كوارث صحية خطيرة بسبب حريق المشراق

– October 28, 2016

الأمم المتحدة: داعش يختطف 8 آلاف عائلة من محيط الموصل

بغداد – الزمان

قالت الأمم المتحدة امس أن تنظيم داعش اختطف أكثر من ثمانية آلاف عائلة من محيط الموصل لإستخدامها دروعاً بشرية عند هجوم القوات المشتركة باتجاه المدينة لاستعادتها ، فيما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للبيئة تسجيل أضرار بيئية نجمت عن حرق داعش منشآت نفطية ومصانع مع بدء عملية استعادة الموصل ، مؤكدة تكون سحابة سامة كبيرة أدت الى تعرض المدنيين لكوارث صحية خطيرة. وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن (تنظيم داعش قتل 232 شخصاً قرب الموصل يوم الأربعاء الماضي، منهم مدنيون وأفراد سابقون من القوات العراقية رفضوا الإنصياع للأوامر)، مضيفة أن (داعش في العراق خطف نحو 8000 أسرة أو عشرات الآلاف من الأفراد من مناطق حول الموصل واقتادهم إلى داخل المدينة لاستخدامهم دروعا بشرية). الى ذلك، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للبيئة تسجيل أضرار بيئية نجمت عن حرق داعش منشآت نفطية ومصانع. وأوضحت المنظمة في تقرير أنها (حددت 19 بئرا نفطية مشتعلة عقب إطلاق العمليات العسكرية لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل، كما رصدت حرق مخزونات من غاز ثاني أوكسيد الكبريت في مرفق صناعي، الأمر الذي أدى إلى تكوين سحابة سامة كبيرة)، مشيرة إلى(كوارث صحية خطيرة من اختناق وأمراض الجهاز التنفسي يتعرض لها المدنيون وتعرض أكثر من 1000 شخص أواخر الأسبوع الماضي في نواحي منطقة القيارة وجحله ومخمور للاختناق نتيجة لاستمرار الانبعاثات السامة من حقول النفط والكبريت بالمنطقة بعد احتراق مصنع المشراق).وتابعت المنظمة الدولية ان( الأمم المتحدة للبيئة تدخلت من خلال وحدة البيئة المشتركة وسهلت عمل خبراء المواد الخطرة الذين قدموا المشورة الفنية بشأن كيفية التعامل مع الحريق، والتعامل مع تسرب غاز الكلور إلى محطة المياه، الذي أدى إلى إصابة نحو 100 من المدنيين).