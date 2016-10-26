– October 26, 2016

15 لاعباً في قائمة سلة الوطني للكراسي

نهائي بطولة العراق بكرة الهدف للمكفوفين ينطلق اليوم

بغداد – الزمان

تختتم في الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس بطولة العراق بكرة الهدف للمكفوفين وذلك على قاعة المركز التدريبي للجنة البارالمبية في شارع فلسطين.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للعبة سعد عبد المجيد: ان البطولة التي استمرت على مدى ثلاثة ايام اشتركت فيها فرق مثلت اللجان الفرعية في المحافظات اضافة الى اندية بغداد وهي: وهي:لجنة البصرة وديالى والنجف والديوانية وذي قار واندية الشموخ و الذرى و وسام المجد واشنونة و امل كربلاء والبصرة.

واضاف: ان البطولة تأتي ضمن المنهاج السنوي لاتحاد العراق للمكفوفين حيث تمكنت الفرق المشاركة من خلق منافسة جادة بين اللاعبين الذين قدموا مستويات عالية نالت استحسان المهتمين باللعبة.

و اوضح رئيس الاتحاد ان البطولة اطلق عليها اسم الشهيد البطل ياسر صادق احد اللاعبين الشباب الذي استشهد في تفجيرات مدينة الكاظمية المقدسة حيث سيتم تكريم عائلته خلال تتويج الفائزين بالبطولة.

واشار الى ان الاتحاد يسعى من خلال النشاطات والبطولات التي يقيمها الى ايجاد قاعدة جيدة للعبة يمكن استثمارها في المنتخبات الوطنية وتحقيق نتائج ايجابية في المشاركات والبطولات الدولية.من جهة اخرى وجه الاتحاد العراقي لكرة السلة على الكراسي دعوة الى (15) لاعباً يمثلون الاندية واللجان الفرعية في اللجنة البارالمبية العراقية للتدريب ضمن المنتخب الوطني العراقي.

وقال رئيس الاتحاد خالد رشك: ان لجنتي المنتخبات والفنية في اتحاد كرة السلة على الكراسي وبالتنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب العراقي وجهت الدعوة لــ (15) لاعباً للتدريب ضمن المنتخب الوطني العراقي الذي يقوده المدرب مهند جبار ومساعده كاظم هليل وذلك في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت المقبل بالمركز التدريبي للجنة البارالمبية ضمن مجمع وزارة الشباب والرياضة .واوضح رشك ان اللاعبين الذين تمت دعوتهم هم : رعد جاسم ،حيدر فيصل ،سيف يوسف ،احمد ناصر ،محمد كاظم ،محمد عبدالقادر،ليث هاشم ،ثامر مجيد، اياد قاسم ،علاء ستار ،محسن سهيل ،علاء علك ،علاء احسان ،عيسى رزاق ،رضا وهاب .وأكد رئيس الاتحاد ان مدرب المنتخب الوطني سيختار (12) لاعباً مناللاعبين الذين تمت دعوتهم لغرض الاعداد والتحضير للمشاركة في بطولة غرب اسياالتي تستــــضيفها دولة الامارات العـــربية المتحدة في شهر شـــباط من العـــام المقبل .

يشار الى ان اتحاد كرة السلة على الكراسي أعلن في وقت سابق ان بطولة العراق للعبة والتي اختتمت مؤخراً سيتم من خلالها اختيار تشكيلة المنتخب الوطني لتمثل العراق في الاستحقاقات المقبلة.