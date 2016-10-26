دراسة:المساواة الاقتصادية الكاملة بين النساء والرجال ستتحقق عام 2186

– October 26, 2016

زوريخ‭ -(‬رويترز‭) – ‬أفادت‭ ‬دراسة‭ ‬صادرة‭ ‬عن‭ ‬المنتدى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العالمي‭ ‬بأن‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬تقريب‭ ‬الفجوة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬العمل‭ ‬يتباطأ‭ ‬بدرجة‭ ‬كبيرة‭ ‬باستثناء‭ ‬ملحوظ‭ ‬في‭ ‬رواندا‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تتساوى‭ ‬فيها‭ ‬أجور‭ ‬الرجال‭ ‬والنساء‭ ‬رغم‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تتعافى‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬حرب‭ ‬أهلية‭ ‬شهدت‭ ‬عمليات‭ ‬إبادة‭.‬

وزاد‭ ‬المنتدى‭ ‬الذي‭ ‬يتخذ‭ ‬من‭ ‬جنيف‭ ‬مقرا‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬تقديراته‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمساواة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬بمقدار‭ ‬53‭ ‬عاما‭ ‬بعدما‭ ‬وجد‭ ‬اختلالات‭ ‬مزمنة‭ ‬في‭ ‬المرتبات‭ ‬والتمثيل‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬العمل‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬تباطؤ‭ ‬خطى‭ ‬التقدم‭ ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬ذروة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2013‭. ‬ويتوقع‭ ‬المنتدى‭ ‬الآن‭ ‬تحقق‭ ‬المساواة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2186‭ ‬أي‭ ‬بعد‭ ‬170‭ ‬عاما‭. ‬وقال‭ ‬المنتدى‭ ‬لدى‭ ‬إعلان‭ ‬تقريره‭ ‬عن‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬لعام‭ ‬2016‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬‮«‬التقدم‭ ‬نحو‭ ‬المساواة‭ ‬في‭ ‬الركيزة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الأساسية‭ ‬تباطأ‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬حتى‭ ‬أن‭ ‬الفجوة‭ ‬أصبحت‭ ‬الآن‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2008‭.‬‮»‬‭ ‬ووجد‭ ‬معدو‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬حصلن‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬قليلا‭ ‬عن‭ ‬نصف‭ ‬الأجور‭ ‬التي‭ ‬حصل‭ ‬عليها‭ ‬نطراؤهن‭ ‬الرجال‭ ‬رغم‭ ‬أنهن‭ ‬يعملن‭ ‬ساعات‭ ‬أطول‭ ‬وأن‭ ‬مشاركتهن‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬تعادل‭ ‬ثلثي‭ ‬مشاركة‭ ‬الرجال‭.‬

وكانت‭ ‬الفروق‭ ‬أكثر‭ ‬وضوحا‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬بل‭ ‬وفي‭ ‬دول‭ ‬مرتفعة‭ ‬الدخل‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭.‬

وقال‭ ‬المنتدى‭ ‬السويسري‭ ‬غير‭ ‬الهادف‭ ‬للربح‭ ‬إن‭ ‬الفجوات‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬والصحة‭ ‬كادت‭ ‬أن‭ ‬تتلاشى‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬‮«‬واسعة‭ ‬جدا‮»‬‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتمكين‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭. ‬والتمثيل‭ ‬السياسي‭ ‬للمرأة‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ربع‭ ‬التمثيل‭ ‬السياسي‭ ‬للرجل‭ .‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬التقرير‭ ‬‮«‬عدد‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬المواقع‭ ‬الكبرى‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬منخفضا‭ ‬بقوة‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬أربع‭ ‬دول‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لديها‭ ‬أعداد‭ ‬متماثلة‭ ‬من‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬المجالس‭ ‬التشريعية‭ ‬وفي‭ ‬المناصب‭ ‬العليا‭ ‬ومواقع‭ ‬المدراء‭ ‬رغم‭ ‬حقيقة‭ ‬أن‭ ‬95‭ ‬بلدا‭ ‬يتعلم‭ ‬لديه‭ ‬الآن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬يساوي‭ ‬أو‭ ‬يتجاوز‭ ‬عدد‭ ‬الرجال‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الجامعي‭.‬‮»‬