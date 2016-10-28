– October 28, 2016

النجف تشيّع القمي الى مثواه الاخير

النجف – الزمان

شيع في محافظة النجف صباح امس جثمان المرجع الديني تقي الطباطبائي القمي من مسجد الطوسي بعد ان وافته المنية اول امس في اعقاب زيارته للعتبات المقدسة في العراق، عن عمر ناهز التسعين عاما.وحضر جمع كبير من المواطنين والشخصيات وطلبة الحوزة العلمية وممثلي المرجعيات الدينية.وانطلق التشييع من مسجد الطوسي في النجف الاشرف باتجاه مرقد الإمام علي عليه السلام.وكان مكتب المرجع الديني علي السيستاني قد دعا اول امس اساتذة وطلاب الحوزة العلمية للمشاركة الواسعة في التشييع.ويعد القمي أحد أبرز المراجع في إيران، ولد سنة 1341 هـ في مدينة مشهد، وعاش في مدينة قم، وهو شقيق المرجع حسن الطباطبائي القمي الذي توفي مؤخراً في مدينة مشهد.ونعى المراجع في النجف أمس الخميس القمي كما تعطل الدروس الحوزوية اليوم السبت حداداً على الفقيد .