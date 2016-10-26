– October 26, 2016

البحري يستقبل النفط السبت في آخر مباريات جولة الممتاز

رحلة الزوراء محفوفة بالمخاطر والسماوة يتعثّر للمرة الثالثة في ملعبه

الناصرية – باسم الركابي

تجري اليوم الخميس السابع والعشرين من تشرين الجاري مباراتين في العاصمة بين الطلاب وكربلاء والبصرة بين نفط الجنوب والزوراء ضمن مواجهات الجولة السادسة من المرحلة الاولى من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم التي ستختتم السبت المقبل بلقاء البحري والنفط. وستكون الفرصة سانحة امام الطلاب في المركز الخامس 8 نقاط في اضافة نقاط مباراتهم مع ضيفهم كربلاء اخر الترتيب بنقطتين لاستعادة توازنهم بعد تعادلهم مع البحري الدور الماضي وما سببت لهم من تراجع ما يضعهم اللعب تحت ضغط النتيجة والبحث عن الفوز والتقدم للامام والتضيق على فرق المقدمة ومؤكد تنصب جهود الطلاب على تفادي المشاكل بالاعتماد على جهود اللاعبين ودعم الجمهور الذي سيتابع المواجهة وبانتظار ما تسفر عنه النتيجة التي ياملون ان لاتخرج عن الفوز لانها ستخدم مهمة الفريق الذي يتعين على افراده القيام بالدور الفني المطلوب وتقديم العمل للخروج بفوائد الاختبار خاصة اذا ما اتت نتائج الاربعاء لمصلحتهم والخدمة التي قد يسديهما ميسان والكرخ وهذا يعني التقدم مباشرة الى موقع الوصيف والكل في البيت الطلابي ينتظر ان ينجح الفريق في الاختبار الذي لايبدو سهلا ويحتاج الى التركيز واللعب بثقة وبحذر شديد من اجل الوصول الى اهداف اللقاء الذي يريد اوديشيو منه العودة الى سكة الانتصارات واقناع الانصار من ان ما جرى في البصرة من انه مجرد كبوة وعلينا ان نلعب بشكل افضل اليوم في ظل الظروف اللعب المتاحة من حيث المكان ووجود كل اللاعبين ومؤازرة الجمهور وضغطه على اللاعبين لتحقيق النتيجة لانها تتعلق بتحسين الموقف وكذلك استغلال ظروف الضيوف الشاقة والصعبة والتراجع الذي عليه كربلاء بعيدا عن كل ما يدعم المهمة من ظروف وعوامل مساعدة فان الفريق مطالب بتحقيق النجاحات طالما انه دخل من اجل المنافسة على لقب الدوري الذي يبحث عنه منذ اكثر من عقد وعلى لاعبي الفريق ان يضاعفوا جهودهم في مباراة كل الترشيحات تعطي الافضلية للطلاب وهم في وضع مناسب لخطف النقاط ولاسبيل امامهم الا تحقيق الفوز حتى تتطور الامور من هذه الاوقات لان امامهم الكثير من المباريات الصعبة لكن مواجهة اليوم ستمر بلحظات طيبة من خلال تحقيق الفوز الذي ممكن ان ياتي بجهود اللاعبين في تحمل المسؤولية كما يجب ولان مسار المهة لايبدو سهلا مع كل مايمر به كربلاء الذي سيدخل وكله امل في خوض المباراة بجهود مضاعفة ولايمكن لكربلاء ان يقف مكتوف الايدي امام قوة الطلاب التي ظهرت منذ البداية والتعادل مع البحري لايعني تراجعهم والمدرب يدير الامور بشكل افضل والمواجهة التي يقودها المدرب فاضل عبد الحسين ستخضع الى اداء اللاعبين واهمية التركيز من اجل تجاوز احد ابرز فرق العاصمة والمرشحة للقب الدوري وهو في محطة صعبة تتطلب تجاوزها بذل اقصى الجهود والسعي الى قلب الامور بوجه الطلاب من خلال قدرات عناصره الشابة التي ترى نفسها امام اختبار ثالث شاق تواليا مع فرق مرشحة لنيل اللقب فبعد خسارة الزوراء الثقيلة بستة اهداف وبعدها الهزيمة من الجوية بهدفين وسيكون امام المواجهة الثالثة الصعبة مع الطلاب لكن كل شيء يبقى على نوع وطريقة اللعب التي سيختارها المدرب وما يبحث عنه فاضل عبد الحسين في تحقيق الفوز الاول على الطلاب وفي قلب العاصمة الذي سينقله الى الواجهة حيث المباراة الوحيدة التي ستجري اليوم في بغداد ما يجعلها ان تتابع برغبة ليس من انصار الطلاب حسب بل رغبة جماهير الشرطة والجوية في ان يدعمهما فريق كربلاء للاطاحة بجهود الطلاب مع ما يمتلكون من مقومات اللعب ومفاتيح الفوز امام رغبة كربلاء الذي يريد وضع حد لنكساته وما سبتته له القرعة من مشاكل امام امكاناته المعروفة لكنه لايريد ان يضع مسوغات امام تحقيق النتيجة والعودة بفوائدها من خلال حث اللاعبين في اظهار عزمهم لتحقيق النتيجة وحسم الامور مع اداراكهم لصعوبة المهمة

