واشنطن ولندن:الهجوم على الرقة يبدأ في الاسابيع المقبلة
تمديد مهمة حاملة الطائرات ديغول في خضم معركة الموصل
بروكسل – باريس – الزمان
اعلن وزير الدفاع الاميركي اشتون كارتر ونظيره البريطاني مايكل فالون الاربعاء ان الهجوم لاستعادة مدينة الرقة السورية من تنظيم داعش سيبدأ «في الاسابيع المقبلة».
وقال كارتر الذي وصل الاربعاء الى بروكسل للمشاركة في اجتماع وزاري للحلف الاطلسي، في مقابلة مع شبكة ان بي سي الاميركية ان الهجوم «سيبدأ في الاسابيع المقبلة».
واضاف «انها خطتنا منذ وقت طويل، ونحن قادرون على دعم» الهجومين على الموصل العراقية والرقة في الوقت نفسه. وصرح فالون للصحافيين في بروكسل انه يامل بهجوم على الرقة «خلال الاسابيع المقبلة». وتشكل الموصل العراقية والرقة السورية اكبر هدفين للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش بقيادة واشنطن. وبدات القوات العراقية والبشمركة الكردية بدعم من التحالف الدولي، هجوما لاستعادة الموصل من الجهاديين في 17 تشرين الاول/اكتوبر. وسبق ان تحدث مسؤولون في التحالف عن عمليات «متزامنة» لاستعادة الموصل والرقة، ولكن من دون ان يعلنوا حتى الان جدولا زمنيا بالنسبة الى المدينة السورية. وقال فالون للصحافيين لدى وصوله الى مقر الاطلسي في بروكسل «شاهدتم تقدما ملحوظا في تطويق الموصل في العراق. نامل بان تبدأ عملية مماثلة في الاسابيع المقبلة في اتجاه الرقة».
فيما أعلنت الرئاسة الفرنسية تمديد مهمة حاملة الطائرات «شارل ديغول» والقطع المواكبة لها المشاركة في معركة استعادة الموصل، آخر معاقل تنظيم الدولة الاسلامية في العراق، حتى منتصف كانون الاول/ديسمبر.
وجاء في بيان صادر عن قصر الإليزيه أن مجلس الدفاع المنعقد الأربعاء «استعرض التحديات العسكرية والانسانية والسياسية والامنية المرافقة لاستعادة الموصل»، مشيرا الى ان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند «قرر تمديد مهمة المجموعة البحرية التي تساهم في هذه العملية حتى منتصف كانون الأول/ديسمبر».
وأضحت الرئاسة أن «المجلس درس الوضع في سوريا والعراق واستخلص حصيلة التقدم الذي تقررت خطواته خلال الاجتماعات الدولية المنعقدة في باريس في 20 و25 تشرين الاول/اكتوبر» بشأن الهجوم من اجل استعادة الموصل من الجهاديين، مشيرا الى أنه «تم بصورة خاصة بحث الوضع في حلب» بشمال سوريا. وتنشر فرنسا حاملة الطائرات «شارل ديغول» في البحر المتوسط منذ 30 أيلول/سبتمبر، في ثالث مهمة لها ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الذي تقوده الولايات المتحدة منذ شباط/فبراير 2015.
وكان من المقرر ان يستمر هذا الانتشار لشهر.
وتحمل «شارل ديغول» 24 طائرة مقاتلة «رافال مارين» ما يزيد القدرات الجوية التي تخصصها فرنسا لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية ثلاثة اضعاف، اضافة الى 12 طائرة «رافال» متمركزة في الاردن والامارات.
وترافق حاملة الطائرة قطع حماية واستطلاع بينها غواصة هجوم وعدد من الفرقاطات، ولاسيما الفرقاطتين الأميركية «روس» والألمانية «أوغسبورغ».