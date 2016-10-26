– October 26, 2016

كأس الرابطة الإنكليزية: المدفعجية تدك حصون ريدينغ مرتين

ليفربول يهزم توتنهام ويتأهل لربع النهائي والحبسي يتألق

{ لندن – وكالات: تأهل ليفربول إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس رابطة المحترفين الإنكليزية لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه ليفربول 2-1 مساء اول امس الثلاثاء في الدور ثمن النهائي على ملعب أنفيلد رود. وأحرز دانييل ستوريدج (9 و64) هدفي ليفربول، وفنسنت يانسن (76 من ركلة جزاء) هدف توتنهام. لعب الفريقان بمجموعة من الأوراق البديلة بسبب برنامج المباريات المزدحم، وعاد إلى تشكيلة ليفربول الأساسية حارس المرمى البلجيكي سيمون مينيوليه بعد يوم واحد من اعتراف المدرب الألماني يورجن كلوب بأن مواطنه لوريس كاريوس سيبقى حارسا أساسيا طوال الموسم.

خط الدفاع

ولعب الإستوني راجنار كلافان في خط الدفاع إلى جانب البرازيلي لوكاس ليفا، وعاد الإسباني ألبرتو مورينو للعب كظهير أيسر بعدما فقد مكانه لمصلحة جيمس ميلنر، وفي خط الوسط شارك لاعب توتنهام السابق كيفن ستيوارت إلى جانب الصربي ماركو جروييتش، ولعب البلجيكي ديفوك أوريجي في مركز الجناح مفسحا المجال أمام دانييل ستوريدج للقيام بدور رأس الحربة. أما مدرب توتنهام، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، فأشرك كما أكبر من البدلاء، فلعب قلب الدفاع النمساوي كيفن فيمر أمام الحارس ميشيل فروم، وشارك كيران تريبلر وبن ديفيس على طرفي الخط الخلفي، ولعب الهولندي فنسنت يانسن كرأس حربة. سدد لاعب ليفربول كيفن ستيوارت من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الرابعة لكن كرته تهادت في المدرجات، ثم افتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة التاسعة عبر ستوريدج الذي تابع تسديدة مرتدة من الدفاع سددها الصربي ماركو جروييتش. واصل ليفربول ضغطه على مرمى توتنهام رغم افتتاحه التسجيل، كاد ستوريدج يضيف هدفا ثانيا عندما استلم الكرة على حافة منطقة الجزاء قبل أن يسددها ملتفة أبعدها حارس توتنهام ميشيل فروم ببراعة، ثم أضاع اللاعب نفسه فرصة أخرى عندما استلم تمريرة من زميله أوريجي وسدد في أحضان فروم بالدقيقة 19 . حاول توتنهام الدخول في أجواء اللقاء، ومر الظهير كيران تريبلر من الناحية اليمنى وأرسل كرة مرت من الحارس مينيوليه ، لكن المهاجم يانسن فشل في الوصل إليها بالدقيقة 22، وبقيت الأمور هادئة حتى الدقيقة 39 عندما مرر ستوريدج إلى جروييتش في الناحية اليمنى لكن الدولي الصربي سدد بجانب القائم البعيد. بدا ليفربول عازما على مضاعفة النتيجة مع بداية الشوط الثاني، وفي الدقيقة 52 مرر أوريجي كرة من الناحية اليمنى على طبق ذهبي إلى ستوريدج الذي خانته اللمسة الأخيرة أمام المرمى الخالي، ثم أطلق الدولي البلجيكي تسديدة في غاية القوة أبعدها فورم بأعجوية إلى ركنية لم تثمر في الدقيقة 60 . أراد مدرب توتنهام ماوريسيو بوكيتينو استلام لاعبيه زمام المبادرة، فزج بالأرجنتيني إريك لاميلا، إلا أن ليفربول أحبط مخططاته بهدف ثان عن طريق ستوريدج أيضا بعدما انفرد بالمرمى اثر تمريرة من أوريجي ووضع الكرة بين ساقي فورم إلى داخل المرمى في الدقيقة 64 . واصل ليفربول سيطرته بعد إقحامه ناثانيل لاين وداني إينجز، واحتسبت له ركلة حرة نفذها ستوريدج فوق المرمى، وثانية سددها الهولندي جورجينو فينالدوم وأنقذها فورم، وأثمرت جهود توتنهام عن هدف في الدقيقة 76 من ركلة جزاء نفذها يانسن بثقة بعد عرقلته داخل المنطقة.