نفط الجنوب والزوراء

ويخرج البطل الزوراء في الموقع السادس بسبع نقاط في اول مهمة ذهاب الى البصرة لمواجهة صاحب الموقع الثامن نفط الجنوب بخمس نقاط

ويدرك ثائر احمد حجم المهمة وهو الذي واجه الكثير من المشاكل عبر مبارياته المماثلة كما سيلعب الفريق بدون مهند عبد الرحمن الذي فضل الاحتراف وكذلك غياب لؤي صلاح بداع الاصابة وهذه مشكلة عندما تفقد ابرز لاعبي الهجوم سلاح الفريق الذي سيواجه مهمة صعبة تتمثل في واقع التشكيلة التي مؤكد ستتاثر بغيابهما ممثلة في الهجوم الذي هو من يحسم الامور لفريق مثل الزوراء الذي حرص ان يكون متوزان لكن الظروف تظهر اكبر منه هذه المرة كما تظهر اثار نتيجة التعادل مع اربيل الدور الماضي التي اربكت من حسابات الجهاز الفني وزادت من مخاوف الجمهور الذي يرى فريقه يتعادل ويخسر من اربع مباريات ويفقد خمس نقاط والدوري في بدايته كما ان اللعب خارج الارض لايمكن ان يكون سهلا تحت اي مسوغ ولان السفرة تاتي بعد التعادل مع اربيل وهو ما يزيد من ضغط المباراة والنتيجة التي تمثل التحدي لمهمة الفريق الذي اهتزت ثقته بعد المباراة الاخيرة التي تركت اثارها ولان الامور بحاجةللتوازن ما يتطلب وضع التشكيلة القادرة عل صنع الفوز من خلال جهود اللاعبين الذين يدركون لامجال بغير تقديم الاداء الفني الواضح عبر تنسيق جهود افراد البطل الذي يرى ان التاخر في هذه الجولات ستلقي بظلالها على مسار الامور التي تجري خارج رغبة جمهوره الكبير الذي سيتفرغ خلال وقت المبارة لمتابعتها كما سيقوم العدد الاخر لمصاحبته للبصرة بعد نتيجة التعادل بهدفين في اخر لقاء بينهما ضمن بطولة الكاس الموسم الماضي لكن كل شيء تغير ولان الزوراء يواجه مخاوف حقيقية تركتها نتائج مبارياته الاربع كما يدرك حجم المهمة وقوة المضيف وفي كل الاحوال ومع كل ما يمر به البطل من ظروف ومشاكل فنية وربما ادارية يبقى مطالب بالعودة بالفوز لان غير ذلك سيزيد من صعوبات الفريق الذي تدرك عناصره ان اي تاخر يعني توسيع الفجوة مع فرق المقدمة ولان التواجد في الموقع الحالي لايليق بالفريق ولانه البطل لكنه قادر على تجاوز التحديات وسلوك الطريق الى الامام لما يمتلك من لاعبين مهمين حتى من يتواجد على دكة الاحتياط ويريد ان يثبت قوته اليوم من خلال ملعب البصرة الذي عانى منه كثيرا كما نجح في قهر اهله مرات لكن تبقى المهمة غاية في الصعوبة ما جعلها ان تكون بهذه الكيفية لان اي تعثر مع فرق اقل من مستواه يشجع البقية للنيل منه وهو ما يخشاه

