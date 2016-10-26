– October 26, 2016

كافاليرز يسحق نيكس في إفتتاح سلة المحترفين

{ لوس انكلس – وكالات: احتفل كليفلاند كافاليرز مجددًا بنجاحه في الموسم الماضي، من خلال انطلاقة قوية في الموسم الجديد، حيث افتتح منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بفوز كبير على ضيفه نيويورك نيكس (117ـ 88)، فجر امس الأربعاء، على ملعب كيكن لوانز أرينا. وفي أولى مباريات الموسم الجديد، أحرز النجم ليبرون جيمس، ثلاثية مزدوجة، وسجل 19 نقطة، و14 تمريرة حاسمة، و11 متابعة لكليفلاند كافاليرز، وأضاف زميله كيري ايرفينج 29 نقطة منها 19 نقطة في الربع الثالث من المباراة. كان كافاليرز، نجح الموسم الماضي في أن يصبح أول فريق يحول تأخره (1ـ3) بنهائي دوري السلة الأمريكي إلى الفوز في النهاية، حيث حسم اللقب على حساب جولدن ستيت واريورز، بعد نهائي حسم في المباراة السابعة. وجاء فوز كليفلاند كافاليرز باللقب، لينهي مدة انتظار دامت 52 عامًا لم يعتلِ خلالها الفريق، منصة التتويج.

وأقيمت المباراة الافتتاحية للموسم، تزامنًا مع انطلاق منافسات السلسلة العالمية، المرحلة الختامية من دوري البيسبول الأمريكي في ملعب بروجريسيف فيلد القريب من كيكن لوانز أرينا، حيث التقى كليفلاند إنديانز، مع شيكاغو كوبس. وتابعت الجماهير، سواء داخل ملعب كيكن أو خارجه، من خلال الشاشات، لقطات من منافسات نهائي دوري السلة في الموسم الماضي، قبل بدء الاحتفالية التي سبقت مباراة كافاليرز، ونيكس، والتي شهدت تقديم آدم سيلفر رئيس رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، خاتم البطولة إلى دان جيلبرت، مالك نادي كافاليرز.