وفي ربع الساعة الأخير، أهدر ليفربول مجموعة من الفرص، فسدد ستوريدج في العارضة بعد تمريرة من إينجز، والأخير ضل طريق المرمى من موقف جيد للتسجيل في الدقيقة 87.

ليلة تألق الحبسي

تجاوز فريق أرسنال منافسه ريدينج بسهولة بالغة، بالفوز بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما مساء اول امس الثلاثاء بملعب الإمارات ضمن منافسات دور الـ16 بكأس رابطة المحترفين الإنكليزية. سجل هدفي المباراة أليكس تشامبرلين في الدقيقتين 33 و77، ليقود أرسنال لفوز مستحق والتأهل لدور الثمانية. لم يجد أرسنال صعوبة في تحقيق الفوز، حيث كان الفريق الأفضل والأكثر خطورة على المرمى طوال 90 دقيقة، واستغل مدربه أرسين فينجر الفرصة لتجهيز العناصر البعيدة عن التشكيلة الأساسية والوقوف على مستوى بعض اللاعبين الشباب. بينما كان الحارس العماني علي الحبسي نجم اللقاء بلا منازع رغم اهتزاز شباكه بهدفين، إلا أنه تصدى لأكثر من 4 فرص محققة، ليحفظ ماء وجه فريقه، وينقذه من خسارة ثقيلة. اعتمد فينجر على خطة 4-2-3-1، ومنح الفرصة لعدد كبير من البدلاء، حيث خاض اللقاء بتشكيل يضم الحارس الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز، أمامه رباعي الدفاع كارل ينكنسون، جابرييل باوليستا، روب هولدينج وكيران جيبس ثم ثنائي ارتكاز الوسط محمد النني وآينسلي لينس ثم المحاور الهجومية تشامبرلين، جيف رينيه آديلايد وآليكس آيوبي خلف رأس الحربة الوحيد لوكاس بيريز. أما ياب ستام المدير الفني لفريق ريدينج لعب بخطة 4-4-2، وحاول إغلاق المساحات أمام لاعبي فريق المدفعجية، والاعتماد على الهجمات المرتدة، إلا أن ثنائي الهجوم دومينيك صامويل وكالوم هاريوت لم يهددا المرمى. سيطر أرسنال على مجريات اللقاء منذ البداية، وشكل خطورة نسبية بفضل انطلاقات الثنائي تشامبرلين وينكنسون في الجبهة اليمنى، حيث هدد الأول المرمى أكثر من مرة، بينما أضاع الثاني هدفًا محققًا من انفراد تام، حيث سدد كرة تصدى لها الحبسي. إلا أن فريق ريدينج لم يصمد أكثر من 33 دقيقة، حيث انطلق تشامبرلين من الجهة اليمنى مسددًا كرة قوية على يمين الحبسي، مسجلاً الهدف الأول للفريق اللندني، ولكن عاب هجوم أرسنال عدم الانسجام، وافتقاد لوكاس بيريز لياقة المباريات. تحسن أداء الضيوف نسبيًا في الشوط الثاني، وتخلوا عن الحذر الدفاعي، بحثًا عن هدف التعادل، ودفع ستام بأول تبديلاته بإخراج كالوم هاريوت ليدخل مكانه يان كيرمورجانت الذي كاد يهز الشباك بضربة رأس، أمسكها مارتينيز حارس الجانرز.

تنبه فينجر للخطر، وغير خطته إلى 4-4-2، حيث أشرك أوليفييه جيرو مكان لاعب الوسط الشاب جيف رينيه آديلايد، ليتحسن أداء أرسنال كثيرًا وتزيد فاعليته الهجومية، حيث كاد جيرو يسجل هدفًا برأسه، إلا أن الحبسي أخرج الكرة بصعوبة بالغة. كما صنع المهاجم الفرنسي فرصة ذهبية لزميله تشامبرلين لينفرد بالمرمى، إلا أن الحبسي واصل تألقه اللافت، وأنفذ مرماه من هدف محقق، وتصدى ببراعة لتسديدة قوية من المهاجم النيجيري أليكس أيوبي. ووسط طوفان هجومي للجانرز، لم يصمد الحبسي أمام تسديدة قوية لتشامبرلين، غيرت اتجاهها بأقدام أحد مدافعي ريدينج قبل أن تدخل المرمى معلنة الهدف الثاني له ولفريقه، قبل أن يغادر الملعب، ليشارك مكانه اللاعب الشاب زيلاليم. وقبل نهاية اللقاء بدقيقتين، أنقذ حارس أرسنال مرماه من تسديدة قوية أطلقها ليام كيلي من ركلة حرة، ليحافظ على نظافة شباك فريقه.