فرصة مناسبة

في نفس الوقت يرى ثائر احمد الفرصة مناسبة للعودة الى سكة الانتصارات ويشعر بقدرة اللاعبين في تحقيق النتيجة التي يظهر مرشحا لها لكنه يدرك انها مهمة شاقة وتتطلب اللعب بحذر شديد وان يعود لتقديم عروضه القوية ولان مباريات الذهاب تتسم بالصعوبة مع لكل وفي اي مكان بتواجدون فيه ولان الفوز على الزوراء يعني الكثير ما يدفع الحنوب لبذل كل ما لديه وهو ما منتظر لتعويض نتائجه المتواضعة

خطف النتيجة

بالمقبل يريد نفط الجنوب ان يخطف النتيجة الايجابية الاولى ومن البطل وكسر عقدة التعادلات الخمس التي ارهقت الفريق وزادة من متاعبه وهو الباحث عن الفوز الذي سيلعب من اجله الفريق وسط توجيهات المدرب علي وهاب الذي يامل ان تظهر معنويات اللاعبين في اعلى حالاتها ولان الفريق يضم مجموعة لاعبين مهم ان تظهر وتلعببقوة وان ينتظموا ويلعبوا بتركيز لتحقيق الفوز بعد خمس جولات عانى منها عندما بقي متاخر امام زاخو ومن ثم الكهرباء وبقي في حسرة الفوز الذي سيلعب من اجله بكل قوة وبذل اقصى الجهود للوصول الى الحل الذي يمنحه النتيجة التي تتطلب توفير عدة عوامل منها اختيار المدرب لطريقة اللعب التي تمكنه من تحقيق المواجهة بكل تقاصيلها بعد التراجع امام فرق لاتصل الى مستوى الزوراء ما يجعل منه اللعب باعلى المستوى والانسجام والتعامل مع الفرص بدقة والاهم مجاراة الضيوف ولان حسم مهمة اليوم مع البطل سيكون الحدث الابرز في الجولة ويمنح الجنوب فوزا مهما تاخر كثيرا لكن الاهم ان يتحقق في هذه المباراة التي تتطلب من اصحاب الارض اللعب بشكل جيد ومواجهة خطورة الضيوف وتحويل اللقاء الى صراع من اجل النقاط الغالية على الفريقين خصوصا نفط الجنوب الذي مؤكد يهتم بنتيجة المباراة ويرى علي وهاب ان اكثر ما يعرقل مباريات الجماهيرية هي فرق المحافظات وهو ما يتطلع اليه اصحاب الدار مع ظروف اللعب ممثلة في الارض والجمهور الميال لمشاهدة الفرق الجماهيرية وهو ما يخدم مهمة النفط الذي لعب مباريات بجمهور قليل جدا لكن التوقعات تشير الى حرص جمهور الميناء والكرة البصرية للوقوف على واقع البطل ومؤازة الجنوب الذي سيلعب بكل مالديه من قوة ولانه يحتاج الى المساندة ما يفرض عليهم الوقوف الى جانبه ولان الاغلبية اليوم تدعم الميناء الذين يرون في تعثر الزوراء ياتي ضمن اهتماماتهم والمسالة كلها تتعلق باللعب من اجل تحقيق الفوز الاول الهدف الذي يعمل عليه علي وهاب الذي يريد من مهمته ان تحقق النجاح الكبير في اسقاط البطل في مباراة لاتبدو سهلة ولان المضيف للان لم يظهر كما كان متوقعا منه بل لازال بعيد عن الدخول في دائرة المنافسة وكم تكون رائعة ان اتت النتيجة عبر بوابة الزوراء الذي يشكل التحدي بعينه فيما تريد عناصر البصرة ان تحرج الضيوف من خلال تقديم الاداء وتجاوز مشاكل التعادلات وان يعكس نهجه الفني وسيكون امام فرصة تحقيق التحول في مسار المشاركة وان يعبر عن نفسه من انه الفريق القادر على تقديم المباريات المطلوبة امام الفرق القوية كما يرى المدرب ان استمرار مبارياته من دون الفوز قد يضعه امام مساءلة الادارة وقد تضع حدا لمهمته الذي يسعى الى دعمها في تحقيق النجاح المنتظر من خلال عناصره التي تدرك ان الفوز اليوم سيخدمها ايضا لتحقيق الاستقرار ويضع الفريق في موقف اخر

