اعلان الطوارئ لمواجهة السيول القوية في مصر

– October 28, 2016

القاهرة – مصطفى عمارة – (رويترز)

اعلن في مصر حالة الطوارئ لا سيما في المدن المهدده بالفيضان حيث قالت مصادر أمنية وطبية وبيان الجمعة إن السيول قتلت وأصابت عشرات الأشخاص في مصر. وقالت إن اثنى عشر شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب 36 آخرون عندما ضربت السيول مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر خلال الساعات الأولى من صباح الجمعة. وقال مصدر إن المياه جرفت عشرات السيارات من على الطرق وغمرت مئات المنازل في مدينة رأس غارب كما أغلقت طريقين رئيسيين. ومضى المصدر قائلا إن البحث جار عن مفقودين. وقال محافظ سوهاج بصعيد مصر أيمن عبد المنعم لرويترز إن ستة أشخاص قتلوا وأصيب 20 آخرون عندما ضربت السيول الطريق المؤدي من المحافظة إلى محافظة البحر الأحمر. وأضاف أن حافلتين كبيرتين وثلاث سيارات انقلبت بسبب السيول.

وقالت مصادر في محافظة سوهاج إن نحو 20 منزلا انهارت عندما ضربت مياه السيول قرية الحاجر. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية نقلا عن بيان لوزارة الصحة الجمعة إن شخصين قتلا صعقا بالكهرباء في الإسماعيلية إحدى مدن قناة السويس بعد ارتفاع منسوب المياه بسبب غزارة الأمطار .