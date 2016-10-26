– October 26, 2016

مواطنون يستغربون ملاحقة قوت الطبقات الفقيرة وإهمال سرّاق المال العام

البرلمان لـ (الزمان): الحكومة فاجأتنا بإستقطاعات جديدة على رواتب الموظفين

بغداد – قصي منذر

قالت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية انها فوجئت بزيادة نسبة الاستقطاعات في رواتب الموظفين والمتقاعدين الى 4,8 بالمئة لدعم الحشد الشعبي والنازحين في موازنة العام المقبل بعد ان كانت 3 بالمئة في موازنة 2016 ، مؤكدة ان البرلمان سيعمل على عدم تمرير الزيادة الجديدة وابقاء نسبة الاستقطاع على ما هي عليه، فيما اعرب مواطنون عن رفضهم للزيادة لأنها ستضاعف الاعباء عليهم، مطالبين الحكومة بعدم المساس برواتبهم والاجتهاد في تحقيق اصلاحات حقيقية والبحث عن وسائل مناسبة تحد من الفساد الاداري والمالي وتضمن ملاحقة سراق المال العام والحد من سرقاتهم بما يضمن الحفاظ عليه . وقالت عضو اللجنة نورة سالم ان (البرلمان فوجئ باستقطاع الحكومة نسبة 4,8 من رواتب الموظفين والمتقاعدين ضمن موازنة العام المقبل)، مؤكدة ان (البرلمان يرفض هذه النسبة وسيعمل خلال مناقشته قانون الموازنة على ارجاعها الى3 بالمئة). واضافت سالم ان (رواتب الوزراء واعضاء مجلس النواب خفضت بنسبة 65 بالمئة، بالاضافة الى تقليل عدد افراد الحمايات والمركبات)، في اشارة الى عدم الحاجة الى استقطاع اضافي لرواتب الموظفين والمتقاعدين، لافتة الى ان (البرلمان عندما يتخذ اجراءات معينة تقوم الحكومة بتقديم طعن في المحكمة الاتحادية والاخيرة تحكم لصالح الحكومة). وتضمنت مسودة قانون الموازنة فقرة تستقطع 4,8 بالمئة من رواتب الموظفين والمتقاعدين لدعم الحشد الشعبي والنازحين بالاضافة الى العديد من الفقرات التي تلحق الضرر بشرائح مختلفة من المجتمع كإيقاف التعينات خلال العام المقبل بإستثناء ثلاث او اربع وزارات. كما طالب مواطنون الحكومة بعدم المساس برواتبهم مراعاة لظروفهم الاقتصادية الصعبة . وقال جابر غازي (مدينة الصدر ) لـ (الزمان) امس (نطالب الحكومة بعدم المساس برواتبنا لما نمر نحن واسرنا به من ظروف معيشية صعبة بسبب تكاليف الحياة الباهظة)، مستغرباً (من زيادة نسب الاستقطاع بشكل مستمر فيما لايزال سراق المال العام يصولون ويجولون في دول العالم وينعمون باموال الشعب، فضلاً عن رواتبهم العالية المجحفة). وتساءل (اين تذهب الاموال التي تحصل عليها الدولة من جباية البلدية والضرائب على السلع المستوردة وموارد النفط وغيرها من الامور؟)، مضيفاً ان (سياسة التقشف التي تتبعها الحكومة تنفذ على المواطن البسيط فقط لذلك اذا وجد تقشف حقيقي فيجب ان يتم خفض اعداد مجلس النواب ومجالس المحافظات والمجالس المحلية). وقالت ام محمود (بغداد – حي اور) لـ(الزمان) (عندما سمعت الخبر لم اصدق فكيف يمكن تحميل باكمله الموظف البسيط اعباء اضافية فوق ما يتحمله )، مضيفة ( انا شخصياً ام لشهيد في الحشد الشعبي وزوجي موظف بسيط في وزارة التربية وأجد من الصعوبة ان نتحمل استقطاعاً جديداً في راتب زوجي ولاسيما ان علينا تأمين متطلبات طالبين جامعيين بالاضافة الى تكاليف المعيشة). وتساءلت (هل يظن القائمون على الامر بأن تكاليف المعيشة تنحصر في تأمين وجبات الطعام الثلاث، الا يأخذون بالحسبان التكاليف الاخرى الظاهرة للعيان مثل الغاز والكهرباء والاتصالات الهاتفية والسكن والنفقات الصحية، فهناك الواجبات الاجتماعية التي نجد انفسنا احياناً محرجين في الوفاء بها). وقال اياد محمود (بابل – المسيب) لـ(الزمان) ان (سياسة التقشف اطلقت منذ سنتين واطلقت معها اجراءات تقشفية عديدة كما حصلت الحكومة على قروض ومساعدات ومنح ، وكان من الواجب ان تنخفض مستويات التقشف لا ان تزداد حتى مع استمر المعارك مع داعش )، مضيفاً ان ( المعركة مع داعش تدخل مراحلها الاخيرة ان شاء الله وهذا يعني البدء بتقليل العناء عن المواطن لا الاستمرار في فرض الاستقطاعات وزيادة اجور الماء والكهرباء). وتساءل (اين الاموال التي اطلقها البنك المركزي لتنشيط القطاعات الصناعية والزراعية وغيرهما ومن ثم تنشيط الاقتصاد، فهل هي مجرد تصريحات كان الغرض منها اعلامياً فيما تتواصل الاستقطاعات المالية براتب الموظف البسيط)، مضيفاً (كيف سينهض البلد اذا كانت الطبقات البسيطة هي التي تتحمل الاعباء فيما ينعم المترفون بالامتيازات وسراق المال العام بما يسرقونه؟). وطالب المسؤولين بـ(التفكير بما يعانيه الموظفون والمتقاعدون من هموم يومية في سبيل لقمة عيش بسيطة وكريمة لأسرهم قبل اتخاذهم مثل هذه القرارات المجحفة).