– October 26, 2016

5 مواهب تلمع في دوري أبطال أفريقيا

نجوم تتألق في سماء القارة السمراء وتخطف الأضواء

{ القاهرة – وكالات: أسدل الستار على بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا العام، والتي شهدت ظهور بطل جديد، هو فريق صن داونز الجنوب إفريقي، كما شهدت أيضا ظهور مواهب لامعة خطفت الأنظار، ونالت إشادة المتابعين للكرة الإفريقية. وتغلب صن داونز على الزمالك في الدور النهائي بنتيجة إجمالية 3-1 . ونرصد في التقرير التالي 5 من هذه المواهب على النحو التالي:

خاما بيليات

نجح خاما بيليات، لاعب صن داونز، في خطف الأضواء بأدائه مع فريقه، وتسجيله 3 أهداف في البطولة، أسهم في التتويج بالبطولة، وهو مهاجم سريع يجيد أداء دور رأس الحربة الصريح بجانب اللعب كجناح سريع على الأطراف. بيليات مهاجم منتخب زيمبابوي لمع بشدة هذا الموسم، لكنه لعب من قبل في صفوف فريق أياكس كيب تاون الجنوب أفريقي وقضى معه 3 أعوام ولكنه يعيش طفرة فنية رائعة مع صن داونز منذ انضمامه إليه في عام 2013 . وأصبح بيليات محط اهتمام أنظار أندية كبرى في القارة السمراء مثل الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية بجانب تقارير إعلامية جنوب إفريقية أكدت اهتمام نادي نيوكاسل الإنكليزي بضمه.

ستانلي

رغم أن النيجيري ستانلي أوهاويتشي مهاجم فريق الزمالك لم يخض منافسات البطولة منذ البداية والتحق بوصيف البطولة منذ دور المجموعات عقب استعارته من وادي دجلة إلا أنه خطف الأنظار بشدة. ولعب ستانلي بديلاً في لقاء إنيمبا النيجيري في ختام دور المجموعات ثم خاض مباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال ثم لقائي صن داونز في النهائي. ولعب المهاجم النيجيري دورا مؤثرا في صعود الزمالك بعدما سجل مع الفريق الأبيض في مرمى الوداد ليمنح بطل مصر التأهل للنهائي بعد الخسارة بنتيجة 2-5 بفضل فوزه ذهابا برباعية دون رد.

أونداما

استفاد الوداد المغربي من خبرة نجمه الكونغولي فابريس أونداما صاحب الـ28 عاما بعدما تقدم إلى دور الأربعة وظهر بقوة في البطولة القارية. وسجل أونداما 4 أهداف في 11 مباراة خاضها ببطولة دوري الأبطال هذا العام ليعيد للأذهان ذكريات مشاركته مع الوداد في دوري الأبطال عام 2011 حين حل وصيفا وقاد الوداد في البطولة الحالية للمربع الذهبي. ونجح أونداما في ترك بصمات مؤثرة مع الوداد وشكل أحد أطراف هجوم ودادي مرعب في البطولة مع رضا هجهوج وأيضاً الليبيري ويليام جيبور حين انضم للفريق والنيجيري شيكاتارا.

زاكري

لفت أيضا يانيك زاكري مهاجم فريق أسيك الإيفواري في البطولة القارية بعدما ساهم بقوة في نتائج الفريق الأصفر وتأهله لدور المجموعات بالبطولة. وخطف صن داونز خدمات اللاعب بعد صراع مع نادي الزمالك للاستفادة من قدراته المهارية والتهديفية التي ظهرت تحديداً في دور المجموعات. وسجل زاكري 3 أهداف في دوري الأبطال هذا العام وخطف الأضواء بتسديداته القوية والمركزة على مرمى المنافسين مثلما فعل في الأهلي بملعب برج العرب وأحرز هدفاً مميزاً.

تشاما

اللاعب الزامبي كلاتوس تشاما كان أيضا أحد النجوم الموهوبين الذين تألقوا في بطولة دوري الأبطال عبر بوابة نادي زيسكو يونايتد أحد مفاجآت النسخة الحالية والذي تأهل للمربع الذهبي. تشاما ساهم في صعود زيسكو إلى دور المجموعات وعبوره وصيفاً خلف الوداد المغربي والإطاحة بالأهلي صاحب الرقم القياسي في حصد الألقاب القارية. وساهم تألق تشاما في انضمامه لمنتخب زامبيا هذا العام ومشاركته في 4 مباريات دولية. بصمات مؤثرة مع الوداد وشكل أحد أطراف هجوم ودادي مرعب في البطولة مع رضا هجهوج وأيضاً الليبيري ويليام جيبور حين انضم للفريق والنيجيري شيكاتارا.