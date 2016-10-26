واشنطن ولندن:الهجوم على الرقة يبدأ في الاسابيع المقبلة

– October 26, 2016

تمديد‭ ‬مهمة‭ ‬حاملة‭ ‬الطائرات‭ ‬ديغول‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬معركة‭ ‬الموصل

بروكسل‭ – ‬باريس‭ – ‬الزمان‭ ‬

اعلن‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الاميركي‭ ‬اشتون‭ ‬كارتر‭ ‬ونظيره‭ ‬البريطاني‭ ‬مايكل‭ ‬فالون‭ ‬الاربعاء‭ ‬ان‭ ‬الهجوم‭ ‬لاستعادة‭ ‬مدينة‭ ‬الرقة‭ ‬السورية‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬سيبدأ‭ ‬‮«‬في‭ ‬الاسابيع‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬كارتر‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬الاربعاء‭ ‬الى‭ ‬بروكسل‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬وزاري‭ ‬للحلف‭ ‬الاطلسي،‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬شبكة‭ ‬ان‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬الاميركية‭ ‬ان‭ ‬الهجوم‭ ‬‮«‬سيبدأ‭ ‬في‭ ‬الاسابيع‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬انها‭ ‬خطتنا‭ ‬منذ‭ ‬وقت‭ ‬طويل،‭ ‬ونحن‭ ‬قادرون‭ ‬على‭ ‬دعم‮»‬‭ ‬الهجومين‭ ‬على‭ ‬الموصل‭ ‬العراقية‭ ‬والرقة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭. ‬وصرح‭ ‬فالون‭ ‬للصحافيين‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬انه‭ ‬يامل‭ ‬بهجوم‭ ‬على‭ ‬الرقة‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬الاسابيع‭ ‬المقبلة‮»‬‭. ‬وتشكل‭ ‬الموصل‭ ‬العراقية‭ ‬والرقة‭ ‬السورية‭ ‬اكبر‭ ‬هدفين‭ ‬للتحالف‭ ‬الدولي‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬بقيادة‭ ‬واشنطن‭. ‬وبدات‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬والبشمركة‭ ‬الكردية‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي،‭ ‬هجوما‭ ‬لاستعادة‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬الجهاديين‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭. ‬وسبق‭ ‬ان‭ ‬تحدث‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬عن‭ ‬عمليات‭ ‬‮«‬متزامنة‮»‬‭ ‬لاستعادة‭ ‬الموصل‭ ‬والرقة،‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يعلنوا‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬جدولا‭ ‬زمنيا‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬المدينة‭ ‬السورية‭. ‬وقال‭ ‬فالون‭ ‬للصحافيين‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬الى‭ ‬مقر‭ ‬الاطلسي‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬‮«‬شاهدتم‭ ‬تقدما‭ ‬ملحوظا‭ ‬في‭ ‬تطويق‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬العراق‭. ‬نامل‭ ‬بان‭ ‬تبدأ‭ ‬عملية‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬الاسابيع‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬الرقة‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬أعلنت‭ ‬الرئاسة‭ ‬الفرنسية‭ ‬تمديد‭ ‬مهمة‭ ‬حاملة‭ ‬الطائرات‭ ‬‮«‬شارل‭ ‬ديغول‮»‬‭ ‬والقطع‭ ‬المواكبة‭ ‬لها‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬استعادة‭ ‬الموصل،‭ ‬آخر‭ ‬معاقل‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬حتى‭ ‬منتصف‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬قصر‭ ‬الإليزيه‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬الدفاع‭ ‬المنعقد‭ ‬الأربعاء‭ ‬‮«‬استعرض‭ ‬التحديات‭ ‬العسكرية‭ ‬والانسانية‭ ‬والسياسية‭ ‬والامنية‭ ‬المرافقة‭ ‬لاستعادة‭ ‬الموصل‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬فرنسوا‭ ‬هولاند‭ ‬‮«‬قرر‭ ‬تمديد‭ ‬مهمة‭ ‬المجموعة‭ ‬البحرية‭ ‬التي‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬حتى‭ ‬منتصف‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‮»‬‭.‬

وأضحت‭ ‬الرئاسة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المجلس‭ ‬درس‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭ ‬واستخلص‭ ‬حصيلة‭ ‬التقدم‭ ‬الذي‭ ‬تقررت‭ ‬خطواته‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الدولية‭ ‬المنعقدة‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬و25‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬الهجوم‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬استعادة‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬الجهاديين،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬بصورة‭ ‬خاصة‭ ‬بحث‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬حلب‮»‬‭ ‬بشمال‭ ‬سوريا‭. ‬وتنشر‭ ‬فرنسا‭ ‬حاملة‭ ‬الطائرات‭ ‬‮«‬شارل‭ ‬ديغول‮»‬‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭ ‬منذ‭ ‬30‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر،‭ ‬في‭ ‬ثالث‭ ‬مهمة‭ ‬لها‭ ‬ضمن‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬منذ‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2015‭.‬

وكان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬ان‭ ‬يستمر‭ ‬هذا‭ ‬الانتشار‭ ‬لشهر‭.‬

وتحمل‭ ‬‮«‬شارل‭ ‬ديغول‮»‬‭ ‬24‭ ‬طائرة‭ ‬مقاتلة‭ ‬‮«‬رافال‭ ‬مارين‮»‬‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬القدرات‭ ‬الجوية‭ ‬التي‭ ‬تخصصها‭ ‬فرنسا‭ ‬لمكافحة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬ثلاثة‭ ‬اضعاف،‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬12‭ ‬طائرة‭ ‬‮«‬رافال‮»‬‭ ‬متمركزة‭ ‬في‭ ‬الاردن‭ ‬والامارات‭.‬

وترافق‭ ‬حاملة‭ ‬الطائرة‭ ‬قطع‭ ‬حماية‭ ‬واستطلاع‭ ‬بينها‭ ‬غواصة‭ ‬هجوم‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الفرقاطات،‭ ‬ولاسيما‭ ‬الفرقاطتين‭ ‬الأميركية‭ ‬‮«‬روس‮»‬‭ ‬والألمانية‭ ‬‮«‬أوغسبورغ‮»‬‭.‬