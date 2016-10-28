تحذيرات حول تجنب الحمل بسبب زيكا

– October 28, 2016

نايبيداو/يانجون -(رويترز) – قالت ميانمار الجمعة إنها ستنصح النساء في يانجون بتجنب الحمل خلال الأشهر الستة المقبلة لحمايتهن من فيروس زيكا بعد تأكيد حالة إصابة بالفيروس في المدينة الأكبر في ميانمار. وتبين أن الإصابة بفيروس زيكا تسبب حالة صغر حجم الرأس – وهو تشوه يصيب المواليد إذ يكون حجم الرأس والمخ أقل من الطبيعي – بالإضافة تشوهات أخرى بالمخ. وظهرت الصلة بين فيروس زيكا وحالات صغر حجم الرأس لأول مرة في البرازيل التي أكدت ظهور أكثر من 1900 حالة من هذا التشوه. وقال سوي لوين نين المدير العام لوزارة الصحة «ستصدر وزارة الصحة قريبا بيانا ينصح المتزوجات في يانجون بتجنب الحمل خلال ستة أشهر.»وقالت وسائل إعلام رسمية إنه تم تشخيص حالة امرأة أجنبية بأنها مصابة بالعدوى التي ينقلها البعوض أمس الاول.

وقالت السلطات إنها لن تسمح للمرأة بمغادرة مسكنها خلال الأسبوعين المقبلين لمنع انتشار الفيروس.

وستتخذ السلطات أيضا تدابير وقائية في يانجون وماندلاي أكبر مدينتين في ميانمار. وستكون الأولوية ليانجون – المركز التجاري الذي يقطنه سبعة ملايين شخص – بسبب غزو البعوض لوسط المدينة.