البرلمان الكندي يوافق على استقبال الناجيات الأيزيديات من سبي داعش

– October 26, 2016

اوتاوا‭- ‬لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

تبنى‭ ‬البرلمان‭ ‬الكندي‭ ‬بالإجماع‭ ‬امس‭ ‬اقتراحاً‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬استقبال،‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الأشهر‭ ‬الأربعة‭ ‬المقبلة،‭ ‬لاجئين‭ ‬أيزيديين‭ ‬هاربين‭ ‬من‭ ‬اضطهاد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق،‭ ‬والذي‭ ‬وصفته‭ ‬أوتاوا‭ ‬بـ»الإبادة‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬الطائفة‭ ‬الايزيدية‭ ‬ل‭ (‬الزمان‭) ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬انساني‭ ‬وجدير‭ ‬بالاهتمام‭ ‬وسيشجع‭ ‬دولا‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬المسار‭ ‬في‭ ‬مد‭ ‬يد‭ ‬العون‭ ‬للناجياتمن‭ ‬سبي‭ ‬داعش‭ ‬مع‭ ‬عوائلهن‭ . ‬واضاف‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬المانيا‭ ‬قدمت‭ ‬الكثير‭ ‬ونأمل‭ ‬منها‭ ‬المواصلة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الناجيات‭. ‬واوضح‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬الدكتور‭ ‬يلهان‭ ‬كيزلهان‭ ‬وهو‭ ‬شخصية‭ ‬ايزيدية‭ ‬تنحدر‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬وتحمل‭ ‬الجنسية‭ ‬الالمانية‭ ‬،كان‭ ‬وراء‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلت‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬ايصال‭ ‬مأساة‭ ‬الناجيات‭ ‬الى‭ ‬الحكومة‭ ‬الكندية‭ ‬التي‭ ‬احالت‭ ‬الامر‭ ‬للبرلمان‭ .‬

وهذا‭ ‬الاقتراح‭ ‬الكندي‭ ‬الذي‭ ‬قدمته‭ ‬المعارضة‭ ‬المحافظة‭ ‬ودعمته‭ ‬كل‭ ‬الأحزاب‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الحزب‭ ‬الليبرالي‭ ‬الذي‭ ‬ينتمي‭ ‬إليه‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬جاستن‭ ‬ترودو،‭ ‬يتهم‭ ‬عناصر‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬بارتكاب‭ ‬إبادة‭ ‬ضد‭ ‬هذه‭ ‬الأقلية‭ ‬الدينية‭. ‬وأوضحت‭ ‬الحكومة‭ ‬الكندية‭ ‬أن‭ ‬عليها‭ ‬صقل‭ ‬خطتها‭ ‬لإقامة‭ ‬جسر‭ ‬جوي‭ ‬يسمح‭ ‬باستقبال‭ ‬الأيزيديين‭ ‬المتواجدين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق،‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬حاليا‭ ‬معارك‭ ‬عنيفة‭ ‬بين‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬والحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬والأكراد‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭.‬

وأشار‭ ‬وزير‭ ‬الهجرة‭ ‬جون‭ ‬ماكالوم‭ ‬أمام‭ ‬مجلس‭ ‬العموم‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أوتاوا‭ ‬لا‭ ‬تعلم‭ ‬حتى‭ ‬اللحظة‭ ‬عدد‭ ‬اللاجئين‭ ‬الأيزيديين‭ ‬الذين‭ ‬ستستقبلهم‭ ‬خلال‭ ‬120‭ ‬يوما،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حكومته‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬ترحيل‭ ‬نحو‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬لاجئ‭ ‬سوري‭ ‬خلال‭ ‬بضعة‭ ‬أشهر‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬العام‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬جاستن‭ ‬ترودو‭ ‬أمام‭ ‬النواب‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬المهم‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬كندا‭ ‬ستظل‭ ‬دائما‭ ‬بلدا‭ ‬مفتوحا،‭ ‬مصمما‭ ‬على‭ ‬إشراك‭ ‬ودعم‭ ‬الفئات‭ ‬الضعيفة‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

والايزيديون‭ ‬اقلية‭ ‬تعد‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثمائة‭ ‬وخمسين‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬ويتركز‭ ‬وجودها‭ ‬خصوصا‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬السورية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭. ‬وفي‭ ‬نينوى‭ ‬تحديداً‭. ‬ويقول‭ ‬الايزيديون‭ ‬ان‭ ‬ديانتهم‭ ‬تعود‭ ‬الى‭ ‬الاف‭ ‬السنين‭ ‬وانها‭ ‬انبثقت‭ ‬عن‭ ‬الديانة‭ ‬البابلية‭ ‬القديمة‭ ‬في‭ ‬بلاد‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬النهرين‭. ‬ويرى‭ ‬آخرون‭ ‬ان‭ ‬ديانتهم‭ ‬خليط‭ ‬من‭ ‬ديانات‭ ‬قديمة‭ ‬عدة‭ ‬مثل‭ ‬الزردشتية‭ ‬والمانوية‭. ‬ويحاول‭ ‬الوسط‭ ‬المثقف‭ ‬الايزيدي‭ ‬تخليص‭ ‬الديانة‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الخرافات‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬يذكر‭ ‬اخرون‭ ‬ان‭ ‬الديانة‭ ‬ترجع‭ ‬للاسلام‭ ‬اصلاً‭ ‬،‭ ‬والشيخ‭ ‬عادي‭ ‬بن‭ ‬يزيد‭ ‬الاموي‭ ‬ومرقده‭ ‬فيبلدة‭ ‬الشيخان‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬نينوى‭ ‬الادارية‭ .‬

ويكن‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬عداء‭ ‬شديدا‭ ‬لهذه‭ ‬المجموعة‭ ‬الناطقة‭ ‬بالعربية‭ ‬والكردية‭ ‬باعتبار‭ ‬ان‭ ‬افرادها‭ ‬‮«‬كفار‮»‬‭. ‬كما‭ ‬يكفر‭ ‬التنظيم‭ ‬جميع‭ ‬من‭ ‬لا‭ ‬يتبع‭ ‬طريقته‭ ‬في‭ ‬التشدد‭ ‬من‭ ‬مسلمين‭ ‬شيعة‭ ‬وسنة‭ .‬

في‭ ‬العام‭ ‬2014،‭ ‬قتل‭ ‬عناصر‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬اعداداً‭ ‬كبرى‭ ‬من‭ ‬الايزيديين‭ ‬في‭ ‬سنجار‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق،‭ ‬وارغموا‭ ‬عشرات‭ ‬الالاف‭ ‬منهم‭ ‬على‭ ‬الهرب،‭ ‬فيما‭ ‬احتجزوا‭ ‬الاف‭ ‬الفتيات‭ ‬والنساء‭ ‬كسبايا‭ ‬حرب‭ ‬ونجا‭ ‬الايزيدية‭ ‬في‭ ‬بعشيقة‭ ‬والشيخان‭ ‬من‭ ‬القتل‭ ‬والسبي‭ .‬