الامانة والكهرباء

ويعود الامانة بتسع نقاط في الموقع الثالث اليوم الخميس الى المنافسة ويتطلع الى الفوز الرابع على حساب الكهرباءخامس عشر الموقف بثلاث نقاط ويسعى المضيف الى مواصلة المهمة والاستمرار في نسج النتائج واحكام سيطرته على النتائج وتعزيز بدايته اللافتة بعد الفوز في ثلاث مباريات متتالية استهلها بالفوز على السماوة بهدف متاخر ونجح في الفوز على نفط ميسان قبل ان يحقق النتجة الاخرى بعدما عاد من ملعب الكرخ ويهتم احمد خلف في مواجهة الكهرباء والكشف عن قوة الفريق واهمية عكسها والابقاء على اماله في مواصلة تحقيق النتائج في وقت يتطلع الكهرباء الى التعامل بجدية مباراة اليوم التي تمثل التحدي للفريق في ان يضع قدمه على طريق االانصارات التي يظهر متاخرا فيها

البحري والنفط

ويعود النفط الى البصرة لمواجهة البحري ويتذكر سقوطه الاول امام الميناء بهدف ويسعى الى تعويضه على حساب الممثل الثالث للبصرة النتيجة التي اثرت على مهمة النفط في تلقي الخسارة من ثاني خروج بعد التعادل مع الوسط وسيكون امام مباراة صعبة جدا لان اصحاب الارض سبق واطاحوا بجيرانهم الميناء وزادت ثقتهم وتعادلوا مع الطلاب ويمرون في وضع مناسب ويقدمون مستويات مقبولة ويطمحون في التقدم بعد تجاوز شيء من مخاطر المباريات والنتائج ورغبتهم في الاستفادة من مباريات الارض وتعقيد الامور امام الكتيبة الشابة الواعدة بقيادة حسن احمد الذي نجح في خلق فريق واعد عبر وجوه شبابية منتجة مستمرة منذ دوري النخبة الموسم الماضي وتتطلع الى قيادة الفريق الى موقع مهم بعد ان كسبت مع المدرب ثقة الادارة التي تتطلع الى ان يستمر الفريق في العطاء مع فرصة المنافسة على احد المواقع المتقدمة التي تسعى الى تغير الامور في البصرة والبحث عن تحقيق الفوز واستعادة نغمة الانتصارات واستعادة الثقة بقدرات مجموعة اللاعبين الشباب الذي يهتمون في مواصلة الاداء المطلوب والتقدم من خلال بوابة البحري التي قد تمنحهم موقع افضل في ظل تداخل المواقع التي يريد النفط ان يحسن مكانه الثاني عشر باربع نقاط من اربع مباريات ويبحث عن عودة منتجة ومثمرة في ظل ارتفاع درجة سباق الدوري وكل شيء متوقف على جهود عناصر الفريق التي قدمت مستويات مهمة كاسماء في منتخبي الشباب والناشئين ويسعون الى عبور ازمة البصرة للفريق المتطلع الى تحقيق منافسات مهمة وقوية لكي يفرض نفسه كمنافس له شان كما تراه وسائل الاعلام ومن يراقب مباريات الدوري والظهور المميز للفريق الواعد الذي يضم مجموعة لاعبين يتمناها اي فريق ويامل ان ترتق بمستوى الاداء بعد العودة للمنافسة ولان الفوز على البحري سيكون مرثرا على مهمة الفريق الذي يمتلك خطوط متكاملة ويشعر لديه قوة كبيرة من شانها ان تدير الامور في كل المواقع ولان احمد يريد ان يرفع من سقف الرهان على قدرات لاعبي الفريق والاخذ به الى المستوى الاعلى. وكان فريق النفط قد تعادل مع نفط الوسط ثم فاز على النجف وخسر من الميناء وله مباراتين مؤجلتين ومؤكد انه يريد العودة بكامل علامات لقاء البحري عبر جهود اللاعبين وتفانيهم من اجل الفوز الذي يبحث عنه البحري الذي يقدم مستويات مهمة عندما تعادل مع فريق الحسين والطلاب وتغلب على الميناء ويعكس نفسه كفريق لايريد ان يكون رقما بل تقديم المستويات وجني ثمار المباريات خاصة التي تجري في البصرة واللعب بشكل جيد وان يبقى مرشحا لحسمها من خلال التحسن الذي طرا على اداء الفريق الذي نجح في تحقيق تعادلين حيث الطلاب الدور الماضي وفرضه على احد الفرق المنافسة على اللقب سيمهد الى مواجهة النفط بشكل افضل والتفكير في ادارة الامور كما تتطلبها المهمة التي ان يرتق البحري الى مستوى المباراة والزام النفط على تقبل الخسارة لان البحري يلعب في ظروف تمهد له للنتيجة التي يريدها الفريق عبر تقديم الاداء القوي ويمكنه فعل كل شيء بعد ان تمكن من تحقيق التوازن في النتائج ويرى في قهر النفط اهمية استـــــــثائية في اطار نسج النتائج التي تحقق في البصرة

