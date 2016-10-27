وزير التعليم العراقي يعلن نتائج القبول في الجامعات

– October 27, 2016

بغداد – الزمان

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد الرزاق العيسى، قبول 121 ألفا و285 طالبا وطالبة في الجامعات للسنة الدراسية 2016/2017 . وقال وزير التعليم في مؤتمر إعلان نتائج القبول انه تم قبول 116 ألفا و696 طالبا وطالبة في الكليات والمعاهد ضمن قناة القبول المركزي، و2331 طالبا ضمن قناة القبول المباشر، فيما تم قبول 2258 ضمن قناة قبول ذوي الشهداء. وأضاف العيسى ان عدد الطلبة المقبولين من خريجي الفرع العلمي بلغ 65016 طالبا وطالبة، فيما كان عدد المقبولين من خريجي الفرع الأدبي 51678 طالبا وطالبة، مشيرا الى ان عدد الطلبة المقبولين ضمن قناة القبول المركزي في المجموعة الطبية بلغ 4771 طالبا وطالبة، فضلا عن قبول 388 طالبا في قناة ذوي الشهداء ليصبح عدد الطلبة المقبولين في المجموعة الطبية 5289 طالبا. وتابع وزير التعاليم العالي ان عدد الطلبة المقبولين في الجامعات التقنية بلغ 32163 طالبا وطالبة بواقع28362 طالبا وطالبة في المعاهد فيما كان عدد المقبولين في الكليات التقنية 3801. واكد وزير التعليم العالي ان على الطلبة الذين تبلغ معدلاتهم 75% فأكثر وقبلوا في المعاهد فبإمكانهم تعديل الترشيح بما يؤهلهم معدلهم عبر استمارة الالكترونية ستخصص لهذا الغرض في البوابة الالكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة, مبينا ان على الطلبة الذين لم يظهر لديهم قبول بسبب عدم كفاية خيراتهم وبالغ عددهم 1934 طالبا سيكون عليهم التقديم الالكتروني مرة أخرى لما تؤهلهم معدلاتهم في الأيام المقبلة. ودعا العيسى , الطلبة إلى المباشرة في التسجيل ومراجعة الكليات والمعاهد التي تم قبولهم فيها وسيتم اعتماد قوائم القبول المركزي المنشورة في البوابة الالكترونية في دائرة الدارسات والتخطيط والمتابعة بالوزارة من اجل الإسراع لإتمام إجراءات التسجيل. وأضاف أن الطلبة الراغبين بتقديم الاعتراض على قبولهم بإمكانهم التقديم عبر استمارة الكترونية مخصص لهذا الغرض في البوابة الالكترونية بعد تسجيل الطالب في الكلية. 2

واكد وزير التعليم العالي ان على الطلبة الذين تبلغ معدلاتهم 75% فأكثر وقبلوا في المعاهد فبإمكانهم تعديل الترشيح بما يؤهلهم معدلهم عبر استمارة الالكترونية ستخصص لهذا الغرض في البوابة الالكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة, مبينا ان على الطلبة الذين لم يظهر لديهم قبول بسبب عدم كفاية خيراتهم وبالغ عددهم 1934 طالبا سيكون عليهم التقديم الالكتروني مرة أخرى لما تؤهلهم معدلاتهم في الأيام المقبلة.

ودعا العيسى , الطلبة إلى المباشرة في التسجيل ومراجعة الكليات والمعاهد التي تم قبولهم فيها وسيتم اعتماد قوائم القبول المركزي المنشورة في البوابة الالكترونية في دائرة الدارسات والتخطيط والمتابعة بالوزارة من اجل الإسراع لإتمام إجراءات التسجيل.

وأضاف أن الطلبة الراغبين بتقديم الاعتراض على قبولهم بإمكانهم التقديم عبر استمارة الكترونية مخصص لهذا الغرض في البوابة الالكترونية بعد تسجيل الطالب في الكلية.