بول بيتي..أول كاتب أمريكي يفوز بجائزة مان بوكر

– October 26, 2016

لندن‭ -‬الزمان‭ -(‬رويترز‭) – ‬أصبح‭ ‬الكاتب‭ ‬بول‭ ‬بيتي‭ ‬أمس‭ ‬أول‭ ‬أمريكي‭ ‬يفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬مان‭ ‬بوكر‭ ‬المرموقة‭ ‬في‭ ‬الأدب‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬روايته‭ (‬ذا‭ ‬سيل‭ ‬أوت‭) ‬التي‭ ‬تتناول‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الأعراق‭ ‬والقوميات‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بسخرية‭ ‬لاذعة‭. ‬ويحاول‭ ‬راوي‭ ‬القصة‭ ‬وهو‭ ‬أمريكي‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬أفريقي‭ ‬يدعى‭ (‬بونبون‭) ‬إعادة‭ ‬بلدته‭ ‬بولاية‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬إلى‭ ‬الخريطة‭ ‬التي‭ ‬أزيلت‭ ‬منها‭ ‬رسميا‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعادة‭ ‬تطبيق‭ ‬نظام‭ ‬العبودية‭ ‬والتمييز‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الثانوية‭. ‬وتقع‭ ‬الرواية‭ ‬في‭ ‬289‭ ‬صفحة‭ ‬وتبدأ‭ ‬بمثول‭ ‬بونبون‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬واسترجاعه‭ ‬للأحداث‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬محاكمته‭. ‬وقال‭ ‬بيتي‭ ‬بعينين‭ ‬مغرورقتين‭ ‬بالدموع‭ ‬فور‭ ‬إعلان‭ ‬فوزه‭ ‬بالجائزة‭ ‬في‭ ‬مراسم‭ ‬بقاعة‭ ‬جيلدهول‭ ‬التاريخية‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬كتاب‭ ‬صعب‭. ‬كان‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬علي‭ ‬كتابته‭ ‬ومن‭ ‬الصعب‭ ‬قراءته‭.‬‮»‬‭ ‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬المهم‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬مهما‭ ‬بالنسبة‭ ‬للآخرين‭ ‬فهذا‭ ‬أمر‭ ‬يبعث‭ ‬على‭ ‬الرضا‭ ‬بحق‭.‬‮»‬‭ ‬وقالت‭ ‬أماندا‭ ‬فورمان‭ ‬رئيسة‭ ‬الهيئة‭ ‬المانحة‭ ‬للجائزة‭ ‬والمكونة‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬حكام‭ ‬إن‭ ‬رواية‭ (‬ذا‭ ‬سيل‭ ‬أوت‭) ‬فازت‭ ‬بالإجماع‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬استمر‭ ‬لنحو‭ ‬أربع‭ ‬ساعات‭. ‬وتبلغ‭ ‬قيمة‭ ‬جائزة‭ ‬مان‭ ‬بوكر‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭ (‬60900‭ ‬دولار‭). ‬

وأضافت‭ ‬‮«‬تغوص‭ (‬الرواية‭) ‬في‭ ‬قلب‭ ‬المجتمع‭ ‬الأمريكي‭ ‬المعاصر‭ ‬بطرافة‭ ‬وحشية‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬أره‭ ‬منذ‭ ‬سويفت‭ ‬أو‭ ‬توين‮»‬‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬الأديبين‭ ‬الراحلين‭ ‬جوناثان‭ ‬سويفت‭ ‬ومارك‭ ‬توين‭.‬

وصدرت‭ ‬الرواية‭ ‬عن‭ ‬دار‭ ‬نشر‭ (‬وان‭ ‬وورلد‭) ‬وهي‭ ‬ثاني‭ ‬رواية‭ ‬تنشرها‭ ‬الدار‭ ‬وتفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬مان‭ ‬بوكر‭ ‬بعدما‭ ‬فازت‭ ‬رواية‭ (‬ايه‭ ‬بريف‭ ‬هيستوري‭ ‬اوف‭ ‬سيفين‭ ‬كيلينجز‭) ‬للكاتب‭ ‬مارلون‭ ‬جيمس‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬جاميكا‭ ‬بالجائزة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