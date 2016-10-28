– October 28, 2016

عمليات دجلة تنهي خطة زيارة الاربعين

بغداد- الزمان

اعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي امس عن الانتهاء من وضع اللمسات الاخيرة لخطة مسك الطرق الخارجية في ديالى استعداداً لزيارة الاربعين.وقال العزاوي في تصريح إن (عمليات دجلة عقدت سلسلة اجتماعات امنية مكثفة انتهت خلالها من وضع اللمسات الاخيرة على خطة مسك الطرق الخارجية في عموم مناطق محافظة ديالى والتي سوف تشكل مسارات رئيسية لمرور الاف الزوار المتوحهين لاداء مراسيم زيارة الاربعين في كربلاء المقدسة)، مضيفا أن (القوات المكلفة بخطة الاربعين جرى الانتهاء من تهيئتها واعداد غرفة عمليات للتنسيق بين مختلف التشكيلات بالاضافة الى توزيع المهام الامنية )،لافتا الى ان (الخطة مهمة جدا لمنع حصول اي خروقات).