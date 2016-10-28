ملكة جمال فنلندا السابقة تتهم ترامب بتحسس جسمها

– October 28, 2016

هلسنكي -(رويترز) – اتهمت ملكة جمال فنلندية سابقة المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بتحسس جسمها في 2006 عندما كانت تمثل بلدها في مسابقة ملكة جمال الكون.

وقالت نيني لاكسونين لصحيفة ايتا-سانومات إن المرشح الجمهوري تحسس جسمها في الكواليس قبل أن تظهر في برنامج تلفزيوني في نيويورك إلى جانب متسابقات أخريات.

ونقلت الصحيفة عن لاكسونين قولها «تحسس مؤخرتي بالفعل. لا أعتقد أن أي شخص رأى ما حدث لكنني تحركت قليلا وفكرت: «ماذا يحدث؟.»

يأتي هذا الاتهام بعد سلسلة من المزاعم تتعلق بسلوكيات غير مهذبة لترامب أثارتها نساء أخريات بالولايات المتحدة وهو ما يضع ضغوطا على حملته في ظل تراجعه باستطلاعات الرأي قبل انتخابات الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.

وينفي ترامب الاتهامات.

ولم يتسن الوصول إلى لاكسونين للحصول على تعليق .