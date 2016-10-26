– October 26, 2016

التعليم: إعلان نتائج القبول المركزي اليوم

بغداد ــ داليا احمد

تطلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس نتائج القبول المركزي للجامعات والمعاهد .

وقالت الوزارة في بيان امس ان (الوزارة ستطلق اليوم نتائج القبول المركزي للجامعات في كلية التربية الرياضية بجامعة بغداد في الجادرية بحضور وزير التعليم عبد الرزاق العيسى)، مشيرا الى ان (الوزارة ستقوم بتوزيع نسخة من القبول محملة على قرص مدمج لجميع المؤسسات الإعلامية).

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي في تصريح امس ان (الوزارة اعلنت قوائم بأسماء الطلبة المعدل ترشيحهم من والى الكليات والمعاهد)، مؤكدا انها (منحت الحق للطلبة بالعودة الى قبولهم المركزي خلال ثلاثة ايام من اعلان نتائج تعديل الترشيح على ان يكون مسجلا في الكلية او المعهد المقبول فيه مركزيا) مضيفا انه (يمكن الاطلاع على اسماء الطلبة المقبولين في البوابة الالكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في وزارة التعليم العالي).

الى ذلك ناقشت الوزارة وضع الأسس العامة للشروع بتعديل قانون الوزارة بما ينسجم مع التوسع الحاصل في الجامعات والهيئات التابعة لها. وقال وكيل الوزارة للشؤون الادارية محمد عطية السراج في بيان امس ان (الوزارة تحرص على مواكبة التقدم العلمي والأكاديمي عبر تحديث التشريعات التي تسهم في تطوير أداء تشكيلاتها خصوصا بعد التوسع الحاصل في الجامعات والهيئات).

وأضاف أن (الدائرة القانونية والإدارية تعد إحدى المرتكزات الأساسية للشروع في الإستراتيجية الجديدة للتعليم العالي التي تعمل على صياغة قوانــــين وأنظمة تسهم في تطوير الأداء الوظيفي والأكاديمي).