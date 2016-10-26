أسهل مكان للاستثمار في العالم

– October 26, 2016

واشنطن‭ -(‬رويترز‭) – ‬تفوقت‭ ‬نيوزيلندا‭ ‬على‭ ‬سنغافورة‭ ‬لتصبح‭ ‬أسهل‭ ‬بلد‭ ‬يمكن‭ ‬الاستثمار‭ ‬فيه‭ ‬في‭ ‬أحدث‭ ‬تقييم‭ ‬للبنك‭ ‬الدولي‭ ‬بينما‭ ‬تحسن‭ ‬أداء‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الاقتصادات‭ ‬الصاعدة‭ ‬بإجراء‭ ‬إصلاحات‭ ‬مؤيدة‭ ‬للاستثمار‭.‬وفي‭ ‬تقريره‭ ‬السنوي‭ ‬عن‭ ‬الاستثمار‭ ‬تحدث‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬عن‭ ‬تقليص‭ ‬الضرائب‭ ‬المتصلة‭ ‬بالعمل‭ ‬والقواعد‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تسهل‭ ‬عملية‭ ‬دفع‭ ‬الضرائب‭ ‬كأهم‭ ‬أسباب‭ ‬منح‭ ‬نيوزيلندا‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كانت‭ ‬تحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭. ‬ودخلت‭ ‬مقدونيا‭ ‬قائمة‭ ‬العشر‭ ‬الأوائل‭ ‬بينما‭ ‬حققت‭ ‬بروناي‭ ‬أعلى‭ ‬معدلات‭ ‬التحسن‭ ‬لتنتقل‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬والسبعين‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬والثمانين‭. ‬ويتتبع‭ ‬تقرير‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬التغييرات‭ ‬التنظيمية‭ ‬في‭ ‬190‭ ‬دولة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالشركات‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬عملها‭ ‬من‭ ‬تسهيل‭ ‬قواعد‭ ‬بدء‭ ‬الأعمال‭ ‬التجارية‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬الائتمان‭ ‬إلى‭ ‬حقوق‭ ‬الملكية‭ .‬