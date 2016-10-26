أبل تتوقع أرباحاً غير متناسبة مع المبيعات القوية في موسم العطلات

– October 26, 2016

كاليفورنيا‭ -(‬رويترز‭) – ‬تراجعت‭ ‬مبيعات‭ ‬شركة‭ ‬أبل‭ ‬من‭ ‬هواتف‭ ‬آيفون‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬وتوقعت‭ ‬الشركة‭ ‬هامشا‭ ‬للربح‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬العطلات‭ ‬القادم‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬توقعاتها‭ ‬بتحقيق‭ ‬مبيعات‭ ‬قياسية‭ ‬مما‭ ‬هبط‭ ‬بأسهمها‭.‬

وقالت‭ ‬الشركة‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إنها‭ ‬قاب‭ ‬قوسين‭ ‬أو‭ ‬أدنى‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬تحسن‭ ‬في‭ ‬مبيعاتها‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تراجع‭ ‬الإيرادات‭ ‬هناك‭ ‬بنحو‭ ‬30‭ ‬بالمئة‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬السابق‭. ‬وقالت‭ ‬إنها‭ ‬سجلت‭ ‬مبيعات‭ ‬ضعيفة‭ ‬في‭ ‬الهند‭. ‬لكن‭ ‬انخفاضا‭ ‬طفيفا‭ ‬في‭ ‬الإيرادات‭ ‬المالية‭ ‬للربع‭ ‬الأخير‭ ‬وتوقعات‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬هامش‭ ‬الربح‭ ‬الإجمالي‭ ‬دون‭ ‬توقعات‭ ‬المحللين‭ ‬يعكس‭ ‬مخاوف‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أبل‭ ‬قد‭ ‬خسرت‭ ‬تفوقها‭ ‬التكنولوجي‭ ‬رغم‭ ‬إصدارها‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬الهاتف‭ ‬آيفون‭ ‬7‭. ‬وهبطت‭ ‬أسهم‭ ‬أبل‭ ‬2‭.‬8‭ ‬بالمئة‭ ‬إلى‭ ‬114‭.‬99‭ ‬دولار‭ ‬للسهم‭ ‬خارج‭ ‬ساعات‭ ‬التداول‭.‬

وقال‭ ‬المدير‭ ‬المالي‭ ‬لوكا‭ ‬مايستري‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬مع‭ ‬رويترز‭ ‬‮«‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬معرفة‮»‬‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬أثر‭ ‬بعد‭ ‬لوقف‭ ‬بيع‭ ‬هواتف‭ ‬جالاكسي‭ ‬نوت‭ ‬7‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬شركة‭ ‬سامسونج‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬بسبب‭ ‬مشكلات‭ ‬تتعلق‭ ‬باشتعال‭ ‬الهواتف‭ ‬ذاتيا‭ ‬واحتراقها‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬أبل‭ ‬‮«‬تعاني‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬المعروض‮»‬‭ ‬وتبيع‭ ‬كل‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬التي‭ ‬تستطيع‭ ‬إنتاجها‭.‬

وقالت‭ ‬أبل‭ ‬إنها‭ ‬باعت‭ ‬45‭.‬51‭ ‬مليون‭ ‬هاتف‭ ‬آيفون‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الثلاثة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬سبتمبر‭ ‬أيلول‭ ‬بما‭ ‬يفوق‭ ‬متوسط‭ ‬توقعات‭ ‬المحللين‭ ‬ببيع‭ ‬44‭.‬8‭ ‬مليون‭ ‬هاتف‭ ‬بحسب‭ ‬شركة‭ ‬فاكتست‭ ‬سترتيت‭ ‬أكاونت‭ ‬للأبحاث‭. ‬وبحسب‭ ‬تومسون‭ ‬رويترز‭ ‬آي‭/‬بي‭/‬إي‭/‬إس‭ ‬هبطت‭ ‬الإيرادت‭ ‬بنسبة‭ ‬تسعة‭ ‬بالمئة‭ ‬إلى‭ ‬46‭.‬85‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬بما‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬توقعات‭ ‬وول‭ ‬ستريت‭. ‬وتتوقع‭ ‬أبل‭ ‬إيرادات‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬76‭ ‬و78‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الحالي‭ ‬الذي‭ ‬تحل‭ ‬فيه‭ ‬عطلات‭ ‬كثيرة‭ ‬وهو‭ ‬مستوى‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ ‬متوسط‭ ‬التوقعات‭ ‬البالغ‭ ‬75‭.‬08‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭.‬

وقال‭ ‬مايستري‭ ‬إن‭ ‬أبل‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬متفائلة‭ ‬بخصوص‭ ‬أنشطتها‭ ‬في‭ ‬الصين‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الطلب‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬أجهزة‭ ‬آيفون‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬أبل‭ ‬جعل‭ ‬الشركة‭ ‬واثقة‭ ‬في‭ ‬نتائج‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭.‬

وقال‭ ‬تيم‭ ‬كوك‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشركة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬على‭ ‬الهاتف‭ ‬مع‭ ‬المحللين‭ ‬إن‭ ‬الهند‭ ‬مهيأة‭ ‬لتحقيق‭ ‬انتعاش‭ ‬في‭ ‬مبيعات‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬تشغيل‭ ‬شبكة‭ ‬الجيل‭ ‬الرابع‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬أو‭ ‬العام‭ ‬القادم‭. ‬ولمح‭ ‬كذلك‭ ‬إلى‭ ‬مجالات‭ ‬محتملة‭ ‬للأنشطة‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭. ‬وأحجم‭ ‬كوك‭ ‬عن‭ ‬الإفصاح‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬أبل‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬إنتاج‭ ‬سيارة‭ ‬غير‭ ‬أنه‭ ‬وصف‭ ‬ذلك‭ ‬القطاع‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬يسترعي‭ ‬الاهتمام‮»‬‭.‬