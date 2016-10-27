جنرال أميركي يعلن أعداد قتلى داعش في معركة الموصل

– October 27, 2016

بغداد-(أ ف ب) – أعلن جنرال اميركي لوكالة فرانس برس الخميس ان 800 الى 900 من مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية قتلوا منذ ان بدأت القوات العراقية بمساندة التحالف الدولي عملية استعادة الموصل في 17 تشرين الاول/اكتوبر.

وقال الجنرال جوزف فوتيل رئيس القيادة الاميركية الوسطى في مقابلة مع فرانس برس من موقع غير محدد “فقط في العمليات التي جرت خلال فترة الاسبوع ونصف الاسبوع الماضية لاستعادة الموصل نقدر انهم قتلوا على الارجح 800 إلى 900 مقاتل من تنظيم الدولة الاسلامية”.

تتقدم القوات العراقية وقوات البشمركة باتجاه الموصل من عدة محاور وحققت تقدما سريعا نسبيا في المعركة التي بدأت قبل عشرة ايام وتركزت في بلدات وقرى حول الموصل. ويتوقع ان تشتد مقاومة التنظيم المتطرف مع اختراق القوات العراقية لدفاعاته ودخولها الى ثاني مدن العراق.

وتفيد التوقعات الاميركية السابقة بان 3500 الى 5000 مقاتل متطرف ينتشرون في الموصل وان الفين ينتشرون في المنطقة المحيطة بها.

وقال فوتيل انه من الصعب معرفة الاعداد الدقيقة مع تحرك الجهاديين حول المدينة واندساسهم بين المدنيين.

فقد تنظيم الدولة الاسلامية قدرته على التحرك في قوافل كبيرة ما يعني انه سيكون من الصعب عليه تعويض المقاتلين في حال مقتل اعداد كبيرة منهم.

ولكن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن قال ان الجهاديين لا يزال بامكانهم التحرك في مجموعات صغيرة.

وقال التحالف في وقت سابق انه لا يعتمد على تعداد القتلى لتقييم مدى فعالية المعركة الهادفة لانزال الهزيمة بالتنظيم الجهادي في العراق وسوريا.

ورغم ذلك، يتم اصدار حصيلة للقتلى بين الحين والاخر.