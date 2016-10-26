البرلمان الكندي يوافق على استقبال الناجيات الأيزيديات من سبي داعش
اوتاوا- لندن – الزمان
تبنى البرلمان الكندي بالإجماع امس اقتراحاً يهدف إلى استقبال، على مدى الأشهر الأربعة المقبلة، لاجئين أيزيديين هاربين من اضطهاد تنظيم داعش في شمال العراق، والذي وصفته أوتاوا بـ»الإبادة». فيما قال مصدر في الطائفة الايزيدية ل (الزمان) أن القرار انساني وجدير بالاهتمام وسيشجع دولا أخرى على نفس المسار في مد يد العون للناجياتمن سبي داعش مع عوائلهن . واضاف المصدر ان المانيا قدمت الكثير ونأمل منها المواصلة في دعم الناجيات. واوضح المصدر ان الدكتور يلهان كيزلهان وهو شخصية ايزيدية تنحدر من تركيا وتحمل الجنسية الالمانية ،كان وراء الجهود التي بذلت من اجل ايصال مأساة الناجيات الى الحكومة الكندية التي احالت الامر للبرلمان .
وهذا الاقتراح الكندي الذي قدمته المعارضة المحافظة ودعمته كل الأحزاب بما في ذلك الحزب الليبرالي الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء جاستن ترودو، يتهم عناصر تنظيم داعش بارتكاب إبادة ضد هذه الأقلية الدينية. وأوضحت الحكومة الكندية أن عليها صقل خطتها لإقامة جسر جوي يسمح باستقبال الأيزيديين المتواجدين في شمال العراق، المنطقة التي تشهد حاليا معارك عنيفة بين تنظيم داعش من جهة والحكومة العراقية والأكراد من جهة أخرى.
وأشار وزير الهجرة جون ماكالوم أمام مجلس العموم إلى أن أوتاوا لا تعلم حتى اللحظة عدد اللاجئين الأيزيديين الذين ستستقبلهم خلال 120 يوما، لافتا إلى أن حكومته تمكنت من ترحيل نحو 30 ألف لاجئ سوري خلال بضعة أشهر في بداية العام. وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو أمام النواب إنه «من المهم التأكيد على أن كندا ستظل دائما بلدا مفتوحا، مصمما على إشراك ودعم الفئات الضعيفة من السكان في كل أنحاء العالم».
والايزيديون اقلية تعد اكثر من ثلاثمائة وخمسين ألف شخص ويتركز وجودها خصوصا قرب الحدود السورية في شمال العراق. وفي نينوى تحديداً. ويقول الايزيديون ان ديانتهم تعود الى الاف السنين وانها انبثقت عن الديانة البابلية القديمة في بلاد ما بين النهرين. ويرى آخرون ان ديانتهم خليط من ديانات قديمة عدة مثل الزردشتية والمانوية. ويحاول الوسط المثقف الايزيدي تخليص الديانة من بعض الخرافات ، فيما يذكر اخرون ان الديانة ترجع للاسلام اصلاً ، والشيخ عادي بن يزيد الاموي ومرقده فيبلدة الشيخان في حدود نينوى الادارية .
ويكن تنظيم داعش عداء شديدا لهذه المجموعة الناطقة بالعربية والكردية باعتبار ان افرادها «كفار». كما يكفر التنظيم جميع من لا يتبع طريقته في التشدد من مسلمين شيعة وسنة .
في العام 2014، قتل عناصر تنظيم داعش اعداداً كبرى من الايزيديين في سنجار في محافظة نينوى في شمال العراق، وارغموا عشرات الالاف منهم على الهرب، فيما احتجزوا الاف الفتيات والنساء كسبايا حرب ونجا الايزيدية في بعشيقة والشيخان من القتل والسبي .