فشل السماوة

وفشل السماوة للمرة الثالثة في تخطي الضيوف والسيطرة على مباريات الارض التي لايمكن ان تسير بهذه الشاكلة ولانه مستمر في نزف النقاط خارج الميدان ما بات يشكل صعوبات كثيرىة ولازال يراوح مكانه ويواجه بداية صعبة في الدفاع عن مكانه في الدوري حتى الحظ خالفه ولم يحالفه في تحقيق ولو فوزا واحدا بعد ثلاث مباريات فشل في الاولى امام الوسط وتعادل مع الميناء ومن ثم الحسين بعدما فرط بنقاط مباراة امس الاول بعد ان تقدم د65 عن طريق انور مهدي ما شكل فرحة لجمهوره الكبير الذي كان يمني النفس في ان ينجح في ادارة الامور كما ينبغي والمرور بالتقدم للاخير وتقديم الهدية للانصار الذين قدموا في مثل كل مرة دعما للفريق الذي فرط بفوز كان في متناول اليد لكن فريق الحسين رفض العودة بالخسارة ولان النقطة والتعادل افضل من الخسارة وهو ما قام به حيدر علي عندما حرم اصحاب الارض من الفوز وتحويل مسار النتيجة الى التعادل والزام السماوة على قبوله مع جمهوره الذي خرج بخيبة بعد ان فشل لاعبو الفريق من التعامل مع اخر سبع دقائق والخروج في اول فوز لكن كل شيء ذهب بسبب انعدام توازن الفريق في اخر الوقت قبل ان يظهر فريق الحسين قي قلب النتيجة من خلال التركيز على التهديف الذي جاء في وقته حيث رفع الفريق رصيده الى ثلاث نقاط في الموقع الثامن عشر والسماوة بنفس الرصيد في الموقع ما قبل الاخير. ويفترض بلاعبي السماوة التعامل الجدي مع مباريات الارض كلما امكن بعد ان لعب مباراة في وضع متشابه مع الضيوف من حيث المستوى والنتائج ايضا ولان التراجع في مثل هكذا مباريات تقلل من الفرص في تحقيق التوازن حتى انه لم يقدر في التعامل مع ضيف يظهر بنفس حالته ولان اي تاخر في عقر الميدان سينعكس على المهمة التي تسير عكس رغبة الفريق وجمهوره الذي بقي يعيش حسرة الفوز التي كادت ان تاتي لو نجح لاعبي الفريق في دعم التقدم بالهدف الذي لايمكن الاطمئنان اليه حتى مع الفرق وفي كل الاحوال ان فريق الحسين عاد بتعادل بطعم الفوز الذي بقي عصيا على السماوة الذي يتطلب اعادة النظر والمراجعة الانية من اجل تحسين النتائج والهروب من موقعه الحالي الذي يسير المخاوف امام فريق لايريد الا البقاء في الدوري وهو نفس طموح فريق الحسين الذي للان لم يكشف عن نغفسه كما كان منتظر منه.