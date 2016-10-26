– October 26, 2016

مريم فيلم للخطيب يحصد جوائز مهرجانات عربية

الحرب تفتح أفق السينما السورية

نزار شهيد الفدعم

رغم الحرب وأهوالها والدمار الذي يخلفه كل يوم والحصار الذي يفرضه الإخوة والأشقاء وبعض دول الجوار على سوريا وشعبها لكن السينما السورية تولد من رحم الخراب والدمار والموت وهي اقوي مما كانت عليه قبل الحرب… وتقاتل وزارة الثقافة ومؤسسة السينما السورية من اجل ديمومة الإنتاج وتطوير خطط العمل واستثمار الطاقات المتوفرة والموجودة والاستعانة بالخبرات الأجنبية من اجل صنع أفلام بمواصفات عالية وعالمية.

وخلال أيام مهرجان العراق السينمائي الدولي الأول تعرفت على مجموعة من الأفلام السورية التي أنتجت خلال السنوات الأخيرة فيلم مريم للمخرج باسل الخطيب 2012 حصد الجائزة الأولى من مهرجان مسقط بدورته الثامنة ومهرجان وهران بدورته السابعة ومهرجان الداخلة المغربي بدورته الرابعة و فيلم بانتظار الخريف للمخرج جود سعيد 2015 نال جائزة أفضل فيلم بمسابقة أفاق السينما العربية من مهرجان القاهرة بدورته الأخيرة و فيلم إنا وأنت وأمي وأبي 2015 و فيلم العاشق للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد و فيلم فانيا وتتبدد 2015 للمخرج نجدة أنزور ، وكان كل واحد من هذه الأفلام يستحق جائزة لكن إدارة المهرجان قررت إن تكون كل الأفلام المشاركة بالمهرجان فائزة تقديرا للقضايا المطروحة فيها السينما بمواجهة الإرهاب .

هذه الأفلام وغيرها عكست الواقع السوري برؤى” متعددة وبأساليب سينمائية مختلفة لكنها متقدمة فنيا وفكريا لذلك صارت محط أنظار المهرجانات السينمائية العالمية وصناع السينما والمهتمين فيها من اكاديمين ودارسين وهواة .

وإذا كانت الفضائيات العربية قد فرضت حصارا ” ظالما” على بعض من نتاج المسلسلات السورية وعلى بعض الفنانين والفنيين الذين ارتبطوا بتراب سوريا وسمائها وشعبها من خلال محاولة صنع نجوما” يجسدون أفكارها وراؤها من خلال تركيزها على مسلسلات تخدم قضاياها عبر مغازلة الماضي بعيدا عن سوريا المعاصرة المتمدنة والمتحضرة التي تخوض حربا” شرسة مع قوى الظلام والتكفيريين لأنه الماضي المعبئ بروح الانتقام والثأر والتخلف يخدم أهداف هذه الفضائيات بدائرة الصراع الدائر اليوم ، لكنها من جانب أخر فتحت أفاقا” كبيرة ” وواسعة للسينما السورية كي تحلق عاليا بين مهرجانات العالم ودوره عرضه وهذا كله يحسب لمديرية السينما والمسرح في وزارة الثقافة السورية التي لم ترتكن للكسل بل بحثت ومدت يد التعاون مع القطاع الخاص من اجل الإنتاج بصيغ مقبولة للطرفين تنقذ السينما السورية من الركود وتحرك الساكن في هذا الجسد الكبير المبدع المملوئة بالعطاء والإبداع اعمالأ فنية تحاكي الواقع اليومي للحياة الاجتماعية السورية وتنقل لنا حكايات معبرة عن الأوجه المختلفة لصراع الوجود مع عدو جاهل ومتخــــــلف ومدمر وتأثيره هذه الحرب الدائرة على الحياة اليومية للطبقات الشعب كافة .

وبالأمس حصد فيلم سوريين للمخرج باسل الخطيب جائزة أفضل مخرج من مهرجان الإسكندرية وفازت الممثلة السورية رنا شميس بجائزة أفضل ممثلة من المهرجان ذاته عن فيلم فانيا وتتبدد واليوم تصلني الإخبار عن اختيار فيلم رسائل الكرز للنجمة السينمائية السورية سولاف فواخرجي للمشاركة في مهرجان سان بولو في البرازيل وكان ال فيلم قد حصد العديد من جوائز المهرجانات التي شارك بها في السنة الأخيرة .

الأفلام الروائية السورية الطويلة والقصيرة والوثائقية تجوب العالم متحدية كل حصار حتى تبلغ رسالتها الفكرية والحضارية ولا يكاد يمر شهر من دون إن تنقل لنا الإخبار النجاحات التي تحققها السينما السورية وهي تعيش حالة الحرب يوم بيوم وتتحدى العدوان بالإيمان والفكر والانسان والمدنية والتحضر .