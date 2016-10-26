عناصر داعش يحلقون لحاهم مع تضييق الخناق على الموصل

– October 26, 2016

التنظيم‭ ‬يوهم‭ ‬الأهالي‭ ‬بسيارات‭ ‬تحمل‭ ‬شعارات‭ ‬عراقية‭ ‬لاعتقال‭ ‬المرحبين‭ ‬بالتحرير

الخازر‭ – ‬الموصل‭ – ‬اربيل

كريم‭ ‬عبد‭ ‬زاير‭ – ‬الزمان‭ ‬

بدأ‭ ‬مقاتلو‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬يحلقون‭ ‬لحاهم‭ ‬ويغيرون‭ ‬مخابئهم‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬مع‭ ‬تقدم‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬بضعة‭ ‬كيلومترات‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬معاقل‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬وقال‭ ‬مراسل‭ ‬الزمان‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬ان‭ ‬التنظيم‭ ‬بدأ‭ ‬يستخدم‭ ‬سيارات‭ ‬مصفحة‭ ‬سبق‭ ‬ان‭ ‬استولى‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬جهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬واعاد‭ ‬شعار‭ ‬الجهاز‭ ‬عليها‭ ‬لايهام‭ ‬الناس‭ ‬بوصول‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬ولمعرفة‭ ‬ردة‭ ‬فعلهم‭ ‬والقاء‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬المرحبين‭ ‬بالقوات‭ ‬وهم‭ ‬كثر‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬تتزايد‭ ‬أعداد‭ ‬النازحين‭ ‬الفارين‭ ‬من‭ ‬ضواحي‭ ‬المدينة‭ ‬هربا‭ ‬من‭ ‬المعارك‭.‬وافاد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬اتصالات‭ ‬هاتفية‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬عناصر‭ ‬داعش‭ ‬يتأهبون‭ ‬للهجوم‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬بعد‭ ‬التقدم‭ ‬الذي‭ ‬احرزته‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬اخيرا‭ ‬على‭ ‬الجبهة‭ ‬الشرقية‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬جهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬يبعد‭ ‬خمسة‭ ‬كليومترات‭ ‬عن‭ ‬مركز‭ ‬المدينة‭.‬وقال‭ ‬ابو‭ ‬سيف‭ ‬وهو‭ ‬اسم‭ ‬مستعار‭ ‬استخدمه‭ ‬احد‭ ‬السكان‭ ‬خشية‭ ‬على‭ ‬حياته‭ ‬‮«‬شاهدت‭ ‬عناصر‭ ‬داعش‭ ‬مختلفين‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬عن‭ ‬المرة‭ ‬السابقة‭ ‬التي‭ ‬رايتهم‭ ‬فيها‮»‬‭.‬واضاف‭ ‬الرجل‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬تاجرا‭ ‬وبات‭ ‬عاطلا‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬بسبب‭ ‬الاوضاع‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬‮«‬بدأوا‭ ‬يحلقون‭ ‬لحاهم‭ ‬ويغيرون‭ ‬مظهرهم‭ (…) ‬يبدو‭ ‬انهم‭ ‬خائفون‭ ‬او‭ ‬قد‭ ‬يكونون‭ ‬جاهزين‭ ‬للفرار‮»‬‭.‬وافاد‭ ‬مسؤولون‭ ‬عسكريون‭ ‬وشهود‭ ‬ان‭ ‬عناصر‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬بدأوا‭ ‬بتغيير‭ ‬امكنة‭ ‬سكنهم‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الشرقي‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬الى‭ ‬الجانب‭ ‬الغربي‭ ‬وهو‭ ‬المعقل‭ ‬التقليدي‭ ‬السابق‭ ‬لهم‭ ‬لجهة‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭.‬واورد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المدينة‭ ‬ان‭ ‬دوي‭ ‬الاشتباكات‭ ‬بات‭ ‬يسمع‭ ‬في‭ ‬الجانبين‭ ‬الشرقي‭ ‬والشمالي‭ ‬للمدينة،‭ ‬فيما‭ ‬باتت‭ ‬طائرات‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تحلق‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬اكثر‭ ‬انخفاضا‭ ‬من‭ ‬العادة‭.‬

ويواصل‭ ‬عشرات‭ ‬الاف‭ ‬المقاتلين‭ ‬العراقيين‭ ‬التقدم‭ ‬نحو‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬الجنوب‭ ‬والشرق‭ ‬والشمال،‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭ ‬الجاري‭.‬

وتجري‭ ‬العملية‭ ‬البرية‭ ‬باسناد‭ ‬جوي‭ ‬يقدمه‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬حملته‭ ‬بعيد‭ ‬استيلاء‭ ‬التنظيم‭ ‬على‭ ‬مساحات‭ ‬شاسعة‭ ‬من‭ ‬الاراضي‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬سوريا‭ ‬قبل‭ ‬عامين‭. ‬واستعادت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬وقوات‭ ‬البشمركة‭ ‬الكردية‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬القرى‭ ‬خلال‭ ‬تقدمها‭ ‬منذ‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬وذلك‭ ‬رغم‭ ‬تعرضها‭ ‬لقصف‭ ‬بالصواريخ‭ ‬وعمليات‭ ‬قنص‭ ‬وتفجيرات‭ ‬بسيارات‭ ‬مفخخة‭ ‬يقودها‭ ‬انتحاريون‭.‬

