تويوتا تستدعي 5.8 مليون سيارة في اليابان والخارج
طوكيو – رويترز :أعلنت شركة تويوتا موتور اليابانية الأربعاء إنها ستستدعي نحو 5.8 مليون سيارة بيعت في اليابان والخارج بسبب احتمال وجود عيب في وسادات الهواء التي صنعتها شركة تاكاتا. وفي رسالة بالبريد الالكتروني قالت أكبر شركة في العالم لصناعة السيارات إن الاستدعاء يشمل مركبات كورولا وفيتز -التي تسوق في الخارج تحت اسم ياريس – المنتجة في الفترة من مايو أيار 2000 إلى نوفمبر تشرين الثاني 2001 ومن أبريل نيسان 2006 إلى ديسمبر كانون الأول 2014 . ويشمل الاستدعاء 1.16 مليون مركبة في اليابان و820 ألف مركبة بيعت الصين ونحو 1.47 مليون سيارة في السوق الأوروبية وغيرها .