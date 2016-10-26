الممثل البريطاني هيو لوري يحصل على نجمة في ممر مشاهير هوليوود
لوس أنجليس -(رويترز) – حصل الممثل البريطاني هيو لوري الذي يشتهر بدور الطبيب المشاكس في المسلسل التلفزيوني (هاوس) على نجمة في ممر هوليوود للمشاهير أمس. وكان لوري (57 عاما) مشهورا بالفعل في بريطانيا في أواخر الثمانينيات لدوره في مسلسلي (بلاكادر) و(ايه بيت اوف فراي اند لوري) مع صديقه وشريكه الكوميدي السابق ستيفن فراي.
وانتقل لوري إلى الولايات المتحدة في 2004 للعب دور جريجوري هاوس في المسلسل التلفزيوني الناجح الذي أنتجته فوكس وامتد لثمانية أعوام. وفاز بجائزة جولدن جلوب أفضل ممثل في دراما تلفزيونية مرتين عن دوره في المسلسل. وقال لوري في مراسم الكشف عن النجمة في لوس أنجليس «نسيت عدد المرات وعدد الشبان الذين التقيت بهم وقالوا إنهم يدرسون أو يمارسون الطب لأنهم شاهدوا (هاوس).»
وأضاف «هناك أطباء ينقذون الأرواح اليوم ويتولون توليد النساء ويضمدون الجراح بعدما اتقد خيالهم بالقصص والأفكار والإمكانات التي لم يكونوا ليفكروا فيها.»
ويلعب لوري حاليا بطولة مسلسل الرعب (تشانس) ويؤدي دور طبيب أعصاب يتولى تشريح الجثث.
وقال ممر المشاهير في هوليوود عبر موقعه الإلكتروني إن لوري حصل على النجمة رقم 2593 في الممر الشهير.