‭- ‬نزوح‭ -‬

في‭ ‬موازاة‭ ‬استمرار‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية،‭ ‬اعلن‭ ‬وزير‭ ‬الهجرة‭ ‬والمهجرين‭ ‬العراقي‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬الجاف‭ ‬الاربعاء‭ ‬ان‭ ‬وزارته‭ ‬استقبلت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬3300‭ ‬نازح،‭ ‬في‭ ‬اكبر‭ ‬موجة‭ ‬نزوح‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬لاستعادة‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬الجهاديين‭. ‬واثارت‭ ‬معركة‭ ‬الموصل‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬كارثة‭ ‬انسانية،‭ ‬فيما‭ ‬حذرت‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬امكان‭ ‬نزوح‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭. ‬وقال‭ ‬الجاف‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬امس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬شهد‭ ‬موجة‭ ‬كبيرة‭ ‬للنازحين‭ ‬تعد‭ ‬الاكثر‭ ‬عددا‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬لتحرير‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى‭ ‬من‭ ‬دنس‭ ‬الارهاب‭ ‬المتمثل‭ ‬بعصابات‭ ‬داعش‭ ‬الاجرامية‮»‬‭. ‬وتفيد‭ ‬ارقام‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬ان‭ ‬نحو‭ ‬ثمانية‭ ‬الاف‭ ‬و940‭ ‬شخصا‭ ‬نزحوا‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الموصل‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الهجوم‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭. ‬

وافاد‭ ‬مراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬مدنيين‭ ‬من‭ ‬قرى‭ ‬في‭ ‬ضواحي‭ ‬الموصل‭ ‬الشرقية‭ ‬نقلوا‭ ‬في‭ ‬حافلات‭ ‬الى‭ ‬مخيمات‭ ‬للنازحين‭ ‬قرب‭ ‬منطقة‭ ‬الخازر‭. ‬وقالت‭ ‬ام‭ ‬علي‭ (‬35‭ ‬عاما‭) ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬اخرجنا‭ ‬الجيش‭ ‬وقالوا‭ ‬لنا‭ ‬غادروا‭ ‬وسننظر‭ ‬في‭ ‬تفاصيل‭ ‬سكنكم‮»‬‭.‬وقال‭ ‬عصام‭ ‬صدوع‭ (‬22‭ ‬عاما‭) ‬‮«‬عشنا‭ ‬اياما‭ ‬وليالي‭ ‬مرعبة،‭ ‬اصوات‭ ‬الانفجارت‭ ‬اصبحت‭ ‬اقرب،‭ ‬والدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬كانت‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬حياتنا،‭ ‬لذلك‭ ‬قررنا‭ ‬الفرار‮»‬‭.‬من‭ ‬جهته،‭ ‬تحدث‭ ‬قائد‭ ‬الشرطة‭ ‬الاتحادية‭ ‬الفريق‭ ‬رائد‭ ‬شاكر‭ ‬جودت‭ ‬عن‭ ‬‮«‬نزوح‭ ‬جماعي‭ ‬للعائلات‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬الشورة‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬قطعاتنا‮»‬‭.‬وكان‭ ‬وزراء‭ ‬دفاع‭ ‬13‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬عرضوا‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬سير‭ ‬عملية‭ ‬الموصل‭ ‬ونتائجها،‭ ‬وخصوصا‭ ‬ان‭ ‬الانظار‭ ‬باتت‭ ‬تتجه‭ ‬الى‭ ‬مدينة‭ ‬الرقة،‭ ‬‮«‬عاصمة‮»‬‭ ‬الجهاديين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭.‬واكد‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الاميركي‭ ‬اشتون‭ ‬كارتر‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬بدأنا‭ ‬الاستعدادات‭ ‬لعزل‭ ‬الرقة‮»‬،‭ ‬معددا‭ ‬الانتصارات‭ ‬ضد‭ ‬الجهاديين‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الرقة‭ ‬عبر‭ ‬استعادة‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تدعمها‭ ‬واشنطن‭ ‬لمنبج‭ ‬في‭ ‬اب‭/‬اغسطس‭ ‬2016‭.‬من‭ ‬جهتها،‭ ‬أعلنت‭ ‬الرئاسة‭ ‬الفرنسية‭ ‬الاربعاء‭ ‬تمديد‭ ‬مهمة‭ ‬حاملة‭ ‬الطائرات‭ ‬‮«‬شارل‭ ‬ديغول‮»‬‭ ‬والقطع‭ ‬المواكبة‭ ‬لها‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬استعادة‭ ‬الموصل،‭ ‬حتى‭ ‬منتصف‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭.‬

وتنشر‭ ‬فرنسا‭ ‬حاملة‭ ‬الطائرات‭ ‬‮«‬شارل‭ ‬ديغول‮»‬‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭ ‬منذ‭ ‬30‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر،‭ ‬في‭ ‬ثالث‭ ‬مهمة‭ ‬لها‭ ‬ضمن‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬منذ‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2015‭. ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬ان‭ ‬يستمر‭ ‬هذا‭ ‬الانتشار‭ ‬لشهر‭. ‬كذلك،‭ ‬تعتزم‭ ‬كندا‭ ‬اقامة‭ ‬جسر‭ ‬جوي‭ ‬يتيح‭ ‬استقبال‭ ‬اللاجئين‭ ‬الايزيديين‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭.‬