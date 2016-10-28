– October 28, 2016

مكافحة الإرهاب تعثر على أكبر معمل تفخيخ وأطول نفق شرق الموصل

نينوى – الزمان

عثرت قوات جهاز مكافحة الإرهاب على واحد من أكبر معامل التفخيخ وتصنيع العبوات الناسفة وأطول نفق حفره تنظيم داعش شرق الموصل.وقال صدر امني في محافظة نينوى في تصريح إن (قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من العثور على واحد من اكبر معامل تفخيخ السيارات في قرية خزنة شرق الموصل)، موضحا أن (المعمل يضم كميات كبيرة من العبوات الشبكية والمساطر والأنبوبية والنابضة وهي أنواع أعدها التنظيم الإرهابي لاستهداف القوات الأمنية في محاور نينوى).وأضاف أن (طول النفق يبلغ ثلاثة كيلومترات ويمتد من معسكر جنين والقلاع شرق الموصل ليتصل ب‍مركز نينوى، وهو مجهز بالكهرباء وأجهزة التبريد وما يحتاجه مسلحو التنظيم).وافاد مدير ناحية الشورة في نينوى خالد الجار، بأن قوات الشرطة الاتحادية والجيش العراقي لا يفصلها سوى 3 كم عن مركز ناحية حمام العليل جنوب الموصل.واكد الجار ان (القوات الامنية حررت جميع قرى الناحية وهي الان في قرية صفية ضمن ناحية حمام العليل وسيتم تحرير الناحية بشكل كامل مع ناحية الشورة المحاصرة من جميع الجهات).وعزا تأخر اقتحام مركز ناحي لشورة الى( احتجاز تنظيم داعش المدنيين واتخاذهم دروعا بشرية)،مستدركا ان(الناحية تعد مدينة مسيطر عليها عسكرياً). وفي الانبار، أعلنت قيادة عمليات الأنبار عن القبض على 20 عنصرا من تنظيم داعش في الرطبة غربي المحافظة. وقال قائد العمليات اللواء الركن إسماعيل المحلاوي في تصريح امس إن (قوة من الفرقة الثامنة التابعة لعمليات الأنبار تمكنت من القاء القبض على 20 عنصرا من داعش في مركز مدينة الرطبة 310 كم غرب الرمادي). وأضاف أن (الإرهابيين تم القبض عليهم خلال عمليات تفتيش وتطهير المنازل في مناطق واحياء الرطبة داخل مركز المدينة).