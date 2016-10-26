الممثل البريطاني هيو لوري يحصل على نجمة في ممر مشاهير هوليوود

– October 26, 2016

لوس‭ ‬أنجليس‭ -(‬رويترز‭) – ‬حصل‭ ‬الممثل‭ ‬البريطاني‭ ‬هيو‭ ‬لوري‭ ‬الذي‭ ‬يشتهر‭ ‬بدور‭ ‬الطبيب‭ ‬المشاكس‭ ‬في‭ ‬المسلسل‭ ‬التلفزيوني‭ (‬هاوس‭) ‬على‭ ‬نجمة‭ ‬في‭ ‬ممر‭ ‬هوليوود‭ ‬للمشاهير‭ ‬أمس‭. ‬وكان‭ ‬لوري‭ (‬57‭ ‬عاما‭) ‬مشهورا‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬الثمانينيات‭ ‬لدوره‭ ‬في‭ ‬مسلسلي‭ (‬بلاكادر‭) ‬و‭(‬ايه‭ ‬بيت‭ ‬اوف‭ ‬فراي‭ ‬اند‭ ‬لوري‭) ‬مع‭ ‬صديقه‭ ‬وشريكه‭ ‬الكوميدي‭ ‬السابق‭ ‬ستيفن‭ ‬فراي‭.‬

وانتقل‭ ‬لوري‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬2004‭ ‬للعب‭ ‬دور‭ ‬جريجوري‭ ‬هاوس‭ ‬في‭ ‬المسلسل‭ ‬التلفزيوني‭ ‬الناجح‭ ‬الذي‭ ‬أنتجته‭ ‬فوكس‭ ‬وامتد‭ ‬لثمانية‭ ‬أعوام‭. ‬وفاز‭ ‬بجائزة‭ ‬جولدن‭ ‬جلوب‭ ‬أفضل‭ ‬ممثل‭ ‬في‭ ‬دراما‭ ‬تلفزيونية‭ ‬مرتين‭ ‬عن‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬المسلسل‭. ‬وقال‭ ‬لوري‭ ‬في‭ ‬مراسم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬النجمة‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬‮«‬نسيت‭ ‬عدد‭ ‬المرات‭ ‬وعدد‭ ‬الشبان‭ ‬الذين‭ ‬التقيت‭ ‬بهم‭ ‬وقالوا‭ ‬إنهم‭ ‬يدرسون‭ ‬أو‭ ‬يمارسون‭ ‬الطب‭ ‬لأنهم‭ ‬شاهدوا‭ (‬هاوس‭).‬‮»‬

وأضاف‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬أطباء‭ ‬ينقذون‭ ‬الأرواح‭ ‬اليوم‭ ‬ويتولون‭ ‬توليد‭ ‬النساء‭ ‬ويضمدون‭ ‬الجراح‭ ‬بعدما‭ ‬اتقد‭ ‬خيالهم‭ ‬بالقصص‭ ‬والأفكار‭ ‬والإمكانات‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يكونوا‭ ‬ليفكروا‭ ‬فيها‭.‬‮»‬

ويلعب‭ ‬لوري‭ ‬حاليا‭ ‬بطولة‭ ‬مسلسل‭ ‬الرعب‭ (‬تشانس‭) ‬ويؤدي‭ ‬دور‭ ‬طبيب‭ ‬أعصاب‭ ‬يتولى‭ ‬تشريح‭ ‬الجثث‭.‬

وقال‭ ‬ممر‭ ‬المشاهير‭ ‬في‭ ‬هوليوود‭ ‬عبر‭ ‬موقعه‭ ‬الإلكتروني‭ ‬إن‭ ‬لوري‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬النجمة‭ ‬رقم‭ ‬2593‭ ‬في‭ ‬الممر‭ ‬الشهير‭.‬