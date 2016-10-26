تويوتا تستدعي 5.8 مليون سيارة في اليابان والخارج

– October 26, 2016

طوكيو‭ – ‬رويترز‭ :‬أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬تويوتا‭ ‬موتور‭ ‬اليابانية‭ ‬الأربعاء‭ ‬إنها‭ ‬ستستدعي‭ ‬نحو‭ ‬5‭.‬8‭ ‬مليون‭ ‬سيارة‭ ‬بيعت‭ ‬في‭ ‬اليابان‭ ‬والخارج‭ ‬بسبب‭ ‬احتمال‭ ‬وجود‭ ‬عيب‭ ‬في‭ ‬وسادات‭ ‬الهواء‭ ‬التي‭ ‬صنعتها‭ ‬شركة‭ ‬تاكاتا‭. ‬وفي‭ ‬رسالة‭ ‬بالبريد‭ ‬الالكتروني‭ ‬قالت‭ ‬أكبر‭ ‬شركة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لصناعة‭ ‬السيارات‭ ‬إن‭ ‬الاستدعاء‭ ‬يشمل‭ ‬مركبات‭ ‬كورولا‭ ‬وفيتز‭ -‬التي‭ ‬تسوق‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬تحت‭ ‬اسم‭ ‬ياريس‭ – ‬المنتجة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬مايو‭ ‬أيار‭ ‬2000‭ ‬إلى‭ ‬نوفمبر‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭ ‬2001‭ ‬ومن‭ ‬أبريل‭ ‬نيسان‭ ‬2006‭ ‬إلى‭ ‬ديسمبر‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭ ‬2014‭ . ‬ويشمل‭ ‬الاستدعاء‭ ‬1‭.‬16‭ ‬مليون‭ ‬مركبة‭ ‬في‭ ‬اليابان‭ ‬و820‭ ‬ألف‭ ‬مركبة‭ ‬بيعت‭ ‬الصين‭ ‬ونحو‭ ‬1‭.‬47‭ ‬مليون‭ ‬سيارة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الأوروبية‭ ‬وغيرها‭ .‬