم بالسطح بسرعة تتجاوز 300 كيلومتر في الساعة .

وتظهر الصور الجديدة العالية الجودة التي التقطتها المركبة الأمريكية (مارس ريكونيسانس أوربيتر) بقعة سوداء في موقع الارتطام على مساحة 2.4 متر وتقول وكالة الفضاء الأوروبية إنها تحاكي حفرة ناجمة عن ارتطام جسم بحجم المسبار بسطح الكوكب أثناء تحركه بسرعة مئات الكيلومترات في الساعة. وقالت وكالة الفضاء الأوروبية في بيان نشر في وقت متأخر أمس الخميس إن علماءها يقدرون عمق الحفرة بنحو 50 سنتيمترا لكنهم يأملون في الحصول على مزيد من التفاصيل من صور أخرى ستلتقطها مركبة (ناسا) خلال الأسابيع القادمة. لكن الوكالة الفضائية قالت إن صور (ناسا) أظهرت أيضا علامات سوداء غير متماثلة بمحيط موقع الارتطام كانت أكثر صعوبة في تفسيرها. وكان المسبار سكياباريللي يسير بسرعة أقل كثيرا من سرعة نيزك مستخدما درعا حرارية ومظلة هبوط للحد من سرعته بعد دخول الغلاف الجوي للمريخ وكان يفترض أن يهبط عموديا. ومن بين التفسيرات الممكنة أن تكون خزانات وقود المسبار انفجرت في اتجاه واحد مما نثر الحطام فوق سطح الكوكب. ومن غير الواضح سبب توقف مضخات المسبار قبل الموعد المقرر.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية إن من غير المتوقع أن ينتهي المحققون من إعداد تقريرهم قبل منتصف نوفمبر تشرين الثاني.